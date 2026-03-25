Tesla'nın Avrupa kabusu sürüyor: Çinli dev üst üste ikinci kez zirvede!

BYD, Avrupa pazarında şubat ayında da Tesla'yı geçerek liderliğini sürdürdü. Çinli üreticinin satışları yüzde 162'nin üzerinde artış gösterirken, Tesla'nın ivmelenmesi daha sınırlı kaldı. İşte tüm detaylar...

, Avrupa'daki yeni araç kayıtlarında üst üste ikinci ayında en büyük rakibi 'yı geride bırakarak liderlik yarışındaki makası açmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil devleri arasındaki rekabet giderek kızışırken, Çinli üretici Avrupa satışlarında zirveye yerleşti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından salı günü açıklanan verilere göre, şirketin Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) ve Birleşik Krallık'ı kapsayan geniş pazardaki yeni araç kayıtları şubat ayında rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6 bin 844 araç satan marka, yüzde 162,3 oranında artırarak 17 bin 954 adede yükseldi.

TESLA, SATIŞLARI YÜKSELSE DE BYD'Yİ GEÇEMEDİ

Sergilenen güçlü performans sayesinde, BYD'nin bölgedeki pazar payının yüzde 0,7'den yüzde 1,8'e fırladığı bildirildi. Tesla ise şubat ayında 17 bin 664 araç kaydı gerçekleştirerek ocak ayındaki düşüşünü tersine çevirmeyi başardı. Ancak yine de BYD'nin gerisinde kaldı.

Yaşanan toparlanmaya rağmen, Elon Musk'ın şirketi aylık bazda Çinli rakibinin arkasında kalmaktan kurtulamadı ve üst üste ikinci ayda da ikinciliğe razı oldu.

Yalnızca Avrupa Birliği pazarı incelendiğinde iki şirket arasındaki zıtlık çok daha net bir şekilde göze çarpıyor. BYD, AB sınırları içerisindeki kayıtlarını yüzde 185,3 gibi devasa bir oranda artırarak 15 bin 438 adede ulaştırdı ve pazar payını yüzde 1,8'e çıkardı. Aynı zaman diliminde Tesla'nın AB'deki satışları yüzde 29,1 artışla 13 bin 740 adette kaldı.

ŞirketPazar Payı (Bölge Genelinde)Araç Kaydı (Şubat)Araç Kaydı (AB)AB Satış ArtışıAB Pazar Payı
BYD%1,8 (Önceki %0,7'den)Belirtilmedi15.438%185,3%1,8
TeslaBelirtilmedi17.66413.740%29,1Belirtilmedi

BYD VE TESLA ARASINDAKİ KRİTİK FARK

Satış rakamlarını değerlendirirken, iki üreticinin ürün yelpazesindeki farklılıkları da göz önünde tutmak gerekiyor. Örneğin BYD'nin satışları arasında çok sayıda şarj edilebilir hibrit (PHEV) model yer alırken, Tesla tamamen bataryalı elektrikli araçlara odaklanıyor.

Yılın ilk iki ayını kapsayan toplam verilere bakıldığında BYD'nin liderliğini iyice perçinlediği açıkça görülüyor. Geniş Avrupa pazarında yılbaşından şubat sonuna kadar BYD 36 bin 69 araç satarken, Tesla sadece 25 bin 753 adette kalarak rakibinin epey gerisine düştü.

ACEA raporunda kıta genelindeki otomobil pazarına dair genel eğilimler de paylaşıldı. Yılın ilk iki ayında AB'deki toplam yeni araç kayıtları yüzde 1,2 oranında geriledi. Tamamen elektrikli araçların pazar payı yüzde 18,8'e yükselirken, Avrupalı tüketicilerin favorisi yüzde 38,7'lik pay ile hibrit (HEV) modeller olmaya devam ediyor.

Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı ise 2025 yılındaki yüzde 38,7 seviyesinden yüzde 30,6'ya gerileyerek keskin bir düşüş yaşadı.

KategoriAçıklamaVeri
Üretici KarşılaştırmasıBYD Satışları (Ocak-Şubat)36.069
Üretici KarşılaştırmasıTesla Satışları (Ocak-Şubat)25.753
Avrupa Pazarı EğilimiToplam Yeni Araç Kayıtları (İlk 2 Ay)%1,2 Geriledi
Avrupa Pazarı EğilimiTamamen Elektrikli Araç Pazar Payı%18,8
Avrupa Pazarı EğilimiHibrit (HEV) Modeller Pazar Payı%38,7
Avrupa Pazarı EğilimiBenzinli ve Dizel Araçlar Pazar Payı (2025)%38,7'den %30,6'ya Geriledi
Üretici StratejisiBYD Ürün YelpazesiŞarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Ağırlıklı
Üretici StratejisiTesla Ürün YelpazesiTamamen Bataryalı Elektrikli Araçlara Odaklı
