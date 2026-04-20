Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

Tesla, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirecek dikkat çekici bir adım attı. Şirket, Full Self-Driving yani FSD teknolojisi kapsamında İstanbul’da görev yapacak bir Araç Operatörü pozisyonu için iş ilanı yayımladı.
Bu gelişme, Tesla’nın otonom sürüş sistemini Türkiye’nin yol yapısına, trafik akışına ve sürüş alışkanlıklarına uyarlamak için somut olarak harekete geçtiğine işaret ediyor. İlanda işe alınacak kişilerin, şirketin veri toplama ekibinde yer alacağı ve İstanbul trafiğinde aktif şekilde görev yapacağı belirtiliyor.
Görev kapsamında Tesla araçlarıyla yüksek kaliteli sürüş verilerinin toplanması ve bu verilerin sisteme aktarılması hedefleniyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun, karmaşık ve zaman zaman öngörülmesi zor bir trafikte elde edilecek veriler, FSD yazılımının eğitimi açısından kritik önem taşıyor.
Aslında mesele sadece araç kullanmak da değil. Toplanan bu yerel veriler sayesinde sistemin; Türkiye’deki yol çizgilerini, işaretlemeleri, kavşak düzenlerini ve yaya hareketlerini daha doğru tanıması amaçlanıyor. Bir başka deyişle Tesla, yazılımını bölgeye özgü şartlara göre ince ince ayarlamak istiyor.
Tesla’nın açtığı bu ilan, Türkiye’deki Tesla kullanıcıları ve teknoloji meraklıları arasında şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Çünkü bu tür görevler, genellikle otonom sürüş teknolojisinin yeni bir pazara hazırlanmasında ilk ve en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor.
Veri toplama süreci, özellikle Türkiye’deki karmaşık kavşak yapılarının ve değişken sürüş alışkanlıklarının sisteme öğretilmesi açısından büyük önem taşıyor. İstanbul yollarında yapılacak test sürüşleri de yazılımın hata payını azaltmak için kullanılacak.
Hollanda’da yakın zamanda alınan FSD onayının ardından Tesla’nın Avrupa ve çevre bölgelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığı görülüyor. Türkiye’de atılan bu adımın da şirketin bölgesel büyüme planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.