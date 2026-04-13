Tesla, sadece özel davetiye ile satacağı Signature Series modellerini duyurdu: Fiyatı dudak uçuklatıyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, amiral gemisi olarak bilinen Model S ve Model X serilerini sonlandırma kararı almıştı. Şirket, popüler araçlarının üretimini tamamen durdurmadan önce sınırlı sayıda üretilecek özel "Signature" ailesini duyurdu.
Electrek'in haberine göre, Signature serisi yalnızca özel e-posta davetiyesi alan seçkin Tesla sahiplerine sunulacak. Davetiye almayan kullanıcıların araçları satın alması mümkün olmayacak. Toplamda 350 adet üretilecek serinin 250 adedini Model S, 100 adedini ise (yalnızca 6 koltuklu yapılandırmayla) Model X oluşturacak.
Araçlar, mevcut hiçbir Tesla modelinde bulunmayan tamamen özel "Garnet Red" boyayla geliyor. Dış tasarımda ön kısımda yer alan altın renkli Tesla logoları, arka bölümdeki altın Plaid amblemi ve Signature rozeti dikkatleri üzerine çekiyor.
İç mekanda ise beyaz renkli alcantara döşemeler, altın renkli şeritlere sahip özel koltuk rozetleri ve numaralandırılmış (örneğin 1/250 şeklinde) özel bir ön panel plakası yer alıyor. Kabin içerisindeki özel aydınlatma detayı ve kapı eşiklerindeki Signature logoları da lüks hissiyatını artırıyor.
Teknik detaylara bakıldığında, Model S versiyonunda altın renkli kaliperlere sahip karbon seramik frenler yer alırken, Model X standart kırmızı Plaid kaliperlerini koruyor. Her iki araç da Yoke direksiyon simidi ve özel tasarım anahtarlıkla geliyor. Lastik boyutlarında ise Model S için 21 inç, Model X için 22 inç jantlar tercih ediliyor.
Model X Signature Series Plaid versiyonu 159 bin 420 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Model S Signature sürümünün ise 155 bin dolar civarında bir etiketle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Tesla, sırasıyla 2012 ve 2015 yıllarında piyasaya sürülen araçları için mayıs ayında "gün batımında" gerçekleşecek özel bir kutlama etkinliği planlıyor.
|Konu
|Detay
|Tesla Model S ve Model X Signature Serisi Sonlanıyor
|Üretim Sonu Kararı
|Tesla, amiral gemisi Model S ve Model X serilerini sonlandırma kararı aldı.
|Özel Seri
|Üretimi tamamen durdurmadan önce sınırlı sayıda özel "Signature" ailesi duyuruldu.
|Erişim
|Sadece özel e-posta davetiyesi alan seçkin Tesla sahiplerine sunulacak. Davetiye almayanlar satın alamayacak.
|Üretim Adedi
|Toplam 350 adet üretilecek: 250 adet Model S, 100 adet Model X (yalnızca 6 koltuklu).
|Öne Çıkan Özellikler
|Dış Tasarım
|Özel "Garnet Red" boya, ön kısımda altın renkli Tesla logoları, altın renkli arka Plaid amblemi ve Signature rozeti.
|İç Tasarım
|Beyaz alcantara döşemeler, altın renkli şeritlere sahip özel koltuk rozetleri, numaralandırılmış özel ön panel plakası, özel kabin içi aydınlatma ve kapı eşiklerinde Signature logoları.
|Teknik Detaylar (Model S)
|Altın renkli kaliperlere sahip karbon seramik frenler, 21 inç jantlar.
|Teknik Detaylar (Model X)
|Standart kırmızı Plaid kaliperleri, 22 inç jantlar.
|Ortak Özellikler
|Yoke direksiyon simidi, özel tasarım anahtarlık.
|Satış Fiyatları
|Model X Signature Series Plaid
|159.420 Dolar başlangıç fiyatı.
|Model S Signature
|155.000 Dolar civarı bekleniyor.
|Ek Bilgi
|Kutlama Etkinliği
|Mayıs ayında "gün batımında" gerçekleşecek özel kutlama etkinliği planlanıyor.