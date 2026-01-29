Tesla’da işler hiç iyi gitmiyor

Bu tablo, hisse başına kâra da yansıdı. 2024’ün son çeyreğinde 60 sent olan hisse başına kâr, 2025’in aynı döneminde 24 sente kadar indi.

Her ne kadar gelir ve kâr rakamlarında düşüş yaşansa da Tesla’nın açıkladığı sonuçlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yani yatırımcıların daha kötüsünü beklediği bir çeyrek, kağıt üzerinde nispeten “daha az kötü” kapandı.