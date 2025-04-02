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 | Ömer Faruk Dogan

Tesla'nın çöküşü devam ediyor: Yeni Model Y de merhem olamadı

2025’in ilk çeyreğinde Avrupa’daki satışları sert düşüşler yaşayan Tesla, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi kilit pazarlarda yüzde 60'ları bulan daralmayla karşı karşıya. Güncellenmiş Model Y teslimatları beklentileri karşılayamazken, sadece Portekiz'de sınırlı bir artış gözlendi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 14:58

2025'in ilk iki ayında satış performansında belirgin bir düşüş yaşayan Tesla, mart ayındaki verilerle birlikte toparlanma umutlarını da askıya aldı. Şirketin Avrupa pazarındaki lokomotif modeli olan Model Y aracının güncellenmiş versiyonu kullanıcılara teslim edilmeye başlanmış olsa da, ilk sonuçlar beklenen ivmeyi sağlayamadı.

TESLA KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Electrek'in haberine göre Fransa, Hollanda, İsveç, Avusturya, Portekiz ve Norveç gibi pazarlardan gelen rakamlar, Tesla'nın kıtadaki satışlarının ciddi ölçüde düştüğünü gösteriyor. Fransa'da mart ayında 3 bin 159 adet Tesla teslim edilirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yılın ilk çeyreği genelinde ise ülke çapındaki düşüş yüzde 41'e ulaştı.

HOLLANDA'DAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 50

Hollanda'da tablo daha da olumsuz. Mart ayında yalnızca 1.536 araç teslim eden Tesla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 oranında bir daralma yaşadı. 2025'in ilk üç ayında Hollanda'daki toplam satış düşüşü ise yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

İsveç'te de durum farklı değil. Tesla, Kuzey Avrupa ülkesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 düşüş yaşayarak yalnızca 911 araç teslim edebildi. İlk üç aydaki toplam gerilemeyse yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Avusturya'da yüzde 34, Norveç'te yüzde 1 oranında düşüş yaşayan Tesla, bir tek Portekiz'de tersine bir ivme yakaladı. Ancak o da şirketi yeniden ayağa kaldıracak bir büyüklükte değil. Şirket, ülkede martta 1.209 araç teslim etti. Ancak çeyrek bazında yüzde 26 düşüş yaşadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Model Y Türkiye fiyatı ne kadar?
Tesla Model Y 2025 Türkiye fiyat listesi 3 milyon 465 bin 581 TL'den başlıyor ve versiyona göre 3 milyon 638 bin 35 TL'ye kadar çıkıyor.
ETİKETLER
#Otomobil
#tesla
#fransa
#avrupa
#isveç
#portekiz
#hollanda
#avusturya
#norveç
#model y
#satışlar
#Otomobil
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