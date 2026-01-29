Tesla’da işler hiç iyi gitmiyor

Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!

Ocak 29, 2026 10:56
1
Elektrikli otomobil devi Tesla, 2025’in son çeyreğinde hem kârda hem teslimatlarda ciddi düşüş yaşadı. Gelir ve kârlılık gerilese de sonuçlar piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı.

2
ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025’in ekim-aralık dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Rakamlar, şirketin zorlu bir çeyrek geçirdiğini açıkça ortaya koydu.

3
GELİR GERİLEDİ, KÂR SERT DÜŞTÜ

Tesla’nın geliri, 2025’in dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolara indi. Şirket, 2024’ün son çeyreğinde 25,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Yıl geneline bakıldığında da tablo çok farklı değil. Tesla’nın 2025 toplam geliri, yıllık bazda yüzde 3 düşüşle 94,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

4
Asıl dikkat çeken ise kârlılıktaki sert düşüş oldu. Şirketin net kârı, dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 61 azalarak 840 milyon dolara geriledi. Tesla, 2024’ün aynı döneminde 2,1 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

2025 yılı genelinde ise net kâr yüzde 46 düşüşle 3,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.

5
Bu tablo, hisse başına kâra da yansıdı. 2024’ün son çeyreğinde 60 sent olan hisse başına kâr, 2025’in aynı döneminde 24 sente kadar indi.

Her ne kadar gelir ve kâr rakamlarında düşüş yaşansa da Tesla’nın açıkladığı sonuçlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yani yatırımcıların daha kötüsünü beklediği bir çeyrek, kağıt üzerinde nispeten “daha az kötü” kapandı.

6
TESLİMATLARDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Operasyonel tarafta da frene basıldığı görülüyor. Tesla, 2025’in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde 434 bin 358 araç üretirken, 418 bin 227 aracı müşterilerine teslim etti.

7
Bu dönemde araç üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, teslimat sayısındaki düşüş çok daha sert oldu: yüzde 15,6.

Yılın tamamında ise Tesla’nın toplam araç üretimi 1 milyon 654 bin 667 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde teslim edilen araç sayısı 1 milyon 636 bin 129’da kaldı.

