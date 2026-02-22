Tesla'ya 243 milyon dolarlık otopilot cezası

Elektrikli araç devi Tesla, yıllardır süren bir dava sürecinde ağır bir darbe aldı. 2019’da otopilot sisteminin devrede olduğu sırada yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açılan davada mahkeme, 243 milyon dolarlık tazminat kararını kesinleştirdi.