Tesla'nın Avrupa kabusu sürüyor: Çinli dev üst üste ikinci kez zirvede!

BYD, Avrupa'daki yeni araç kayıtlarında üst üste ikinci ayında en büyük rakibi Tesla'yı geride bırakarak liderlik yarışındaki makası açmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil devleri arasındaki rekabet giderek kızışırken, Çinli üretici Avrupa satışlarında zirveye yerleşti.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından salı günü açıklanan verilere göre, şirketin Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) ve Birleşik Krallık'ı kapsayan geniş pazardaki yeni araç kayıtları şubat ayında rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6 bin 844 araç satan marka, yüzde 162,3 oranında artırarak 17 bin 954 adede yükseldi.
Sergilenen güçlü performans sayesinde, BYD'nin bölgedeki pazar payının yüzde 0,7'den yüzde 1,8'e fırladığı bildirildi. Tesla ise şubat ayında 17 bin 664 araç kaydı gerçekleştirerek ocak ayındaki düşüşünü tersine çevirmeyi başardı. Ancak yine de BYD'nin gerisinde kaldı.
Yaşanan toparlanmaya rağmen, Elon Musk'ın şirketi aylık bazda Çinli rakibinin arkasında kalmaktan kurtulamadı ve üst üste ikinci ayda da ikinciliğe razı oldu.
Yalnızca Avrupa Birliği pazarı incelendiğinde iki şirket arasındaki zıtlık çok daha net bir şekilde göze çarpıyor. BYD, AB sınırları içerisindeki kayıtlarını yüzde 185,3 gibi devasa bir oranda artırarak 15 bin 438 adede ulaştırdı ve pazar payını yüzde 1,8'e çıkardı. Aynı zaman diliminde Tesla'nın AB'deki satışları yüzde 29,1 artışla 13 bin 740 adette kaldı.
|Şirket
|Pazar Payı (Bölge Genelinde)
|Araç Kaydı (Şubat)
|Araç Kaydı (AB)
|AB Satış Artışı
|AB Pazar Payı
|BYD
|%1,8 (Önceki %0,7'den)
|Belirtilmedi
|15.438
|%185,3
|%1,8
|Tesla
|Belirtilmedi
|17.664
|13.740
|%29,1
|Belirtilmedi
Satış rakamlarını değerlendirirken, iki üreticinin ürün yelpazesindeki farklılıkları da göz önünde tutmak gerekiyor. Örneğin BYD'nin satışları arasında çok sayıda şarj edilebilir hibrit (PHEV) model yer alırken, Tesla tamamen bataryalı elektrikli araçlara odaklanıyor.
Yılın ilk iki ayını kapsayan toplam verilere bakıldığında BYD'nin liderliğini iyice perçinlediği açıkça görülüyor. Geniş Avrupa pazarında yılbaşından şubat sonuna kadar BYD 36 bin 69 araç satarken, Tesla sadece 25 bin 753 adette kalarak rakibinin epey gerisine düştü.
ACEA raporunda kıta genelindeki otomobil pazarına dair genel eğilimler de paylaşıldı. Yılın ilk iki ayında AB'deki toplam yeni araç kayıtları yüzde 1,2 oranında geriledi. Tamamen elektrikli araçların pazar payı yüzde 18,8'e yükselirken, Avrupalı tüketicilerin favorisi yüzde 38,7'lik pay ile hibrit (HEV) modeller olmaya devam ediyor.
Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı ise 2025 yılındaki yüzde 38,7 seviyesinden yüzde 30,6'ya gerileyerek keskin bir düşüş yaşadı.
|Kategori
|Açıklama
|Veri
|Üretici Karşılaştırması
|BYD Satışları (Ocak-Şubat)
|36.069
|Üretici Karşılaştırması
|Tesla Satışları (Ocak-Şubat)
|25.753
|Avrupa Pazarı Eğilimi
|Toplam Yeni Araç Kayıtları (İlk 2 Ay)
|%1,2 Geriledi
|Avrupa Pazarı Eğilimi
|Tamamen Elektrikli Araç Pazar Payı
|%18,8
|Avrupa Pazarı Eğilimi
|Hibrit (HEV) Modeller Pazar Payı
|%38,7
|Avrupa Pazarı Eğilimi
|Benzinli ve Dizel Araçlar Pazar Payı (2025)
|%38,7'den %30,6'ya Geriledi
|Üretici Stratejisi
|BYD Ürün Yelpazesi
|Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Ağırlıklı
|Üretici Stratejisi
|Tesla Ürün Yelpazesi
|Tamamen Bataryalı Elektrikli Araçlara Odaklı