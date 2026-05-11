Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

Tesla, otomobil güvenliğinde dikkat çekici bir yeniliği devreye aldı. Şirketin kamera tabanlı sürüş sistemi Tesla Vision, artık yalnızca yolu izlemekle kalmıyor; olası bir çarpışmayı önceden tahmin ederek koruyucu sistemleri daha temas gerçekleşmeden harekete geçiriyor.
Bu da şu anlama geliyor: Hava yastıkları ve emniyet kemerleri, yolcular henüz savrılmadan önce devreye giriyor. Kulağa küçük bir zaman farkı gibi gelse de, 70 milisaniye ciddi yaralanmaları önlemede hayati rol oynayabiliyor.
Bugüne kadar araçlardaki hava yastıkları, tampon ve şasiye yerleştirilen sensörlerin fiziksel darbeyi algılamasıyla açılıyordu. Yani sistemin çalışabilmesi için önce çarpışmanın gerçekleşmesi gerekiyordu. Tesla’nın geliştirdiği yaklaşım ise biraz farklı. Araçtaki kameralar çevreyi sürekli analiz ediyor ve çarpışmanın artık kaçınılmaz olduğunu tespit ettiğinde, güvenlik sistemlerini anında hazırlıyor.
Böylece emniyet kemerleri hızla geriliyor, hava yastıkları da daha erken şişmeye başlıyor. Bu birkaç milisaniyelik avantaj, özellikle yüksek hızdaki kazalarda kritik önem taşıyor.
Tesla mühendisi Wes Morrill, sistemin arkasında şirketin devasa araç filosundan elde edilen gerçek dünya verilerinin bulunduğunu söyledi.
Morrill’e göre klasik üreticiler daha çok laboratuvar testlerine dayanırken, Tesla milyonlarca kilometrelik sürüş ve kaza verisini simülasyonlara aktararak sistemlerini eğitiyor.
Ayrıca fiziksel sensörlerin, örneğin bir çukura girildiğinde yanlış alarm vermemesi için çeşitli filtrelerle çalıştığını belirten Morrill, görsel doğrulama sayesinde Tesla Vision’ın daha hızlı ve daha isabetli karar alabildiğini ifade etti.
“Frontal Airbag System Enhancement” adı verilen bu özellik, Eylül 2025’te yayımlanan 2025.32.3 yazılım güncellemesiyle kullanıma sunuldu. Üstelik sadece yeni araçlarla sınırlı değil. 2023 ve sonrası Tesla Model 3 ve Tesla Model Y modellerinin yanı sıra bazı 2022 model araçlar ile Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Cybertruck da bu güvenlik güncellemesini aldı.
Elon Musk, sistemin yapay zekâ destekli görme teknolojisi sayesinde hava yastıklarını çarpışmadan önce devreye alabildiğini ve bunun yaralanma ya da ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi.