Tesla’nın yeni modeli için ilk kez tarih verildi

“DEMO” DEĞİL, ARTIK “RESMİ TANITIM”

Dikkat çeken bir diğer değişim ise kullanılan dilde. Tesla daha önce etkinliği “demo” olarak tanımlıyordu. Şimdi ise “unveil”, yani resmi tanıtım ifadesi kullanılıyor.

Bu küçük gibi görünen değişim aslında önemli bir ipucu veriyor; Araç, 2017’de gösterilen konseptten epey farklı olabilir. Nitekim Tesla’nın son marka başvurularında ortaya çıkan yeni silüet de bunu destekliyor. Daha keskin hatlar, daha agresif bir tasarım… Yani Roadster, bambaşka bir kimlikle gelebilir.