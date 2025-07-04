Tesla sahiplerini heyecanlandıracak gelişme: Artık Türkiye'de

Elektrikli araç denilince akla ilk gelen markalardan Tesla, Türkiye’deki kullanıcılarına yönelik önemli bir adım attı ve Tesla Shop Türkiye'yi resmen erişime açtı.

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket önemli bir adımı hayata geçirdi ve Tesla Shop Türkiye'yi resmi olarak erişime açtı. Artık Türkiye'deki kullanıcılar, araçlarıyla uyumlu orijinal aksesuarları kolay ve hızlı bir şekilde satın alabilecek.

TESLA'NIN ORİJİNAL ÜRÜNLERİ SATILIYOR

Tesla Shop, markanın kullanıcılarına sunduğu orijinal ürünlerin yer aldığı özel bir mağaza. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor ve sürüş deneyimini geliştiren birçok aksesuar yer alıyor. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse;

Gölgelikler

Paspaslar

Duvar konektörleri

Tesla logolu USB bellekler

Taşınabilir SSD'ler

Şişme yataklar

Araç içi hava filtreleri

Tesla Shop Türkiye sadece web üzerinden değil, Tesla'nın mobil uygulaması aracılığıyla da erişilebilir durumda. Bu sayede kullanıcılar, ister masaüstü ister mobil cihazlarından ürünleri detaylı biçimde inceleyebiliyor, karşılaştırma yapabiliyor ve siparişlerini hızlıca tamamlayabiliyor.