Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:16

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Tesla uçan araba yaptı mı sosyal medyada yayınlanan videolara inanamayanlar gerçek mi doğru mu şüphesi ile yaklaştı. Tesla'nın yeni nesil Roadster modeli, Elon Musk'ın katıldığı tanıtım etkinliğinde sergilenen sıra dışı hareketlerle otomobil dünyasının gündemine geldi. Tesla ve SpaceX iş birliğiyle geliştirilen iki kişilik elektrikli spor otomobil; dikey rampada ilerleme, havada manevra yapma ve kontrollü iniş gibi özelliklerle tanıtıldı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni Roadster, yüksek hız kapasitesi ve son derece kısa hızlanma süresiyle de dikkat çekiyor. Tesla uçan araba gerçek mi? Tesla uçan araba özellikleri belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:16

CEO'su , uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modelini ABD'nin eyaletindeki McGregor kentinde bulunan test tesisinde düzenlenen etkinlikte tanıttı. İki kişilik elektrikli spor otomobil, özel rampada gerçekleştirilen gösterilerde dikey yüzeyde ilerledi, havada takla attı ve kontrollü iniş yaptı. Tesla'nın açıklamalarına göre SpaceX ile birlikte geliştirilen itici sistemler, aracın hareket kabiliyetinde önemli bir rol oynuyor. Yeni Roadster'ın tasarımında önceki konseptten farklı çizgiler tercih edilirken hızlanma performansı, teknik donanımı, ön sipariş koşulları ve üretimin başlayacağı tarih de tanıtımın öne çıkan konuları arasında yer aldı. Tesla uçan araba gerçek mi? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil Roadster modelini SpaceX test tesisinde tanıttı ve aracın dikey yüzeyde ilerlediği, havada takla attığı ve kontrollü iniş yaptığı gösteriler sunuldu.
Tesla uçan araba gerçek mi, Yeni nesil Roadster, SpaceX ile geliştirilen itici sistemler sayesinde havada manevra yapabiliyor.
Aracın havada hareket etmesini sağlayan sistem, iki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı havayı kullanıyor.
Tanıtılan aracın seri üretime hazır olup olmadığına dair kesin bilgi verilmezken, üretimin 2028 yılında başlaması bekleniyor.
Yeni Roadster'ın nihai satış fiyatı açıklanmamakla birlikte, 2017'deki tanıtımda başlangıç fiyatı 200 bin dolar olarak duyurulmuştu.
Resmi internet sitesinde Performance versiyonu için 50 bin dolar, Thrust versiyonu için 250 bin dolar ön sipariş depozitosu talep ediliyor.
Tesla, otomobilin saatte 370 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabileceğini ve 0'dan yaklaşık 97 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede çıkabileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

TESLA UÇAN ARABA GERÇEK Mİ?

Tesla'nın yeni nesil Roadster modeli, tanıtım sırasında havada manevra yapması ve rampadan ayrılarak kontrollü biçimde yere inmesiyle dikkat çekti. Birçok kişi yayınlanan görüntülerin gerçek mi yoksa yapay zeka mı olduğunu anlamlandıramadı. Elon Musk’ın paylaşımlarının ardından videoların gerçek olduğu öğrenildi.

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Otomobilin uçuş benzeri hareketler yapabilmesi, onu geleneksel anlamda bir uçan otomobille aynı kategoriye yerleştirmek için tek başına yeterli değil. Tesla'nın verdiği bilgilere göre araçta, SpaceX ortaklığıyla geliştirilen soğuk gaz iticilerinden yararlanılması planlanıyor. İki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı hava, aracın havada hareket etmesine yardımcı olan sistemin temelini oluşturuyor. Bu teknoloji, Roadster'ın tanıtımda sergilenen sıra dışı manevralarının arkasındaki temel unsurlar arasında bulunuyor.

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Tanıtım etkinliğinde Roadster'ın dikey bir rampada ilerlediği, havada takla attığı ve kontrollü iniş yaptığı görüntüler paylaşıldı. Otomobilin ayrıca yan yana dizilmiş araçların üzerinden geçtiği bir gösteri gerçekleştirildi. Bununla birlikte tanıtımda kullanılan aracın seri üretime hazır olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi verilmedi. Tesla'nın mevcut planına göre yeni Roadster'ın üretiminin 2028 yılında başlaması bekleniyor. Dolayısıyla aracın tanıtımda sergilenen bütün özelliklerinin üretim versiyonunda hangi koşullarda sunulacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

TESLA UÇAN ARABA FİYATI KAÇ TL?

Tesla, yeni Roadster'ın tanıtım etkinliğinde nihai satış fiyatını açıklamadı. Şirket, modelin ilk kez tanıtıldığı 2017 yılında başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak duyurmuştu. Ancak yeni nesil aracın teknik donanımı, SpaceX ortaklığıyla geliştirilen itici sistemleri ve üretim özellikleri nedeniyle nihai fiyatın ne olacağı henüz bilinmiyor. Bu nedenle 200 bin dolarlık eski fiyat bilgisi, yeni modelin kesin satış fiyatı olarak değerlendirilmemeli.  

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Tesla'nın resmi internet sitesinde yeni Roadster için iki farklı versiyona yönelik ön sipariş depozitosu bilgisi yer alıyor. Performance versiyonu için 50 bin dolar, Thrust versiyonu için ise 250 bin dolar depozito talep ediliyor. Bu tutarlar otomobilin kesin satış fiyatı değil, ön sipariş kapsamında belirtilen depozito bedelleri olarak aktarılıyor. Dolayısıyla aracın Türkiye'deki nihai fiyatı, güncel döviz kuru üzerinden yapılacak basit bir hesaplamayla kesinleştirilemiyor. Satış fiyatı, teslimat koşulları ve Türkiye pazarına ilişkin ayrıntılar açıklanmadığı için Roadster'ın TL cinsinden toplam maliyeti henüz belli değil.

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

TESLA UÇAN ARABA ÖZELLİKLERİ

Yeni Tesla Roadster, iki kişilik elektrikli spor otomobil olarak geliştiriliyor. Önceki konseptten ayrılan tasarımında daha keskin ve köşeli hatlar tercih ediliyor. Aracın dış görünümü, Cybertruck'ın köşeli tasarım çizgileri ile Lamborghini Reventon'ın sportif karakterini bir araya getiren bir yaklaşım taşıyor. Tesla, modelin yalnızca görünümünde değil, sürüş ve hareket kontrol sistemlerinde de farklı teknolojiler kullanmayı planlıyor. Elektronik direksiyon, elektronik fren ve elektronik gaz kontrol sistemleri, açıklanan donanım özellikleri arasında bulunuyor. Fren sisteminde Brembo'nun Sensify teknolojisinin kullanılması beklenirken direksiyon ve gaz kontrol sistemlerinin Cybertruck'ta kullanılan çözümlerle aynı olması öngörülüyor.

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Roadster'ın aerodinamik donanımları da aracın teknik özellikleri arasında yer alıyor. Arka spoylerin, sürüş koşullarına bağlı olarak yere basma kuvvetini dinamik biçimde ayarlayabilmesi planlanıyor. Araçta yüksek ve düşük yere basma kuvveti olmak üzere iki farklı mod bulunması bekleniyor. Otomobilin altına yerleştirilen fanların ise araç hareketsiz durumdayken 2G'ye kadar yere basma kuvveti oluşturabileceği belirtiliyor. Havada manevra yapılmasını sağlayan soğuk gaz iticileri, iki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı havayı kullanacak. Elon Musk'ın açıklamasına göre kullanılan gaz, atmosferde bulunan ve günlük hayatta solunan havadan oluşuyor; sistemin sürüş sırasında hava depolarını yeniden doldurabilmesi de planlanan özellikler arasında bulunuyor.

Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı

Tesla'nın açıkladığı performans verileri, yeni Roadster'ın tanıtımındaki diğer önemli başlık oldu. Şirket, otomobilin saatte 370 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabileceğini ve 0'dan yaklaşık 97 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede çıkabileceğini bildirdi. Tanıtım sırasında 0'dan 100 kilometre/saat hıza 0,81 saniyede ulaşıldığı da iddia edildi. Tesla, bu performansı SpaceX ortaklığıyla geliştirilen özel itici sistemlerle ilişkilendiriyor.  

ETİKETLER
#elon musk
#SpaceX
#tesla
#teksas
#Roadster
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.