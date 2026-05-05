Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli üretim otomobilleri T10X ve T10F modelleri için merakla beklenen Mayıs ayı kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenlere özel finansman kolaylıkları sağlayan şirket, 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında Mayıs ayında sipariş verilen araçların teslimatları Haziran ayında yapılacak olup, kullanıcılara 6 ay ücretsiz şarj hakkı da sunulacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOGG 1 milyon TL faizsiz kredi kampanyası ne şartları neler? 600 bin TL’ye TOGG Togg, T10X ve T10F modelleri için Mayıs ayına özel, 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunan bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında Mayıs ayında sipariş verilen araçların teslimatları Haziran ayında yapılacak ve kullanıcılara 6 ay ücretsiz şarj hakkı sunulacak. T10X V1 RWD Standart Menzil modeli için sunulan 1,3 milyon liralık kredi seçeneğinde peşinat 569 bin 48 liraya düşüyor. T10F V2 ve T10F 4More donanımları için 1 milyon lira tutarındaki kredi, yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade seçeneğiyle sunulurken, aylık ödemeler 83 bin 300 lira olarak belirlenmiş. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 869 bin 48 liradan satışa sunuluyor. Togg T10F V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 884 bin 980 liradan satışa sunuluyor.

TOGG FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Kampanyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri, düşük peşinatla araç sahibi olabilme fırsatı olarak öne çıkıyor. Togg’un en ulaşılabilir modeli olan 1 milyon 869 bin 48 lira fiyatlı T10X V1 RWD Standart Menzil donanımı için sunulan 1,3 milyon liralık kredi seçeneği tercih edildiğinde, alıcıların ödemesi gereken peşinat tutarı yalnızca 569 bin 48 liraya geriliyor. Bu avantajlı hesaplama, elindeki birikimi sınırlı olan ancak yeni bir Togg satın almayı planlayan kullanıcılar için önemli bir ödeme kolaylığı sağlıyor. Bireysel kullanıcılar açısından Togg T10F serisi, avantajlı ödeme planlarıyla öne çıkıyor. T10F V2 ve T10F 4More donanımları için 1 milyon lira tutarındaki kredi, yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade seçeneğiyle sunulurken, aylık ödemeler 83 bin 300 lira olarak belirlenmiş durumda. Daha uzun vadeli ödeme planlarını tercih edenler için T10F V2 modelinde 1,7 milyon lira krediye 48 ay vade ve yüzde 2,85 faiz oranıyla aylık 76 bin 293 lira taksit imkanı sunuluyor. T10F V1 modeli için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,83 faizle aylık 58 bin 81 lira ödeme seçeneği bulunurken, T10F 4More versiyonu için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık taksitler 75 bin 840 lira seviyesinde oluyor.

TOGG T10X VE T10F GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

Kampanya ayrıntılarının yanı sıra araçların güncel anahtar teslim satış bedelleri de tüketicilerle paylaşıldı. Togg T10X serisinde V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 869 bin 48 liradan, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 2 milyon 179 bin 668 liradan satışa sunuluyor. Serinin üst donanım seçeneklerinden V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira fiyat etiketi taşırken, V2 4More Obsidiyen versiyonu 3 milyon 218 bin 57 liradan alıcı buluyor. Serinin diğer güçlü modeli olan T10F serisinde de güncel fiyat listesi netleşmiş durumda. T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 liradan, V1 RWD Uzun Menzil donanımı ise 2 milyon 195 bin 600 liradan listeleniyor. T10F V2 RWD Uzun Menzil için belirlenen satış fiyatı 2 milyon 370 bin 930 lira olurken, serinin en üst donanım seviyesine sahip versiyonu olan T10F V2 4More, 3 milyon 217 bin 857 liralık fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.