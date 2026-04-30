Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Supercharger şarj istasyonlarının fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.
Şirket tarafından yayınlanan güncel fiyat listesine göre Model Y ve diğer Tesla modellerine sahip sürücüler için kWh başına uygulanan 9,40 TL'lik tutar 9,90 TL'ye yükseliyor.
Supercharger ağını kullanan farklı marka elektrikli otomobil sahipleri için geçerli olan 11,70 TL/kWh'lik bedel ise 12,30 TL/kWh seviyesine taşındı.
Böylece her iki kullanıcı grubu için enerji birim fiyatı yukarı yönlü revize edilmiş oldu.