Tesla Türkiye, Model Y için yeni sipariş tarihlerini açıkladı

Elektrikli otomobil pazarının dikkat çeken ismi Tesla, Türkiye’deki Model Y satışları için yeni envanter listeleme tarihlerini paylaştı. Markanın resmi açıklamasına göre, araçların yeni stoku 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18:30’da web sitesinde yayınlanacak.

ÖTV ZAMMI SONRASI FİYATLAR YÜKSELDİ

Tesla Türkiye, geçtiğimiz günlerde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi sonrası Model Y fiyatlarını güncellemişti.

Yeni fiyatlar şöyle:

– Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (%25 ÖTV)

– Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)

– Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

MEVCUT SİPARİŞ SAHİPLERİNE ‘İYİ NİYET’ UYGULAMASI

Şirket, ÖTV değişikliğiyle birlikte daha önce sipariş veren kullanıcıları da unutmadı. Yapılan açıklamada, “Siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak, sadece yeni ÖTV oranı fiyata eklenecek” denildi.

TEMMUZ LİSTELERİ DURAKLATILMIŞTI

ÖTV düzenlemesinin ardından temmuz ayı için planlanan yeni envanter listelemeleri geçici olarak durdurulmuştu. Tesla, bu sürecin ardından ilk kez tarih vererek yeniden satışa açılacak stoğu duyurmuş oldu.