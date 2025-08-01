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 | Yusuf Özgür Bülbül

Tesla Türkiye, Model Y için yeni sipariş tarihlerini açıkladı

Türkiye’de fiyatlar artsa da Model Y’ye olan talep düşmüyor. Tesla, yeni envanterin 6 ve 7 Ağustos’ta yayınlanacağını duyurdu. İşte detaylar...

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Tesla Türkiye, Model Y için yeni sipariş tarihlerini açıkladı
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 21:07

Elektrikli otomobil pazarının dikkat çeken ismi , ’deki satışları için yeni envanter listeleme tarihlerini paylaştı. Markanın resmi açıklamasına göre, araçların yeni stoku 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18:30’da web sitesinde yayınlanacak.

Tesla Türkiye, Model Y için yeni sipariş tarihlerini açıkladı

ZAMMI SONRASI FİYATLAR YÜKSELDİ
Tesla Türkiye, geçtiğimiz günlerde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi sonrası Model Y fiyatlarını güncellemişti.

Yeni fiyatlar şöyle:
– Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (%25 ÖTV)
– Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)
– Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

Tesla Türkiye, Model Y için yeni sipariş tarihlerini açıkladı

MEVCUT SİPARİŞ SAHİPLERİNE ‘İYİ NİYET’ UYGULAMASI

Şirket, ÖTV değişikliğiyle birlikte daha önce sipariş veren kullanıcıları da unutmadı. Yapılan açıklamada, “Siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak, sadece yeni ÖTV oranı fiyata eklenecek” denildi.

Tesla Türkiye, Model Y için yeni sipariş tarihlerini açıkladı

TEMMUZ LİSTELERİ DURAKLATILMIŞTI

ÖTV düzenlemesinin ardından temmuz ayı için planlanan yeni envanter listelemeleri geçici olarak durdurulmuştu. Tesla, bu sürecin ardından ilk kez tarih vererek yeniden satışa açılacak stoğu duyurmuş oldu.

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#türkiye
#tesla
#ötv
#araç satışları
#model y
#elektrikli araçlar
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