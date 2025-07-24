Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tesla'ya çifte zam geliyor! Bir modele 250 bin TL indirim şansı

Tesla, Türkiye’deki yeni ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatlarını güncellemeye hazırlanıyor. Üstelik sadece vergi değil, araçların çıplak fiyatına da zam geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla'ya çifte zam geliyor! Bir modele 250 bin TL indirim şansı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:39

, bugün yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından fiyat listesini güncelleyeceğini duyurdu. En çok etkilenen model ise Tesla Standart Range oldu. Bu versiyonun ÖTV oranı %10’dan %25’e yükseltildi. Böylece yalnızca ÖTV kaynaklı bile 254 bin TL’yi buluyor. Ancak iş bununla da sınırlı değil…

Tesla'ya çifte zam geliyor! Bir modele 250 bin TL indirim şansı

TESLA'DAN EK ZAM SİNYALİ

Tesla, yalnızca vergi artışını yansıtmakla kalmayacak, araçların vergisiz fiyatlarını da artıracak. Bu da fiyatların beklenenden daha sert yükselmesi anlamına geliyor. Tesla, teslimat süreci devam eden ancak henüz faturası kesilmeyen müşterilerine bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Buna göre, bu müşterilerin sadece yeni farkını ödemesi gerekecek. Firma, vergisiz fiyat artışını bu müşterilere yansıtmayarak “iyi niyet göstergesi” yaptığını duyurdu.

Tesla'ya çifte zam geliyor! Bir modele 250 bin TL indirim şansı

GÜNCEL LİSTE BEKLENİYOR, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yeni fiyatlar henüz açıklanmadı. Ancak vergisiz fiyatta zam yapılmasa bile Model Y SR’ın fiyatı 1.866.203 TL’den 2.120.685 TL’ye yükselecek. Yani en az 254 bin TL zam kapıda. Tesla'nın ne kadar ek zam yapacağı ise şu an için net değil. Güncel fiyatlar, Tesla’nın resmi web sitesinden paylaşılacak.

Tesla'ya çifte zam geliyor! Bir modele 250 bin TL indirim şansı

SÜRPRİZ GELİŞME: LONG RANGE MODELİNE İNDİRİM GELEBİLİR

İşin ilginç yanı, Tesla Model Y Long Range için fiyat indirimi ihtimali doğdu. Araç, vergisiz olarak 1.584.989 TL’ye satılıyor ve yeni ÖTV matrahı da 1.650.000 TL’ye çıkarıldı. Bu durumda, vergi oranı %40’tan %25’e düşebilir. Eğer Tesla vergisiz fiyatta ciddi bir artışa gitmezse, Model Y LR yaklaşık 250 bin TL daha ucuza satılabilir. Ancak bu avantajın kalıcı olup olmayacağı, Tesla’nın yeni fiyat politikasıyla netleşecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla sahiplerini heyecanlandıracak gelişme: Artık Türkiye'de
ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Türkiye'den yüreklere su serpen açıklama
ETİKETLER
#türkiye
#tesla
#elektrikli araç
#araba
#ötv
#fiyat artışı
#model y
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.