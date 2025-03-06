Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla'nın Avrupa'daki kan kaybı derinleşiyor: Satışlar şubatta da düştü

Avrupa'da Tesla'ya soğuk rüzgarlar esiyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz'de büyük düşüş yaşayan şirketin Avrupa genelindeki satışları yüzde 43 geriledi. Tek olumlu sinyal İngiltere'den geldi ancak yine de Tesla'nın Avrupa'daki kan kaybını durdurmaya yetmiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 09:47

Tesla'nın Avrupa pazarındaki kan kaybı devam ediyor. Şirketin Almanya'daki satışları, şubat ayında 1.429 adede gerileyerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76'lık bir kayıp yaşadı. Hollanda ve Portekiz'den gelen rakamlar da satış istatistikleri açısından olumsuz sinyaller veriyor.

PORTEKİZ'DE SATIŞLAR 1000'İN ALTINDA

Hollanda'da satışlar ocak ayına göre daha az düşse de geçen yıla kıyasla gerilemeye devam etti. Portekiz'de ise teslimat rakamları şubat ayında 547'ye kadar düştü.

Özellikle Avrupa pazarı genelindeki toplam düşüş dikkat çekici. Geçtiğimiz yıl şubat ayında toplam 19 bin 863 araç teslim eden Tesla, bu sene sadece 12 bin 153 araç teslim edebildi. Bu da yüzde 43'lük bir düşüş demek.

TEK UMUT İNGİLTERE

Tesla için Avrupa'da tek olumlu gelişme İngiltere'de yaşandı. Ocak ayında yüzde 18 gerileyen Tesla İngiltere satışları, şubat ayında toparlanarak geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Ancak Tesla'nın genel Avrupa otomotiv sektörü içindeki konumu düşünüldüğünde, yalnızca İngiltere'deki toparlanmanın tabloyu değiştirmesi zor görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devran döndü! Tesla Model Y tahtını kaybetti, İşte Avrupa'nın yeni elektrikli otomobil lideri
Zirve değişti! Şubat ayında en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı

Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Türkiye fiyatı ne kadar?
Tesla Model Y, Arkadan İtişli modelin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 TL. Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 3 milyon 209 bin 741 TL. Performance Çift Motorlu Dört Çeker ise 3 milyon 473 bin 990 TL.
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.