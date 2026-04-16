Tesla tam otonom için yeni çip geliştirdi

MEVCUT DONANIMIN DOĞRUDAN HALEFİ

AI5, Tesla’nın bugün kullandığı HW4 yani AI4 platformunun devamı olarak konumlanıyor. Ancak burada sıradan bir güncellemeden söz edilmiyor. Musk’ın daha önceki değerlendirmelerine bakılırsa, şirket bu çiple birlikte performans tarafında ciddi bir sıçrama hedefliyor.

Teknik hedefler de bunu destekliyor. Yeni mimaride 8 kat ham işlem gücü artışı ve 9 kat bellek kapasitesi genişlemesi öne çıkıyor. Yaklaşık 2500 TOPS seviyesinde yapay zeka işlem kapasitesi sunması beklenen AI5’in, 144 GB bellekle geleceği ifade ediliyor. Bu yapı, Tesla’nın yeni nesil transformer mimarilerine daha uygun bir altyapı kurmak istediğini gösteriyor. Kısacası, FSD ve otonom sürüş sistemlerinde çok daha güçlü bir hesaplama zemini hazırlanıyor.