Tesla’da FSD için tek seferlik alım bitiyor: Son tarih belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tesla sahiplerini yakından ilgilendiren bir değişiklik kapıda. Şirket, Full Self-Driving yani “Tam Otonom Sürüş” paketi için tek seferlik satın alma dönemini sona erdirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de de geçerli olacak bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, FSD’ye ilerleyen dönemde yalnızca aylık abonelik sistemiyle erişebilecek.
FSD paketi şu anda Türkiye’de 228.480 TL karşılığında tek seferlik satın alınabiliyor. Ancak bu imkândan yararlanmak isteyenler için takvim netleşmiş durumda: Son tarih 21 Mayıs 2026.
Bu tarihten sonra FSD, kalıcı olarak araca eklenen bir özellik olmaktan çıkacak. Kullanıcılar sistemi kullanmak istediklerinde aylık abonelik ücreti ödeyecek. Yani açıkçası, paketi uzun vadeli kullanmayı düşünen Tesla sahipleri için bu tarih kritik görünüyor.
Abonelik sistemine geçilmesiyle birlikte FSD’nin her ay belirli bir ücret karşılığında kullanılacağı belirtiliyor. Ancak Türkiye’de bu ücretin ne kadar olacağı henüz net değil.
Bununla birlikte FSD’nin Türkiye’de tam kapasiteyle ne zaman aktif hale geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Tesla’nın kısa süre önce İstanbul’da “araç operatörü” pozisyonu için ilanlar yayımlaması ise sistemin Türkiye yollarına uyarlanması açısından dikkat çeken bir adım olarak değerlendiriliyor.
Benzer bir değişiklik 115.260 TL değerindeki Geliştirilmiş Otopilot paketi için de geçerli olacak. Bu paket için de tek seferlik satın alma seçeneğinin son tarihi 21 Mayıs 2026 olarak görünüyor.