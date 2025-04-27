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 | Ömer Faruk Dogan

Tesla sahipleri yaşadı! Aracınız kendi kendine para kazanacak

Tesla, robotaksi özelliği için önemli bir adım attı. ABD'deki çalışanlarıyla 'FSD Denetimli Yolculuk Hizmeti'ni başlatarak, tam otonom sürüş teknolojisini gerçeğe dönüştürme yolunda kritik bir test sürecine girdi. Bu teknoloji ile aracınız kendi kendine para kazanacak.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 10:07

Tesla, çarşamba günü X'te yaptığı duyuruda "FSD Denetimli Yolculuk Hizmeti"ni (FSD: Full Self-Driving, yani Tam Otonom Sürüş) başlattığını açıkladı. Hizmet şu anda Austin ve San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Tesla çalışanları tarafından kullanılabiliyor.

Tesla'ya göre, hizmet şimdiden 1.500'den fazla yolculuk ve 15 bin milin (yaklaşık 24 bin kilometre) üzerinde sürüş mesafesi tamamladı.

Bu hizmet, gerçek lansmandan önce yapılan bir test niteliğinde. Tesla CEO'su Elon Musk, ocak ayında yatırımcılara yaptığı açıklamada, tam lansmanın bu yılın haziran ayında gerçekleşmesini beklediklerini söylemişti.

https://x.com/Tesla_AI/status/1915080322862944336

Tesla X hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu hizmet FSD ağlarını, mobil uygulamayı, araç tahsisini, görev kontrolünü ve uzaktan yardım operasyonlarını geliştirmemize ve doğrulamamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Yıllardır Elon Musk tarafından ipuçları verilen robotaksi hizmeti, Ekim 2024'te resmen duyurulmuştu. Tesla o dönemde ayrıca "Cybercab" isimli otonom bir araç geliştirdiğini de açıklamıştı. Ancak şirket, Cybercab modelinin piyasaya 2026'dan önce çıkmayacağını belirtmişti.

Bununla birlikte, sürücüsüz ve tam otonom bir robotaksi hizmetinin 2025'te Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunulmasının planlandığını da ifade etmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla robotaksi hizmeti halka ne zaman açılacak?
Tesla CEO'su Elon Musk, tam robotaksi hizmetinin halka açık lansmanının 2025 yılı içinde, önce Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinde gerçekleşmesini planladıklarını belirtti.
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#Otomobil
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