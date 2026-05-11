Tesla’dan güvenlikte ezber bozan güncelleme

GELENEKSEL SİSTEMLERDEN DAHA HIZLI TEPKİ VERİYOR

Bugüne kadar araçlardaki hava yastıkları, tampon ve şasiye yerleştirilen sensörlerin fiziksel darbeyi algılamasıyla açılıyordu. Yani sistemin çalışabilmesi için önce çarpışmanın gerçekleşmesi gerekiyordu. Tesla’nın geliştirdiği yaklaşım ise biraz farklı. Araçtaki kameralar çevreyi sürekli analiz ediyor ve çarpışmanın artık kaçınılmaz olduğunu tespit ettiğinde, güvenlik sistemlerini anında hazırlıyor.

Böylece emniyet kemerleri hızla geriliyor, hava yastıkları da daha erken şişmeye başlıyor. Bu birkaç milisaniyelik avantaj, özellikle yüksek hızdaki kazalarda kritik önem taşıyor.