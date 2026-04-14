Tesla sahipleri dikkat: Dev güncelleme geldi

Tesla, X platformu üzerinden yaptığı açıklamayla merak edilen 2026 Bahar Güncellemesi’nin detaylarını paylaştı. Yakın zamanda kullanıcılara sunulmaya başlanacak bu yeni paket, araç içi deneyimi neredeyse baştan şekillendiren birçok özellikle geliyor.
Güncellemenin odağında, sürüş teknolojilerinden yapay zekâ destekli komutlara, güvenlikten eğlence sistemlerine kadar uzanan geniş bir yenilik listesi var. Özellikle AI4 donanımına sahip araçlar için dikkat çekici değişiklikler öne çıkıyor.
Yeni güncellemeyle birlikte AI4 donanımlı Tesla araçlara yepyeni bir Otonom Sürüş uygulaması geliyor. Bu arayüz üzerinden kullanıcılar sisteme tek dokunuşla abone olabiliyor, özelliğin nasıl kullanılacağını adım adım inceleyebiliyor ve sürüşe dair anlık istatistikleri takip edebiliyor.
Tesla’nın yapay zekâ tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “Hey Grok” komutuyla çalışan yeni sesli asistan oldu. Sürücüler artık bu asistan üzerinden konuma dayalı hatırlatıcılar oluşturabiliyor. Mesela eve yaklaşırken market alışverişini hatırlatmasını istemek mümkün. Asistanı kapatmak da daha pratik hale gelmiş; sadece “hoşça kal” demek yeterli.
Tesla’nın sık kullanılan özelliklerinden Evcil Hayvan Modu da bu güncellemeyle daha eğlenceli bir hale geliyor. Özellik aktif olduğunda bilgi ekranında köpek, kedi ya da kirpi seçeneklerinden biri gösterilebiliyor. Üstelik evcil hayvanın ismi de doğrudan ekrana yansıtılabiliyor.
Arayüz tarafında özellikle Yeni Model 3 ve Model Y kullanıcılarını ilgilendiren yenilikler var. Araç bilgi ekranında artık daha yüksek kaliteli araç görselleri yer alıyor. Park asistanı için hazırlanan yeni çevre sahnesi de daha gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor.
Enerji tüketimini yakından izlemek isteyen sürücüler için Seyahat İstatistikleri bölümü de yenilenmiş durumda. Kullanıcılar artık birden fazla rota oluşturabiliyor, farklı sürüşler arasındaki enerji verimliliğini karşılaştırabiliyor. Medya oynatıcıyı sola kaydırarak güncel tüketim verilerine ulaşmak da mümkün hale geliyor.
Bu değişiklik, özellikle menzil ve tüketim takibini önemseyen kullanıcılar için oldukça işlevsel görünüyor.
Çizim Defteri, yani Sketchpad özelliği de daha eğlenceli bir yapıya kavuşuyor. Çıkartmalar ve emojilerle desteklenen sistem sayesinde kullanıcılar araç ekranında yaptıkları çizimleri kaydedebiliyor. Sonrasında bu çizimleri Tesla mobil uygulaması üzerinden telefona indirmek ve başkalarıyla paylaşmak da mümkün.
Kişiselleştirme tarafında Model S ve Model X sahipleri için sanal araç düzenleme menüsü eklenmiş durumda. Burada Tesla avatarları cam filmi, özel renk kaplamaları ve kişiselleştirilmiş plakalarla düzenlenebiliyor. Küçük gibi görünen ama kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen türden bir dokunuş bu.
Güncellemenin en güçlü taraflarından biri de güvenlik tarafı. Yeni nesil Kör Nokta Uyarı Aydınlatmaları, sürücüye daha görünür bir uyarı sistemi sunuyor. Sinyal verildiğinde kör noktada bir araç varsa ya da araç park halindeyken tehlikeli biçimde yaklaşan bir nesne algılanırsa, iç mekândaki ambiyans ışıkları kırmızıya dönüyor.
Araç Kamerası yani Dashcam sisteminde de önemli bir değişiklik var. Kayıt geçmişi 24 saate kadar uzatılmış durumda. Sürücüler istedikleri görüntüleri araç üzerinde kalıcı olarak saklayabiliyor. Tesla, bu kayıtların hiçbir şekilde şirket sunucularına gönderilmediğini de özellikle vurguluyor.
Premium ses donanımına sahip Yeni Model 3 ve Model Y araçlarda artık Sürükleyici Ses özelliği de kullanılabilecek. Bu sistem, gelişmiş ses çıkarma teknolojisiyle sürücüyü ve yolcuları daha gerçekçi bir ses sahnesinin merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor. Apple Music ve Spotify dahil tüm müzik platformlarında çalışması da önemli bir detay.
Multimedya kullanımında küçük ama işe yarayan yenilikler de var. Apple Music ve Spotify’da şarkılar sağa ya da sola kaydırılarak sıraya eklenebiliyor. Ayrıca arka koltukta oturan yolcular, kendi ekranları üzerinden haritaları görüntüleyebiliyor ve rotayla etkileşime girebiliyor.
Tesla, yazılım güncelleme sürecini de daha zahmetsiz hale getiriyor. Araç park halindeyken ve kullanıcı uyurken, indirilen yazılım dosyaları gece otomatik olarak kurulabilecek. Yani sabah araca bindiğinizde sistem hazır olacak.
Harita tarafında ise hava durumu katmanı elden geçirilmiş. Yağmur ve kar artık farklı renklerle daha net biçimde gösteriliyor. Sürücüler ayrıca son bir saate ait hava durumu verilerini harita üzerinden inceleyerek rotadaki koşulların nasıl değiştiğini görebiliyor.