Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

Tesla’nın uzun süredir gündemde olan sürüş destek teknolojisi Avrupa’da önemli bir dönemece girdi. Şirket, “Full Self-Driving Supervised” yani FSD Denetimli adını verdiği yazılımın Hollanda’da resmi onay aldığını duyurdu. Böylece sistem, Avrupa’da ilk kez bir düzenleyici kurumdan kullanım izni almış oldu.

Tesla’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre yazılım, kısa süre içinde Hollanda’da kullanıcıların erişimine açılacak. Bu adımın yalnızca Hollanda ile sınırlı kalmayabileceği, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer onay süreçlerini hızlandırabileceği konuşuluyor.

Şirketin resmi sitesindeki bilgilere göre FSD sistemi Hollanda’da aylık 99 euro abonelikle veya 7.500 euro civarında tek seferlik ödeme ile satın alınabilecek.