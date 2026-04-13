Elektrikli otomobil devi Tesla, amiral gemisi olarak bilinen Model S ve Model X serilerini sonlandırma kararı almıştı. Şirket, popüler araçlarının üretimini tamamen durdurmadan önce sınırlı sayıda üretilecek özel "Signature" ailesini duyurdu.

Tesla, sadece özel davetiye ile satacağı Signature Series modellerini duyurdu: Fiyatı dudak uçuklatıyor

SADECE ÖZEL DAVETİYEYLE ALINABİLECEK

Electrek'in haberine göre, Signature serisi yalnızca özel e-posta davetiyesi alan seçkin Tesla sahiplerine sunulacak. Davetiye almayan kullanıcıların araçları satın alması mümkün olmayacak. Toplamda 350 adet üretilecek serinin 250 adedini Model S, 100 adedini ise (yalnızca 6 koltuklu yapılandırmayla) Model X oluşturacak.

ALTIN DETAYLAR VE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Araçlar, mevcut hiçbir Tesla modelinde bulunmayan tamamen özel "Garnet Red" boyayla geliyor. Dış tasarımda ön kısımda yer alan altın renkli Tesla logoları, arka bölümdeki altın Plaid amblemi ve Signature rozeti dikkatleri üzerine çekiyor.

İç mekanda ise beyaz renkli alcantara döşemeler, altın renkli şeritlere sahip özel koltuk rozetleri ve numaralandırılmış (örneğin 1/250 şeklinde) özel bir ön panel plakası yer alıyor. Kabin içerisindeki özel aydınlatma detayı ve kapı eşiklerindeki Signature logoları da lüks hissiyatını artırıyor.

Teknik detaylara bakıldığında, Model S versiyonunda altın renkli kaliperlere sahip karbon seramik frenler yer alırken, Model X standart kırmızı Plaid kaliperlerini koruyor. Her iki araç da Yoke direksiyon simidi ve özel tasarım anahtarlıkla geliyor. Lastik boyutlarında ise Model S için 21 inç, Model X için 22 inç jantlar tercih ediliyor.

TESLA SIGNATURE SERİSİNİN SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Model X Signature Series Plaid versiyonu 159 bin 420 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Model S Signature sürümünün ise 155 bin dolar civarında bir etiketle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Tesla, sırasıyla 2012 ve 2015 yıllarında piyasaya sürülen araçları için mayıs ayında "gün batımında" gerçekleşecek özel bir kutlama etkinliği planlıyor.