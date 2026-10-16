Tesla CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modelini ABD'nin Teksas eyaletindeki McGregor kentinde bulunan SpaceX test tesisinde düzenlenen etkinlikte tanıttı. İki kişilik elektrikli spor otomobil, özel rampada gerçekleştirilen gösterilerde dikey yüzeyde ilerledi, havada takla attı ve kontrollü iniş yaptı. Tesla'nın açıklamalarına göre SpaceX ile birlikte geliştirilen itici sistemler, aracın hareket kabiliyetinde önemli bir rol oynuyor. Yeni Roadster'ın tasarımında önceki konseptten farklı çizgiler tercih edilirken hızlanma performansı, teknik donanımı, ön sipariş koşulları ve üretimin başlayacağı tarih de tanıtımın öne çıkan konuları arasında yer aldı. Tesla uçan araba gerçek mi? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Tesla uçan araba gerçek mi? Yapay zeka sanılmıştı Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil Roadster modelini SpaceX test tesisinde tanıttı ve aracın dikey yüzeyde ilerlediği, havada takla attığı ve kontrollü iniş yaptığı gösteriler sunuldu. Tesla uçan araba gerçek mi, Yeni nesil Roadster, SpaceX ile geliştirilen itici sistemler sayesinde havada manevra yapabiliyor. Aracın havada hareket etmesini sağlayan sistem, iki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı havayı kullanıyor. Tanıtılan aracın seri üretime hazır olup olmadığına dair kesin bilgi verilmezken, üretimin 2028 yılında başlaması bekleniyor. Yeni Roadster'ın nihai satış fiyatı açıklanmamakla birlikte, 2017'deki tanıtımda başlangıç fiyatı 200 bin dolar olarak duyurulmuştu. Resmi internet sitesinde Performance versiyonu için 50 bin dolar, Thrust versiyonu için 250 bin dolar ön sipariş depozitosu talep ediliyor. Tesla, otomobilin saatte 370 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabileceğini ve 0'dan yaklaşık 97 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede çıkabileceğini belirtti.

TESLA UÇAN ARABA GERÇEK Mİ?

Tesla'nın yeni nesil Roadster modeli, tanıtım sırasında havada manevra yapması ve rampadan ayrılarak kontrollü biçimde yere inmesiyle dikkat çekti. Birçok kişi yayınlanan görüntülerin gerçek mi yoksa yapay zeka mı olduğunu anlamlandıramadı. Elon Musk’ın paylaşımlarının ardından videoların gerçek olduğu öğrenildi.

Otomobilin uçuş benzeri hareketler yapabilmesi, onu geleneksel anlamda bir uçan otomobille aynı kategoriye yerleştirmek için tek başına yeterli değil. Tesla'nın verdiği bilgilere göre araçta, SpaceX ortaklığıyla geliştirilen soğuk gaz iticilerinden yararlanılması planlanıyor. İki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı hava, aracın havada hareket etmesine yardımcı olan sistemin temelini oluşturuyor. Bu teknoloji, Roadster'ın tanıtımda sergilenen sıra dışı manevralarının arkasındaki temel unsurlar arasında bulunuyor.

Tanıtım etkinliğinde Roadster'ın dikey bir rampada ilerlediği, havada takla attığı ve kontrollü iniş yaptığı görüntüler paylaşıldı. Otomobilin ayrıca yan yana dizilmiş araçların üzerinden geçtiği bir gösteri gerçekleştirildi. Bununla birlikte tanıtımda kullanılan aracın seri üretime hazır olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi verilmedi. Tesla'nın mevcut planına göre yeni Roadster'ın üretiminin 2028 yılında başlaması bekleniyor. Dolayısıyla aracın tanıtımda sergilenen bütün özelliklerinin üretim versiyonunda hangi koşullarda sunulacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

TESLA UÇAN ARABA FİYATI KAÇ TL?

Tesla, yeni Roadster'ın tanıtım etkinliğinde nihai satış fiyatını açıklamadı. Şirket, modelin ilk kez tanıtıldığı 2017 yılında başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak duyurmuştu. Ancak yeni nesil aracın teknik donanımı, SpaceX ortaklığıyla geliştirilen itici sistemleri ve üretim özellikleri nedeniyle nihai fiyatın ne olacağı henüz bilinmiyor. Bu nedenle 200 bin dolarlık eski fiyat bilgisi, yeni modelin kesin satış fiyatı olarak değerlendirilmemeli.

Tesla'nın resmi internet sitesinde yeni Roadster için iki farklı versiyona yönelik ön sipariş depozitosu bilgisi yer alıyor. Performance versiyonu için 50 bin dolar, Thrust versiyonu için ise 250 bin dolar depozito talep ediliyor. Bu tutarlar otomobilin kesin satış fiyatı değil, ön sipariş kapsamında belirtilen depozito bedelleri olarak aktarılıyor. Dolayısıyla aracın Türkiye'deki nihai fiyatı, güncel döviz kuru üzerinden yapılacak basit bir hesaplamayla kesinleştirilemiyor. Satış fiyatı, teslimat koşulları ve Türkiye pazarına ilişkin ayrıntılar açıklanmadığı için Roadster'ın TL cinsinden toplam maliyeti henüz belli değil.

TESLA UÇAN ARABA ÖZELLİKLERİ

Yeni Tesla Roadster, iki kişilik elektrikli spor otomobil olarak geliştiriliyor. Önceki konseptten ayrılan tasarımında daha keskin ve köşeli hatlar tercih ediliyor. Aracın dış görünümü, Cybertruck'ın köşeli tasarım çizgileri ile Lamborghini Reventon'ın sportif karakterini bir araya getiren bir yaklaşım taşıyor. Tesla, modelin yalnızca görünümünde değil, sürüş ve hareket kontrol sistemlerinde de farklı teknolojiler kullanmayı planlıyor. Elektronik direksiyon, elektronik fren ve elektronik gaz kontrol sistemleri, açıklanan donanım özellikleri arasında bulunuyor. Fren sisteminde Brembo'nun Sensify teknolojisinin kullanılması beklenirken direksiyon ve gaz kontrol sistemlerinin Cybertruck'ta kullanılan çözümlerle aynı olması öngörülüyor.

Roadster'ın aerodinamik donanımları da aracın teknik özellikleri arasında yer alıyor. Arka spoylerin, sürüş koşullarına bağlı olarak yere basma kuvvetini dinamik biçimde ayarlayabilmesi planlanıyor. Araçta yüksek ve düşük yere basma kuvveti olmak üzere iki farklı mod bulunması bekleniyor. Otomobilin altına yerleştirilen fanların ise araç hareketsiz durumdayken 2G'ye kadar yere basma kuvveti oluşturabileceği belirtiliyor. Havada manevra yapılmasını sağlayan soğuk gaz iticileri, iki adet 600 litrelik tankta depolanan ultra yüksek basınçlı havayı kullanacak. Elon Musk'ın açıklamasına göre kullanılan gaz, atmosferde bulunan ve günlük hayatta solunan havadan oluşuyor; sistemin sürüş sırasında hava depolarını yeniden doldurabilmesi de planlanan özellikler arasında bulunuyor.

Tesla'nın açıkladığı performans verileri, yeni Roadster'ın tanıtımındaki diğer önemli başlık oldu. Şirket, otomobilin saatte 370 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabileceğini ve 0'dan yaklaşık 97 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede çıkabileceğini bildirdi. Tanıtım sırasında 0'dan 100 kilometre/saat hıza 0,81 saniyede ulaşıldığı da iddia edildi. Tesla, bu performansı SpaceX ortaklığıyla geliştirilen özel itici sistemlerle ilişkilendiriyor.