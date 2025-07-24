Tesla'ya çifte zam geliyor! Bir modele 250 bin TL indirim şansı

Tesla Türkiye, bugün yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından fiyat listesini güncelleyeceğini duyurdu. En çok etkilenen model ise Tesla Model Y Standart Range oldu. Bu versiyonun ÖTV oranı %10’dan %25’e yükseltildi. Böylece yalnızca ÖTV kaynaklı fiyat artışı bile 254 bin TL’yi buluyor. Ancak iş bununla da sınırlı değil…

TESLA'DAN EK ZAM SİNYALİ

Tesla, yalnızca vergi artışını yansıtmakla kalmayacak, araçların vergisiz fiyatlarını da artıracak. Bu da fiyatların beklenenden daha sert yükselmesi anlamına geliyor. Tesla, teslimat süreci devam eden ancak henüz faturası kesilmeyen müşterilerine bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Buna göre, bu müşterilerin sadece yeni ÖTV farkını ödemesi gerekecek. Firma, vergisiz fiyat artışını bu müşterilere yansıtmayarak “iyi niyet göstergesi” yaptığını duyurdu.

GÜNCEL LİSTE BEKLENİYOR, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yeni fiyatlar henüz açıklanmadı. Ancak vergisiz fiyatta zam yapılmasa bile Model Y SR’ın fiyatı 1.866.203 TL’den 2.120.685 TL’ye yükselecek. Yani en az 254 bin TL zam kapıda. Tesla'nın ne kadar ek zam yapacağı ise şu an için net değil. Güncel fiyatlar, Tesla’nın resmi web sitesinden paylaşılacak.

SÜRPRİZ GELİŞME: LONG RANGE MODELİNE İNDİRİM GELEBİLİR

İşin ilginç yanı, Tesla Model Y Long Range için fiyat indirimi ihtimali doğdu. Araç, vergisiz olarak 1.584.989 TL’ye satılıyor ve yeni ÖTV matrahı da 1.650.000 TL’ye çıkarıldı. Bu durumda, vergi oranı %40’tan %25’e düşebilir. Eğer Tesla vergisiz fiyatta ciddi bir artışa gitmezse, Model Y LR yaklaşık 250 bin TL daha ucuza satılabilir. Ancak bu avantajın kalıcı olup olmayacağı, Tesla’nın yeni fiyat politikasıyla netleşecek.