Tesla’da FSD için tek seferlik alım bitiyor: Son tarih belli oldu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 09:55
Tesla'da FSD için tek seferlik alım bitiyor: Son tarih belli oldu

Tesla sahiplerini yakından ilgilendiren bir değişiklik kapıda. Şirket, Full Self-Driving yani “Tam Otonom Sürüş” paketi için tek seferlik satın alma dönemini sona erdirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de de geçerli olacak bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, FSD’ye ilerleyen dönemde yalnızca aylık abonelik sistemiyle erişebilecek.

Tesla’da FSD için tek seferlik alım bitiyor: Son tarih belli oldu

SON TARİH 21 MAYIS 2026

FSD paketi şu anda Türkiye’de 228.480 TL karşılığında tek seferlik satın alınabiliyor. Ancak bu imkândan yararlanmak isteyenler için takvim netleşmiş durumda: Son tarih 21 Mayıs 2026.

Bu tarihten sonra FSD, kalıcı olarak araca eklenen bir özellik olmaktan çıkacak. Kullanıcılar sistemi kullanmak istediklerinde aylık abonelik ücreti ödeyecek. Yani açıkçası, paketi uzun vadeli kullanmayı düşünen Tesla sahipleri için bu tarih kritik görünüyor.

Tesla’da FSD için tek seferlik alım bitiyor: Son tarih belli oldu

AYLIK ÜCRET HENÜZ BELLİ DEĞİL

Abonelik sistemine geçilmesiyle birlikte FSD’nin her ay belirli bir ücret karşılığında kullanılacağı belirtiliyor. Ancak Türkiye’de bu ücretin ne kadar olacağı henüz net değil.

Bununla birlikte FSD’nin Türkiye’de tam kapasiteyle ne zaman aktif hale geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Tesla’nın kısa süre önce İstanbul’da “araç operatörü” pozisyonu için ilanlar yayımlaması ise sistemin Türkiye yollarına uyarlanması açısından dikkat çeken bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tesla’da FSD için tek seferlik alım bitiyor: Son tarih belli oldu

GELİŞTİRİLMİŞ OTOPİLOT İÇİN DE AYNI TARİH

Benzer bir değişiklik 115.260 TL değerindeki Geliştirilmiş Otopilot paketi için de geçerli olacak. Bu paket için de tek seferlik satın alma seçeneğinin son tarihi 21 Mayıs 2026 olarak görünüyor.

