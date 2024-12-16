Togg, Çinlilere mi satılacak? Bakan Kacır'dan dikkat çeken BYD ve Chery açıklaması 

16 Aralık 2024 06:28 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 06:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli otomobil markamız Togg'un Çinlilere satılacağı haberlerini değerlendirirken, BYD ve Chery firmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, her geçen gün dünya pazarında daha önemli bir yere edinen Türk otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, yerli ve milli otomobil markamız TOGG’un Çinli bir firmaya satılacağı yönündeki spekülasyonlara da açıklık getirdi.

BYD VE CHERY FABRİKA KURACAK MI?

Ekonomi'ye konuşan Kacır, öncelikli Çinli markaların Türkiye'deki yatırımlarına değindi. Manisa'da fabrika kurmak için tüm prosedürleri tamamlayan BYD ile Samsun'da fabrika kurmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtilen Chery firmaları ile gelinen süreci anlatan Kacır, "BYD yatırım yerine tahsis aldı, ÇED sürecini tamamladı. Çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlamak ve üretime geçmeyi hedefliyorlar. Bu tür yatırım yerlerini Çin’de 12 ayda, başka ülkelerde de 14-15 ayda üretime hazır hale getiriyorlar. Türkiye’de de en hızlı şekilde üretime geçmek için çalışıyorlar” dedi.

SIRADA BİR MARKA DAHA VAR “Chery ile son fasıllardayız” diyen Bakan Kacır, yatırım anlaşmalarını yerli üreticileri de koruyacak şekilde yapmaya özen gösterdiklerinin belirterek, “Çok dikkatli davranıyoruz. Türkiye’de sekiz küresel marka üretim yapıyor ve büyük bir otomotiv endüstrisi var. Pazar koşullarını, mevcut üreticileri birlikte hesaba kattığımız bir yaklaşımla hareket ediyoruz” dedi. Kacır, MG gibi markaları bünyesinde barındıran SAIC grubuyla da görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

"SATIŞ YOK, İŞ BİRLİĞİ VAR"

Bakan Kacır, TOGG’un BYD’ye ya da farklı bir Çinli markaya satılacağına yönelik iddialara da açıklık getirdi. “TOGG bizim gözbebeğimiz" diyen Kacır iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek "TOGG’u gerçekten güçlü destekliyoruz ve sahipleniyoruz. Bu sektörde farklı iş birlikleri dünyada oluyor. Yarın bir gün böyle farklı işbirliği yapılabilir, farklı markalarla ama TOGG bir milli marka ve milli marka olarak yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanında farklı markalarla iş birlikleri yapılabileceğini belirten Kacır, "Batarya tarafında Çinli Farasis ile bir ortaklık yaptı. Yarın teknoloji tarafında başka bir marka ile başka bir iş birliği yapabilir. O başka bir konu ama TOGG bizim milli markamız. TOGG’un TOGG olması bizim için kıymetli” dedi.