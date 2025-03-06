Tesla'nın Avrupa'daki kan kaybı derinleşiyor: Satışlar şubatta da düştü

Avrupa'da Tesla'ya soğuk rüzgarlar esiyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz'de büyük düşüş yaşayan şirketin Avrupa genelindeki satışları yüzde 43 geriledi. Tek olumlu sinyal İngiltere'den geldi ancak yine de Tesla'nın Avrupa'daki kan kaybını durdurmaya yetmiyor.

Tesla'nın Avrupa pazarındaki kan kaybı devam ediyor. Şirketin Almanya'daki satışları, şubat ayında 1.429 adede gerileyerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76'lık bir kayıp yaşadı. Hollanda ve Portekiz'den gelen rakamlar da satış istatistikleri açısından olumsuz sinyaller veriyor.

PORTEKİZ'DE SATIŞLAR 1000'İN ALTINDA

Hollanda'da satışlar ocak ayına göre daha az düşse de geçen yıla kıyasla gerilemeye devam etti. Portekiz'de ise teslimat rakamları şubat ayında 547'ye kadar düştü.

Özellikle Avrupa pazarı genelindeki toplam düşüş dikkat çekici. Geçtiğimiz yıl şubat ayında toplam 19 bin 863 araç teslim eden Tesla, bu sene sadece 12 bin 153 araç teslim edebildi. Bu da yüzde 43'lük bir düşüş demek.

TEK UMUT İNGİLTERE

Tesla için Avrupa'da tek olumlu gelişme İngiltere'de yaşandı. Ocak ayında yüzde 18 gerileyen Tesla İngiltere satışları, şubat ayında toparlanarak geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Ancak Tesla'nın genel Avrupa otomotiv sektörü içindeki konumu düşünüldüğünde, yalnızca İngiltere'deki toparlanmanın tabloyu değiştirmesi zor görünüyor.