Tesla'ya 243 milyon dolarlık otopilot cezası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’de görülen davada mahkeme, 2019’daki ölümlü kazada Tesla’yı kısmen sorumlu buldu. 243 milyon dolarlık tazminat kararı onandı.
Elektrikli araç devi Tesla, yıllardır süren bir dava sürecinde ağır bir darbe aldı. 2019’da otopilot sisteminin devrede olduğu sırada yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açılan davada mahkeme, 243 milyon dolarlık tazminat kararını kesinleştirdi.
ABD’li Bölge Yargıcı Beth Bloom, şirketin jüri kararını bozma girişimini reddetti. Yargıç Bloom, Ağustos 2025’te verilen jüri kararını destekleyen yeterli delil bulunduğunu açıkça ifade etti. Üstelik Tesla’nın bu kararı değiştirecek yeni ya da güçlü bir argüman ortaya koyamadığını da vurguladı.
Tesla tarafı, kararın ardından jüri hükmünün geçersiz sayılması için başvuruda bulunmuştu. Ancak mahkeme bu talebi kesin bir dille geri çevirdi. Hakim Bloom’un değerlendirmesi netti: Şirket, kazada tamamen sorumsuz olduğunu kanıtlayamadı.
Bu karar, Tesla’nın savunma stratejisinde önemli bir kırılma anlamına geliyor. Çünkü şirket avukatları, daha önce sistemde teknik bir kusur olmadığını savunmuş ve sorumluluğu sürücüye yüklemeye çalışmıştı.
Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kaza 2019 yılında gerçekleşti. Model S sürücüsü George McGee, otopilot açıkken yere düşen telefonunu almak için eğildi. O an araç, yol kenarında park halindeki bir SUV’a hızla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın yanında bulunan Naibel Benavides Leon yaşamını yitirdi. Dillon Angulo ise ağır yaralandı.