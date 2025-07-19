Tesla’nın yeni bataryası sızdı: Model 3 ve Model Y’de menzil artıyor!

Tesla'nın uzun süredir kullandığı batarya teknolojisi yenileniyor, menziller artıyor. LG Energy Solutions tarafından geliştirilen yeni nesil M53 hücreli batarya, Tesla'nın popüler modelleri Model 3 ve Model Y’de menzil artışı sağlayacak. Yeni bataryanın bu yılın son çeyreğinde araçlara entegre edilmesi bekleniyor.

Avrupa ve Çin’de satılan modellerde 2021'den bu yana kullanılan 79 kWsa kapasiteli bataryanın yerini alacak yeni batarya, 84.7 kWsa kapasiteye sahip. Yani yaklaşık 6 kWsa’lık bir artış söz konusu. Üstelik daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler sayesinde batarya yaklaşık 8 kilo daha hafif.

MENZİL FARKI HİSSEDİLİR DÜZEYDE

Yeni 400V NMC batarya mimarisi sayesinde Model Y Long Range (çift motorlu) versiyonunun menzilinin yaklaşık 32 km artarak 600 km’ye ulaşması bekleniyor. Model 3’te ise menzil 50 km artışla 750 km’ye çıkacak. Model Y’nin diğer versiyonları içinse henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yeni bataryanın şarj performansında bir iyileştirme olup olmadığı henüz bilinmiyor.