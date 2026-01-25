Tesla’dan 5 bin kilometrelik tarihi otonom sürüş

The Drive’ın haberine göre, 2024 model Tesla Model S, ABD’yi bir uçtan diğerine geçerken direksiyona tek bir kez bile bilinçli insan müdahalesi yapılmadı. Yolculuğun arkasındaki isim ise eski otomotiv gazetecisi ve yatırımcı Alex Roy.

ABD’Yİ UÇTAN UCA, DİREKSİYON BAŞINA GEÇMEDEN

Roy, bu yolculukta yapay zekâ alanında üst düzey yöneticilik yapmış ve büyük bir otomobil üreticisinde otonom sürüş projelerinde görev almış Warren Ahner ile otonom sürüş teknolojilerine uzun süredir ilgi duyan Paul Pham’la birlikte yola çıktı. Roy’un altını çizdiği bir nokta var: Bu iki ismin FSD konusundaki derin bilgisi olmadan bu denemenin tamamlanması zor olurdu.