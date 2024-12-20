Tesla'da büyük skandal! Hayati risk taşıyor: 700 bin aracı geri çağırıyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Dünya Gazetesi

20 Aralık 2024 15:53 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:05

Space X'in kurucusu olan ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, yeni bir skandalla gündemde... Şirket, ABD'de lastik basıncı izleme sistemi sorunu nedeniyle sürücülerin yeterince uyarılmamasının ihmale ve beraberinde kazalara yol açabileceği gerekçesi ile bazı modellerinde güncelleme yapacak.

Araçlarda yaşanan fabrika hataları fark edildikten sonra markalar tarafından o modeller zaman zaman geri çağrılabiliyor. Tesla'nın Model 3, Model Y ve Cybertruck araçlarında lastik basıncı izleme sistemiyle ilgili bir sorun yaşandı. Tesla, yaptığı açıklamada, ABD'de lastik basıncı izleme sistemiyle ilgili bir sorun nedeniyle 694 bin 304 aracı geri çağırdığını duyurdu. "SORUN, KABLOSUZ YAZILIM GÜNCELLENMESİ İLE GİDERİLECEK" Şirket, bazı Model 3, Model Y ve Cybertruck araçlarını etkileyen sorunun kablosuz bir yazılım güncellemesiyle çözüleceğini söyledi. "YANIK KALSA DA SÜRÜCÜYÜ UYARAMAYABİLİR" Tesla çağırmaya yönelik bildirimde, şu açıklama yapıldı: Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) uyarı ışığı, sürüş çevrimleri arasında yanık kalmayabilir ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabilir. "SORUN KAZAYA NEDEN OLABİLİR" Bildiride, sorunun sürücülerin aracı uygun şekilde şişirilmemiş lastiklerle kullanmasına ve kaza riskini artırmasına neden olabileceği belirtildi. İlgili Haberler Tesla’dan ucuz elektrikli otomobil hamlesi: Türkiye’ye de gelebilir Elon Musk tarihe geçti! 400 milyar dolar serveti geçen ilk kişi oldu Elon Musk'un Trump ortaklığı yara aldı: Tesla hisseleri çakıldı!