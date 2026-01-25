Tesla’dan 5 bin kilometrelik tarihi otonom sürüş

Kategoriler
2024 model Tesla Model S, Los Angeles–New York hattında yaklaşık 5 bin kilometrelik yolu tek bir insan müdahalesi olmadan katetti.
Tesla cephesinde uzun süredir konuşulan ama bir türlü gerçeğe dönüşmeyen bir vaat nihayet sahada test edildi. Elon Musk’ın yaklaşık dokuz yıl önce dile getirdiği Los Angeles–New York arası tam otonom sürüş iddiası, bağımsız bir ekip tarafından başarıyla tamamlandı.
The Drive’ın haberine göre, 2024 model Tesla Model S, ABD’yi bir uçtan diğerine geçerken direksiyona tek bir kez bile bilinçli insan müdahalesi yapılmadı. Yolculuğun arkasındaki isim ise eski otomotiv gazetecisi ve yatırımcı Alex Roy.
Roy, bu yolculukta yapay zekâ alanında üst düzey yöneticilik yapmış ve büyük bir otomobil üreticisinde otonom sürüş projelerinde görev almış Warren Ahner ile otonom sürüş teknolojilerine uzun süredir ilgi duyan Paul Pham’la birlikte yola çıktı. Roy’un altını çizdiği bir nokta var: Bu iki ismin FSD konusundaki derin bilgisi olmadan bu denemenin tamamlanması zor olurdu.
Yolculuk, New York Midtown’dan başlayıp Redondo Beach’e kadar uzandı. Yani araç, ABD’yi doğudan batıya değil, batıdan doğuya kat etti. Güzergâh boyunca hava koşulları ise pek de nazik değildi; kış şartları yer yer sürüşü daha da zorlaştırdı.
Model S, bazı zorunlu rota sapmalarına rağmen toplam 3.081 mil (yaklaşık 4.960 kilometre) yol aldı. Sürüş 58 saat 22 dakika sürdü ve araç bu süre boyunca ortalama 100 km/s hızla ilerledi. Donanım tarafında HW4, yazılım tarafında ise FSD v14.2.2.3 kullanıldı.
Yolculuğun 10 saat 11 dakikası yalnızca şarj molaları için geçti. İlginç olan detay şu: Şarj istasyonlarına giriş ve çıkışlar da dahil olmak üzere tüm süreç FSD tarafından yönetildi.
Roy’a göre yolculuk boyunca kayda geçen tek “müdahale” sistemden değil, tamamen insani bir hatadan kaynaklandı. Direksiyona yanlışlıkla dokunulmuştu, o kadar. Bunun dışında araç, baştan sona kendi kendine ilerledi.