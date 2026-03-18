Tesla’nın yeni modeli için ilk kez tarih verildi

Tesla’nın adeta efsaneye dönüşen Roadster projesi bir kez daha sahnede. Elon Musk, yeni nesil modelin tanıtımı için bu kez Nisan 2026’yı işaret etti. Ama dikkat çeken bir detay var: Musk’ın kullandığı “muhtemelen” ve “umarım” gibi ifadeler, bu tarihin de kesin olmadığını açıkça gösteriyor.

2017’DEN BUGÜNE BİTMEYEN ERTELEME ZİNCİRİ

Aslında hikâye 2017’de başladı. Tesla, Roadster’ı ilk kez prototip olarak tanıttığında hedef oldukça netti: araç 2020’de yollarda olacaktı.

Ama işler öyle gitmedi. 2022 dendi, olmadı. 2023’e kaydı, yine yok. 2024 ve 2025 de aynı şekilde geride kaldı. Bugün gelinen noktada hâlâ ortada net bir üretim tarihi yok. Üstelik daha önce yatırımcı toplantısında dile getirilen 1 Nisan 2026 tarihi bile sessiz sedasız ay sonuna ötelenmiş durumda.

“DEMO” DEĞİL, ARTIK “RESMİ TANITIM”

Dikkat çeken bir diğer değişim ise kullanılan dilde. Tesla daha önce etkinliği “demo” olarak tanımlıyordu. Şimdi ise “unveil”, yani resmi tanıtım ifadesi kullanılıyor.

Bu küçük gibi görünen değişim aslında önemli bir ipucu veriyor; Araç, 2017’de gösterilen konseptten epey farklı olabilir. Nitekim Tesla’nın son marka başvurularında ortaya çıkan yeni silüet de bunu destekliyor. Daha keskin hatlar, daha agresif bir tasarım… Yani Roadster, bambaşka bir kimlikle gelebilir.

MÜŞTERİLER HÂLÂ BEKLİYOR

İşin bir de müşteri tarafı var. Yıllar önce yüksek depozitolar ödeyerek sıraya giren kullanıcılar hâlâ araçlarını teslim alabilmiş değil. Hatta bazıları, yatırdıkları parayı geri almakta bile zorlandıklarını söylüyor. Bu durum da doğal olarak projenin güvenilirliğine gölge düşürüyor.

VİTRİN MODELİ AMA ÖNCELİK BAŞKA YERDE

Tesla cephesinde Roadster hâlâ markanın “vitrin modeli” olarak görülüyor. Yani şirketin teknolojik gücünü temsil eden bir simge gibi.

Ama bir yandan da Tesla’nın odağı değişmiş durumda. Otonom sürüş, direksiyonsuz araçlar… Tüm bu yeni hedefler, sürüş keyfi üzerine kurulu bir hiper otomobille biraz çelişiyor gibi.

