Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 10:38
1
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

Tesla’nın uzun süredir gündemde olan sürüş destek teknolojisi Avrupa’da önemli bir dönemece girdi. Şirket, “Full Self-Driving Supervised” yani FSD Denetimli adını verdiği yazılımın Hollanda’da resmi onay aldığını duyurdu. Böylece sistem, Avrupa’da ilk kez bir düzenleyici kurumdan kullanım izni almış oldu.

Tesla’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre yazılım, kısa süre içinde Hollanda’da kullanıcıların erişimine açılacak. Bu adımın yalnızca Hollanda ile sınırlı kalmayabileceği, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer onay süreçlerini hızlandırabileceği konuşuluyor.

Şirketin resmi sitesindeki bilgilere göre FSD sistemi Hollanda’da aylık 99 euro abonelikle veya 7.500 euro civarında tek seferlik ödeme ile satın alınabilecek.

2
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

TAM OTONOM DEĞİL, SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU DEVAM EDİYOR

Her ne kadar adı “Full Self-Driving” olsa da sistem tam otonom bir sürüş sunmuyor. Hollanda araç otoritesi RDW, FSD Denetimli yazılımını gelişmiş bir sürüş destek sistemi olarak tanımlıyor.

Yani araç birçok sürüş görevini yerine getirebiliyor ama direksiyon başındaki kişinin sorumluluğu ortadan kalkmıyor.

Araç içindeki sensörler sürücünün dikkatini sürekli izliyor. Gözlerin yolda olup olmadığı kontrol ediliyor ve sürücünün gerektiğinde direksiyonu devralmaya hazır olması bekleniyor.

Direksiyonda ellerin sürekli bulunması şart değil; ancak sürücünün her an müdahale edebilecek durumda olması gerekiyor. Dikkat eksikliği algılanırsa sistem uyarılar veriyor, ihlaller devam ederse geçici olarak devre dışı kalabiliyor.

Örneğin araç içindeyken gazete okumak gibi dikkat dağıtan davranışlar hem yasak hem de teknik olarak engellenmiş durumda.

3
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

ONAYDAN ÖNCE 1,5 YILI AŞAN TEST SÜRECİ

FSD Denetimli yazılımı Hollanda’da oldukça uzun bir değerlendirme sürecinden geçti. Onay verilmeden önce bir buçuk yılı aşkın testler yapıldı.

Bu testler yalnızca kapalı pistlerde değil, gerçek trafik koşullarında da gerçekleştirildi. RDW yetkilileri güvenliğin temel kriter olduğunu vurgularken, sistemin doğru kullanıldığında trafik güvenliğine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

4
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

ABD VE AVRUPA ARASINDA ÖNEMLİ FARKLAR VAR

Tesla’nın sürüş sistemi ABD’de zaten kullanılıyor. Ancak Avrupa’daki versiyonun birebir aynı olmadığı özellikle vurgulanıyor.

Bunun en büyük nedeni iki bölgenin düzenleyici yaklaşımı. ABD’de araçlar çoğu zaman üretici beyanına dayanarak kullanıma sunulabilirken Avrupa’da tip onayı süreci zorunlu.

Üstelik Avrupa Birliği, güvenlik ve çevre standartlarında oldukça katı kurallar uyguluyor. Bu nedenle Tesla’nın Avrupa’daki yazılımı, ABD’deki sürümle tamamen aynı özelliklere sahip olmayabiliyor.

5
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

SİSTEM AVRUPA GENELİNE YAYILABİLİR

Şimdilik verilen onay yalnızca Hollanda için geçerli. Ancak süreç burada bitmiş değil.

RDW’nin Avrupa Komisyonu’na başvurması ve üye ülkelerin oylaması halinde sistemin AB genelinde geçerli bir tip onayı alması mümkün. Bu aşamada çoğunluğun onayı gerekiyor.

Eğer süreç olumlu sonuçlanırsa Tesla’nın sürüş destek sistemi Avrupa genelinde çok daha hızlı şekilde yayılabilir.

6
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

TÜRKİYE İÇİN “BUZKIRAN” ETKİSİ

Hollanda’nın verdiği bu onay yalnızca Avrupa için değil, Türkiye için de önemli bir gelişme sayılıyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil ancak otomotiv mevzuatında AB ve UN/ECE regülasyonlarını yakından takip ediyor. Özellikle MARTOY (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği) bu süreçte belirleyici rol oynuyor.

Hollanda’daki onayın arkasındaki en kritik düzenleme ise UN R171 (DCAS – Driver Control Assistance Systems) regülasyonu. Bu düzenleme, sürücünün gözünün yolda olduğu durumlarda direksiyonda eller olmasa bile gelişmiş destek sistemlerine izin veriyor. Bu regülasyon Türkiye’de yürürlüğe girdiğinde Tesla’nın Türkiye için yapacağı başvuruların da önü açılmış olacak.

7
Tesla’nın FSD sistemi Avrupa’da ilk onayı aldı: Türkiye için kapı aralanıyor

TESLA FSD TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELEBİLİR?

Kesin bir tarih vermek şimdilik zor. Ancak Hollanda’daki onay, sürecin artık ciddi şekilde hızlanabileceğini gösteriyor.

Tesla’nın hedefi 2026 yazına kadar Avrupa genelinde daha geniş bir yayılım sağlamak. Bu plan gerçekleşirse, FSD sisteminin Türkiye’ye gelişinin de 2026 içinde mümkün olabileceği konuşuluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.