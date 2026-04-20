Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:33
1
Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

Tesla, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirecek dikkat çekici bir adım attı. Şirket, Full Self-Driving yani FSD teknolojisi kapsamında İstanbul’da görev yapacak bir Araç Operatörü pozisyonu için iş ilanı yayımladı.

2
Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

Bu gelişme, Tesla’nın otonom sürüş sistemini Türkiye’nin yol yapısına, trafik akışına ve sürüş alışkanlıklarına uyarlamak için somut olarak harekete geçtiğine işaret ediyor. İlanda işe alınacak kişilerin, şirketin veri toplama ekibinde yer alacağı ve İstanbul trafiğinde aktif şekilde görev yapacağı belirtiliyor.

3
Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

İSTANBUL TRAFİĞİ SİSTEMİN EĞİTİMİ İÇİN SAHADA OLACAK

Görev kapsamında Tesla araçlarıyla yüksek kaliteli sürüş verilerinin toplanması ve bu verilerin sisteme aktarılması hedefleniyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun, karmaşık ve zaman zaman öngörülmesi zor bir trafikte elde edilecek veriler, FSD yazılımının eğitimi açısından kritik önem taşıyor.

Aslında mesele sadece araç kullanmak da değil. Toplanan bu yerel veriler sayesinde sistemin; Türkiye’deki yol çizgilerini, işaretlemeleri, kavşak düzenlerini ve yaya hareketlerini daha doğru tanıması amaçlanıyor. Bir başka deyişle Tesla, yazılımını bölgeye özgü şartlara göre ince ince ayarlamak istiyor.

4
Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

TÜRKİYE YOLLARINA UYUM İÇİN YEREL VERİ TOPLANACAK

Tesla’nın açtığı bu ilan, Türkiye’deki Tesla kullanıcıları ve teknoloji meraklıları arasında şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Çünkü bu tür görevler, genellikle otonom sürüş teknolojisinin yeni bir pazara hazırlanmasında ilk ve en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor.

Veri toplama süreci, özellikle Türkiye’deki karmaşık kavşak yapılarının ve değişken sürüş alışkanlıklarının sisteme öğretilmesi açısından büyük önem taşıyor. İstanbul yollarında yapılacak test sürüşleri de yazılımın hata payını azaltmak için kullanılacak.

5
Tesla’dan Türkiye için FSD hamlesi: İstanbul’da veri toplama süreci başlıyor

AVRUPA GENİŞLEMESİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR

Hollanda’da yakın zamanda alınan FSD onayının ardından Tesla’nın Avrupa ve çevre bölgelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığı görülüyor. Türkiye’de atılan bu adımın da şirketin bölgesel büyüme planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.