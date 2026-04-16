Tesla tam otonom için yeni çip geliştirdi

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:23
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:23
Tesla, tam otonom sürüş hedefinde yeni bir aşamaya geçti. Elon Musk, şirketin AI5 adlı yeni yapay zeka çipinin tasarım sürecinin tamamlandığını paylaştığı görselle duyurdu. Aynı açıklamada AI6 ve Dojo3 projeleri üzerinde de çalışmalara başlandığını söyledi.

Musk’ın paylaştığı görselde, çip mimarisinin merkezinde ana hesaplama kalıbı yer alıyor. Etrafına dizilmiş 12 adet DRAM modülü ise ilk bakışta dikkat çeken detaylardan biri. Bellek bileşenlerinin SK hynix üretimi olduğu görülürken, tasarımın 2026’nın 13. haftasında, yani 23-29 Mart tarihleri arasında tape-out edildiği bilgisi de öne çıkıyor.

MEVCUT DONANIMIN DOĞRUDAN HALEFİ

AI5, Tesla’nın bugün kullandığı HW4 yani AI4 platformunun devamı olarak konumlanıyor. Ancak burada sıradan bir güncellemeden söz edilmiyor. Musk’ın daha önceki değerlendirmelerine bakılırsa, şirket bu çiple birlikte performans tarafında ciddi bir sıçrama hedefliyor.

Teknik hedefler de bunu destekliyor. Yeni mimaride 8 kat ham işlem gücü artışı ve 9 kat bellek kapasitesi genişlemesi öne çıkıyor. Yaklaşık 2500 TOPS seviyesinde yapay zeka işlem kapasitesi sunması beklenen AI5’in, 144 GB bellekle geleceği ifade ediliyor. Bu yapı, Tesla’nın yeni nesil transformer mimarilerine daha uygun bir altyapı kurmak istediğini gösteriyor. Kısacası, FSD ve otonom sürüş sistemlerinde çok daha güçlü bir hesaplama zemini hazırlanıyor.

HEDEF SADECE OTOMOBİLLER DEĞİL

Elon Musk’ın önceki açıklamaları, AI5’in yalnızca otomotiv odaklı bir çip olarak düşünülmediğini de ortaya koyuyor. Tesla, bu donanımı daha geniş ölçekli bir yapay zeka platformunun parçası olarak görüyor. Bir başka deyişle, işin merkezinde sadece araçlar yok.

Bu kapsamda çipin farklı konfigürasyonlarla sunulacağı belirtiliyor. Tekli SoC yapılandırmasının Nvidia’nın Hopper serisiyle rekabet edecek seviyede olduğu, çift SoC mimarisinin ise Blackwell sınıfına yakın bir performansı hedeflediği aktarılıyor. Bu da Tesla’nın çipi yalnızca araç içi sistemler için değil, daha büyük yapay zeka iş yükleri için de düşündüğünü gösteriyor.

ÜRETİMDE TSMC VE SAMSUNG DETAYI

AI5’in üretim sürecinde TSMC ve Samsung’un kritik rol üstlenmesi bekleniyor. Seri üretim için işaret edilen takvim ise 2026’nın sonları ile 2027’nin başları arası. Yani çipin sahaya inmesi için biraz daha zaman var, ama tasarımın tamamlanmış olması Tesla açısından önemli bir dönüm noktası.

Öte yandan şirketin bir sonraki nesil yapay zeka donanımları için de düğmeye bastığı görülüyor. AI6 çipi ve Dojo3 süper bilgisayar projesi üzerinde çalışmaların başladığı da doğrulandı. Tesla cephesinde tempo yüksek, orası açık.

UZUN VADEDE DAHA ENTEGRE BİR ÜRETİM MODELİ PLANLANIYOR

Tesla’nın uzun vadeli planında daha entegre bir üretim modeli var. Şirketin gündemindeki TeraFab altyapısıyla birlikte çip tasarımı, bellek üretimi ve paketleme süreçlerinin tek çatı altında toplanması hedefleniyor. Ancak bu planın büyük bölümü şimdilik kağıt üzerinde. Yani vizyon net olsa da somut adımların tamamlanması için önünde hâlâ mesafe var.

