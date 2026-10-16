Tesla Roadster çıktı mı, ne zaman çıkacak? Uçan arabanın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Elektrikli otomobil dünyasında dikkat çeken projeleriyle tanınan Tesla CEO’su Elon Musk, bu kez uçan arabasıyla gündeme geldi. Yeni Tesla Roadster, roket iticileri sayesinde kısa süreliğine havalanabilen ve havada manevra yapabilen özellikleriyle tanıtıldı. Gösteri sırasında taklalar atan ve araçların üzerinden atlayan otomobil, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Peki, Tesla Roadster fiyatı ne kadar, kaç TL? Yeni Tesla Roadster ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?

TESLA ROADSTER HAVALANARAK TAKLA ATTI

Elon Musk’ın tanıttığı yeni Tesla Roadster, alışılmış elektrikli otomobillerden farklı özellikleriyle öne çıktı. Teksas’taki SpaceX test sahasında gerçekleştirilen gösteride otomobil, özel iticiler yardımıyla havalanarak takla attı ve engellerin üzerinden geçti.

Gösterinin dikkat çeken bölümlerinden birinde araç, bir rampada ters yönde ilerledikten sonra havada manevra yaparak iniş gerçekleştirdi. Başka bir gösteride ise yan yana dizilmiş araçların üzerinden atladı.

SpaceX ile Tesla’nın ortak mühendislik çalışması kapsamında geliştirilen sistemin, otomobilin kısa süreli havalanmasına ve havada hareket etmesine imkân tanıdığı belirtildi. Ancak bu özellik, aracın bir helikopter veya uçak gibi sürekli uçabildiği anlamına gelmiyor.

TESLA ROADSTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Tesla Roadster’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri hızlanma performansı oldu. Elon Musk, otomobilin saatte 96 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede ulaşabildiğini açıkladı. Aracın azami hızının ise saatte 370 kilometrenin üzerine çıkması hedefleniyor.

Roket teknolojisinden ilham alan iticiler, otomobilin yalnızca hızlanma performansını değil, kısa süreli havalanma ve havada manevra kabiliyetini de destekliyor. Bu sistemde soğuk gaz iticilerinden yararlanılması planlanıyor.

Tesla’nın daha önceki Roadster duyurularında öne çıkardığı uzun menzil ve yüksek performans vaatleri de modelin merak edilen özellikleri arasında bulunuyor. Bununla birlikte, yeni aracın seri üretim özelliklerinin ve performans değerlerinin bağımsız testlerle doğrulanması gerekiyor.

TESLA ROADSTER FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni Tesla Roadster’ın satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Tesla, yaklaşık dokuz yıl önce tanıttığı yeni nesil model için başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak duyurmuştu. Ancak bu rakam eski duyuruya ait olduğu için yeni modelin güncel satış fiyatı olarak değerlendirilemiyor.

Şirketin rezervasyon seçeneklerinde ise farklı versiyonlar için yüksek tutarlı depozitolar bulunuyor. Performance versiyonu için 50 bin dolar, itici sistemine sahip Thrust versiyonu içinse 250 bin dolar depozito belirtiliyor.

Bu tutarlar otomobilin kesin satış fiyatı değil, rezervasyon için talep edilen bedellerdir. Dolayısıyla Tesla Roadster’ın Türkiye fiyatı ve vergiler dahil kaç TL’ye satılacağı konusunda henüz kesin bir rakam bulunmuyor.

TESLA ROADSTER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tesla Roadster ilk kez Kasım 2017’de tanıtılmış ve teslimatların 2020 yılında başlaması planlanmıştı. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle takvim defalarca değişti.

Elon Musk’ın son açıklamasına göre yeni Roadster’ın üretime giriş tarihi 2028 olarak hedefleniyor. Bu tarih, otomobilin tüm pazarlarda aynı anda satışa çıkacağı veya teslimatların kesin olarak o yıl başlayacağı anlamına gelmiyor.

Yeni modelin seri üretime geçişi, teknik geliştirme süreci ve gerekli onayların tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

UÇAN TESLA ROADSTER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK Mİ?

Yeni Roadster’ın kısa süreli havalanma ve havada manevra yapma özellikleri, aracın yasal durumu hakkında da soru işaretleri oluşturuyor. Karayollarında kullanılacak otomobillerin güvenlik, teknik donanım ve tip onayı gibi şartları karşılaması gerekiyor.

Aracın havalanma özelliğinin hangi koşullarda kullanılabileceği ve bu donanımla trafiğe çıkıp çıkamayacağı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak için ilgili teknik ve yasal düzenlemelerin netleşmesi gerekiyor.

Tesla Roadster’ın tanıtım gösterisi, otomobil teknolojisinin geleceğine ilişkin beklentileri artırırken aracın fiyatı, seri üretim tarihi ve gerçek kullanım koşulları şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.