Tesla'nın bütçe dostu SUV planı rötar yaptı! Daha küçük ve daha ucuz olacak

Tesla'nın, kod adı E41 olan uygun fiyatlı Model Y'nin üretimi, beklenenden aylar sonra başlayacak. Şirket 2026'da 250 bin araç üretmeyi hedefliyor ancak merakla beklenen modelin piyasaya çıkışı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Tesla'nın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı otomobil planları arasında en çok satan elektrikli SUV'u Model Y'nin ABD yapımı, sadeleştirilmiş bir versiyonu yer alıyordu. Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, söz konusu modelin üretim lansmanı ertelendi.

UYGUN FİYATLI MODEL Y'NİN ÜRETİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tesla, yılın ilk yarısında uygun fiyatlı araçlar sunma sözü vermişti ve bu, düşen satışlara potansiyel bir destek sağlayabilir. Daha düşük maliyetli Model Y'nin (şirket içi kod adıyla E41) küresel üretiminin, ABD'de başlaması bekleniyor.

Ancak kaynaklar, bunun Tesla'nın kamuoyuna açıkladığı plana göre en az birkaç ay gecikeceğini ve üretimin 2025'in üçüncü çeyreği ile 2026'nın başı arasında başlayabileceğini söylüyor. Tesla, 2026'da ABD'de 250 bin adet daha ucuz Model Y üretmeyi hedefliyor. Yeni aracın daha sonra Çin ve Avrupa'da da üretilmesi planlanıyor.

Daha uygun fiyatlı kitleye hitap eden araçlar, Tesla hayranları ve yatırımcılar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu araçların yeni bir müşteri kitlesi çekmesi ve elektrikli araç üreticisinin düşen satışlarını ve pazar payını toparlaması umuluyor.

Tesla ayrıca Model Y'nin dış ve iç tasarımında da yenileme yaptı. ABD'de satılan Long Range All-Wheel Drive (Uzun Menzilli Dört Çeker) versiyonu yaklaşık 49 bin dolara mal oluyor. Bu fiyata 7.500 dolarlık federal vergi kredisi dahil değil.

YENİ TESLA E41 DAHA KÜÇÜK OLACAK

Reuters geçen ay E41'in Çin lansmanının 2026 yılında yapılacağını bildirmişti. Çin planları hakkında bilgi sahibi olan kaynakların ajansa verdiği bilgiye göre E41 daha küçük olacak ve yenilenen Model Y'den yüzde 20 daha az maliyetle üretilecek. Avrupa'daki lansmanın zamanlaması net değil.