Tesla’da Musk’a 114 milyar dolarlık maaş

Tesla ile Elon Musk arasında uzun süredir gündemde olan dev tazminat paketi, nihayet hukuki süreci tamamladı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı son başvuru, sürecin en kritik adımı oldu.
Açıklanan verilere göre Tesla, Musk adına toplam 303 milyon 960 bin 630 adet adi hisseyi kayda geçirdi. Hisse fiyatı yaklaşık 376 dolar seviyesinde hesaplandığında ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı: Paketin toplam değeri 114 milyar doların üzerine çıkıyor.
Aslında bu dev anlaşmanın kökeni 2018 yılına dayanıyor. Tesla yönetim kurulu o dönemde Musk için performansa bağlı bir teşvik planı hazırlamıştı. Planın mantığı netti: Şirket belirlenen hedeflere ulaşırsa Musk, hisse satın alma hakkı elde edecekti. Bu kapsamda yaklaşık 304 milyon hisseyi 23,34 dolar gibi oldukça düşük bir fiyattan alma opsiyonu tanındı. Tesla’nın piyasa değeri ve operasyonel performansına bağlı 12 ayrı hedefin kademeli olarak tamamlanması gerekiyordu.
2024 Ocak ayında Delaware mahkemesi, bu paketi geçersiz saydı. Gerekçe oldukça netti: Musk’ın yönetim kurulu üzerindeki etkisi nedeniyle sürecin bağımsız yürütülmediği düşünüldü. Tesla geri adım atmadı. Şirket merkezini Texas’a taşıma planını gündeme aldı ve aynı paketi yeniden hissedarların oylamasına sundu. Haziran 2024’te hissedarlar paketi tekrar onayladı. Ama bu da yeterli olmadı. Mahkeme Aralık 2024’te ikinci oylamayı da geçerli saymadı.
Kırılma noktası ise Aralık 2025’te geldi. Delaware Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme, Musk’ın yıllar süren emeğinin karşılıksız bırakılmasının “aşırı bir çözüm” olacağına hükmetti. İşte bu karar, sürecin önünü tamamen açtı.
Yasal engeller ortadan kalkınca Tesla hızlı davrandı. 21 Nisan’da yönetim kurulu gerekli imzaları attı. Aynı gün daha önce geçici çözüm olarak oluşturulan 29 milyar dolarlık ara tazminat planı da iptal edildi. Ardından 24 Nisan’da CFO Vaibhav Taneja tarafından yapılan başvuruyla hisselerin resmi kaydı tamamlandı.
Tesla, bu dev paketi uygularken bazı ek kurallar getirdi. Buna göre Musk’ın hisseleri tamamen kazanabilmesi için en az 2028 yılına kadar CEO veya ürün geliştirme yöneticisi olarak görevine devam etmesi gerekiyor. Bir diğer önemli detay ise satış kısıtı. Musk, elde edeceği hisseleri 5 yıl boyunca satamayacak. Bu şart, büyük çaplı satışların hisse fiyatı üzerindeki etkisini sınırlamak için konulmuş.
Öte yandan şirket, bu paketle bağlantılı olarak 9,97 milyar dolarlık henüz muhasebeleştirilmemiş gider bulunduğunu da açıkladı. Bu rakamın önümüzdeki dönemlerde finansallara yansıması bekleniyor.