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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla sahiplerini heyecanlandıracak gelişme: Artık Türkiye'de

Elektrikli araç denilince akla ilk gelen markalardan Tesla, Türkiye’deki kullanıcılarına yönelik önemli bir adım attı ve Tesla Shop Türkiye'yi resmen erişime açtı.

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Tesla sahiplerini heyecanlandıracak gelişme: Artık Türkiye'de
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 12:13

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket önemli bir adımı hayata geçirdi ve Tesla Shop Türkiye'yi resmi olarak erişime açtı. Artık Türkiye'deki kullanıcılar, araçlarıyla uyumlu orijinal aksesuarları kolay ve hızlı bir şekilde satın alabilecek.

Tesla sahiplerini heyecanlandıracak gelişme: Artık Türkiye'de

TESLA'NIN ORİJİNAL ÜRÜNLERİ SATILIYOR

Shop, markanın kullanıcılarına sunduğu orijinal ürünlerin yer aldığı özel bir mağaza. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor ve sürüş deneyimini geliştiren birçok aksesuar yer alıyor. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse;

  • Gölgelikler
  • Paspaslar
  • Duvar konektörleri
  • Tesla logolu USB bellekler
  • Taşınabilir SSD'ler
  • Şişme yataklar
  • Araç içi hava filtreleri
Tesla sahiplerini heyecanlandıracak gelişme: Artık Türkiye'de

Tesla Shop Türkiye sadece web üzerinden değil, Tesla'nın mobil uygulaması aracılığıyla da erişilebilir durumda. Bu sayede kullanıcılar, ister masaüstü ister mobil cihazlarından ürünleri detaylı biçimde inceleyebiliyor, karşılaştırma yapabiliyor ve siparişlerini hızlıca tamamlayabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Shop'a nasıl erişebilirim?
Tesla Shop Türkiye'ye hem Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden hem de Tesla mobil uygulaması aracılığıyla erişebilirsiniz.
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#haber
#Tesla Shop
#Orijinal Aksesuar
#Otomobil
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