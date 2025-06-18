Tesla'ya Fransa'da şok dava! Irkçılıkla suçlanıyor

Fransa'da küçük bir grup Tesla sahibi, itibarlarına verilen zarar iddiasıyla otomobil üreticisine dava açtı. Şirketin elektrikli otomobillerinin, CEO'su Elon Musk'ın ABD Başkanlığı için Donald Trump'a ve Almanya'daki aşırı sağcı AfD Partisi'ne verdiği destek nedeniyle "aşırı sağ" sembolleri haline geldiğini iddia ediyorlar.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Topsheed'in haberine göre Davacılar arasında, Paris Ticaret Mahkemesi'nden kira sözleşmelerinin feshedilmesini ve Tesla'nın yasal masraflarını karşılamasını talep eden 10 Tesla kiralayan bulunuyor. Tesla sahiplerini temsil eden hukuk firması GKA yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın eylemleri nedeniyle... Tesla markalı araçlar güçlü siyasi semboller haline geldi ve artık yenilikçi ve ekolojik bir araca sahip olmak amacıyla onları edinenlerin dehşetine düşerek adeta aşırı sağ 'totemleri' gibi görünüyor" dedi.

MUSK'IN POLİTİK ETKİSİ

Tesla'nın itibarı, geleneksel bir pazarlama departmanı yerine şirketin halka açık yüzü ve sözcüsü olarak hareket eden Musk ile yakından bağlantılı. Örneğin, Musk'ın kişisel Twitter/X hesabı genellikle şirket duyurularının yapıldığı yer. Musk, ABD'deki 2024 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi sağ ile olan ilişkisini kamuoyuna açıklamaya başladı. Bu bilgi tek başına, genellikle siyasi olarak sol eğilimli olan, çevreciliği destekleyen ve kendilerini teknolojinin ön saflarında gören bazı Tesla müşterilerini şirketin araçlarını satın almaktan veya sahip olmaya devam etmekten caydırmış olabilir. Ancak Musk, eylemleriyle tartışma yaratmaya devam etti.

AŞIRI SAĞ İLE İLİŞKİLENDİRME

Dava, Musk'ın Almanya'daki 2025 federal seçimlerinde aşırı sağcı AfD Partisi'ne verdiği açık destek de dahil olmak üzere diğer tartışmalı eylemlerinden bahsediyor. AfD partisi, Alman iç istihbarat teşkilatı tarafından, Nazi ideolojisinin bazı unsurlarıyla uyumlu ve Holokost'un tarihsel önemini küçümseyen şüpheli bir sağcı terör grubu olarak sınıflandırılıyor.

Dahası, Donald Trump'ın seçim zaferi ve göreve başlamasının ardından Musk, bir kutlama mitinginde birçok kişinin Nazi selamı olarak yorumladığı bir jest sergiledi. Suçlamaları reddetse de, hem kendisinin hem de Tesla'nın birçok potansiyel müşteri ve sahibi nezdindeki itibarı açıkça etkilendi.

SATIŞLARA VE İMAJA ETKİSİ

Fransa'daki dava, Tesla'nın satışlarının CEO'sunun eylemlerinden olumsuz etkilendiğine dair birçok sinyalden biri. Tesla araçları vandalizm hedefleri haline geldi; ABD'de bu durum o kadar arttı ki Başkan Trump, sorumluların El Salvador'da hapse gönderilmesini önerdi ve Başsavcı Pam Bondi bu tür eylemleri "iç terörizm" olarak nitelendirdi.

Musk'ın siyasetine katılmayan bazı Tesla sahipleri, "Elon çıldırmadan önce bunu almıştım" yazan tampon etiketleriyle bu farklılıkları dile getirerek, yoldan geçenlerin kendilerini şirket ve Musk ile ilişkilendirmemesini umuyor.

AVRUPA'DA ÇOK ZORDA

Tüm bunların net etkisi, dünya genelinde Tesla araç satışlarının düşmesi oldu. Hem Çin hem de ABD'deki satışlar düşüş gösterdi, ancak şirketin bu yıl Avrupa'daki performansı özellikle kötü oldu. Nisan 2025'te satışlar, bir yıl öncesine göre %49 düştü. Bu, markanın üst üste dördüncü ay düşüş gösterdiği bir yıl oldu. Uzun süredir Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı olan Model Y, geçici olarak Volkswagen ID. 4 tarafından bile geride bırakıldı.

MUSK'IN YENİ ODAĞI VE GELECEK

Musk, şu anda SpaceX, Twitter/X, xAI, Neuralink ve The Boring Company gibi diğer şirketlerine odaklanmak için aşırı sağ siyasetteki rolünden geri çekildi. Ayrıca Başkan Trump ile kamuoyuna yansıyan bir tartışmaya da katıldı ve daha sonra pişman olduğunu belirtti. Musk ve Tesla için bundan sonra işlerin nereye gideceği milyon dolarlık bir soru. Bir sonraki bölüm, Tesla'nın Austin, Teksas'ta Robotaksi otonom araç paylaşım hizmetini başlatacağı Haziran ayı sonunda başlayacak.