Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:36
1
Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

Tesla, otomobil güvenliğinde dikkat çekici bir yeniliği devreye aldı. Şirketin kamera tabanlı sürüş sistemi Tesla Vision, artık yalnızca yolu izlemekle kalmıyor; olası bir çarpışmayı önceden tahmin ederek koruyucu sistemleri daha temas gerçekleşmeden harekete geçiriyor.

Bu da şu anlama geliyor: Hava yastıkları ve emniyet kemerleri, yolcular henüz savrılmadan önce devreye giriyor. Kulağa küçük bir zaman farkı gibi gelse de, 70 milisaniye ciddi yaralanmaları önlemede hayati rol oynayabiliyor.

2
Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

GELENEKSEL SİSTEMLERDEN DAHA HIZLI TEPKİ VERİYOR

Bugüne kadar araçlardaki hava yastıkları, tampon ve şasiye yerleştirilen sensörlerin fiziksel darbeyi algılamasıyla açılıyordu. Yani sistemin çalışabilmesi için önce çarpışmanın gerçekleşmesi gerekiyordu. Tesla’nın geliştirdiği yaklaşım ise biraz farklı. Araçtaki kameralar çevreyi sürekli analiz ediyor ve çarpışmanın artık kaçınılmaz olduğunu tespit ettiğinde, güvenlik sistemlerini anında hazırlıyor.

Böylece emniyet kemerleri hızla geriliyor, hava yastıkları da daha erken şişmeye başlıyor. Bu birkaç milisaniyelik avantaj, özellikle yüksek hızdaki kazalarda kritik önem taşıyor.

3
Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

MİLYONLARCA KİLOMETRELİK GERÇEK VERİLER KULLANILDI

Tesla mühendisi Wes Morrill, sistemin arkasında şirketin devasa araç filosundan elde edilen gerçek dünya verilerinin bulunduğunu söyledi.

Morrill’e göre klasik üreticiler daha çok laboratuvar testlerine dayanırken, Tesla milyonlarca kilometrelik sürüş ve kaza verisini simülasyonlara aktararak sistemlerini eğitiyor.

Ayrıca fiziksel sensörlerin, örneğin bir çukura girildiğinde yanlış alarm vermemesi için çeşitli filtrelerle çalıştığını belirten Morrill, görsel doğrulama sayesinde Tesla Vision’ın daha hızlı ve daha isabetli karar alabildiğini ifade etti.

4
Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE ARAÇLARA GELDİ

“Frontal Airbag System Enhancement” adı verilen bu özellik, Eylül 2025’te yayımlanan 2025.32.3 yazılım güncellemesiyle kullanıma sunuldu. Üstelik sadece yeni araçlarla sınırlı değil. 2023 ve sonrası Tesla Model 3 ve Tesla Model Y modellerinin yanı sıra bazı 2022 model araçlar ile Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Cybertruck da bu güvenlik güncellemesini aldı.

5
Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

ELON MUSK: YARALANMA RİSKİNİ CİDDİ BİÇİMDE AZALTIYOR

Elon Musk, sistemin yapay zekâ destekli görme teknolojisi sayesinde hava yastıklarını çarpışmadan önce devreye alabildiğini ve bunun yaralanma ya da ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.