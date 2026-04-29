Tesla’da Musk’a 114 milyar dolarlık maaş

Tesla ile Elon Musk arasında uzun süredir gündemde olan dev tazminat paketi, nihayet hukuki süreci tamamladı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı son başvuru, sürecin en kritik adımı oldu.

Açıklanan verilere göre Tesla, Musk adına toplam 303 milyon 960 bin 630 adet adi hisseyi kayda geçirdi. Hisse fiyatı yaklaşık 376 dolar seviyesinde hesaplandığında ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı: Paketin toplam değeri 114 milyar doların üzerine çıkıyor.