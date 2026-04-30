Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Supercharger şarj istasyonlarının fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.

Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

Şirket tarafından yayınlanan güncel fiyat listesine göre Model Y ve diğer Tesla modellerine sahip sürücüler için kWh başına uygulanan 9,40 TL'lik tutar 9,90 TL'ye yükseliyor.

Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

Supercharger ağını kullanan farklı marka elektrikli otomobil sahipleri için geçerli olan 11,70 TL/kWh'lik bedel ise 12,30 TL/kWh seviyesine taşındı.

Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

Böylece her iki kullanıcı grubu için enerji birim fiyatı yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

Tesla Supercharger ücretleri zamlandı: İşte yeni tarife

TESLA SUPERCHARGER GÜNCEL ŞARJ ÜCRETLERİ (8 EYLÜL 2025)

  • Tesla sahipleri için: kWh başına 9,90 TL
  • Diğer araç sahipleri için: kWh başına 12,30 TL
  • Bekleme ücreti: Dakika başına 10 TL
  • İstasyon yüzde 100 dolu olduğunda bekleme ücreti: 20 TL

