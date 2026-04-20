Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

İSTANBUL TRAFİĞİ SİSTEMİN EĞİTİMİ İÇİN SAHADA OLACAK

Görev kapsamında Tesla araçlarıyla yüksek kaliteli sürüş verilerinin toplanması ve bu verilerin sisteme aktarılması hedefleniyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun, karmaşık ve zaman zaman öngörülmesi zor bir trafikte elde edilecek veriler, FSD yazılımının eğitimi açısından kritik önem taşıyor.

Aslında mesele sadece araç kullanmak da değil. Toplanan bu yerel veriler sayesinde sistemin; Türkiye’deki yol çizgilerini, işaretlemeleri, kavşak düzenlerini ve yaya hareketlerini daha doğru tanıması amaçlanıyor. Bir başka deyişle Tesla, yazılımını bölgeye özgü şartlara göre ince ince ayarlamak istiyor.