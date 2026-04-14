Tesla sahipleri dikkat: Dev güncelleme geldi

EVCİL HAYVAN MODU VE GÖRSEL YENİLİKLER

Tesla’nın sık kullanılan özelliklerinden Evcil Hayvan Modu da bu güncellemeyle daha eğlenceli bir hale geliyor. Özellik aktif olduğunda bilgi ekranında köpek, kedi ya da kirpi seçeneklerinden biri gösterilebiliyor. Üstelik evcil hayvanın ismi de doğrudan ekrana yansıtılabiliyor.

Arayüz tarafında özellikle Yeni Model 3 ve Model Y kullanıcılarını ilgilendiren yenilikler var. Araç bilgi ekranında artık daha yüksek kaliteli araç görselleri yer alıyor. Park asistanı için hazırlanan yeni çevre sahnesi de daha gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor.