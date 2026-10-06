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Otomobil
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:02

TOGG Ekim kredi kampanyası ile yüzde 0 faiz imkanı sunuyor: T10X V2 ve T10F V2 finansman detayları

Togg, ekim ayında T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli kredi seçeneklerini duyurdu. T10X V2 için 400 bin TL, T10F V2 için ise 600 bin TL kredi 12 ay vadeyle yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor. T10X ve T10F V2 modellerinde 48 ay vadeli kredi seçeneği de bulunuyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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TOGG Ekim kredi kampanyası ile yüzde 0 faiz imkanı sunuyor: T10X V2 ve T10F V2 finansman detayları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:02

ekim ayı kampanyası otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. T10X V2 ve T10F V2 modellerinde yüzde 0 faizli fırsatı sunan Togg, farklı vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. T10X V2'de 400 bin TL kredi için 12 ay vadede aylık 33 bin 334 TL ödeme imkanı bulunurken, T10F V2'de 600 bin TL kredi 12 ay vadeyle sunuluyor.

TOGG EKİM KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Togg, ekim ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için farklı vade ve kredi seçeneklerini içeren finansman kampanyasını devreye aldı. Kampanya kapsamında özellikle T10X V2 ve T10F V2 versiyonlarında yüzde 0 faizli kredi seçenekleri öne çıkıyor. Kredi tutarı ve vade seçeneğine göre aylık ödeme miktarı değişiyor.

TOGG Ekim kredi kampanyası ile yüzde 0 faiz imkanı sunuyor: T10X V2 ve T10F V2 finansman detayları

Togg'un ekim ayı kampanyasında sıfır faizli finansman seçeneklerinin yanı sıra 48 aya kadar uzanan vadeli kredi imkanı da bulunuyor. Böylece daha yüksek kredi tutarını daha uzun vadeye yaymak isteyen müşteriler için de alternatif oluşturuluyor.

TOGG T10X V2 YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ

T10X V2 satın almak isteyenler için ekim ayında üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Kampanyadaki kredi tutarı ve aylık ödeme planı şöyle:

TOGG Ekim kredi kampanyası ile yüzde 0 faiz imkanı sunuyor: T10X V2 ve T10F V2 finansman detayları
  • 400 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 33 bin 334 TL ödeme
  • 600 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 75 bin TL ödeme
  • 800 bin TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 133 bin 334 TL ödeme

12 ay vadeli 400 bin TL'lik seçenek, aylık ödeme tutarını daha düşük seviyede tutmak isteyenler açısından kampanyanın dikkat çeken alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

TOGG T10F V2 YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ

T10F V2 için hazırlanan finansman seçeneklerinde ise kredi tutarı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor. T10F V2 modelinde ekim ayı kampanyası kapsamında sunulan sıfır faizli seçenekler şöyle:

TOGG Ekim kredi kampanyası ile yüzde 0 faiz imkanı sunuyor: T10X V2 ve T10F V2 finansman detayları
  • 600 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50 bin TL ödeme
  • 800 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 100 bin TL ödeme
  • 1 milyon TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 166 bin 667 TL ödeme

Bu seçenekler arasında 600 bin TL kredi ve 12 ay vade planı, daha uzun ödeme süresi isteyen T10F müşterileri için öne çıkıyor. 1 milyon TL'lik kredi seçeneğinde ise vadenin 6 ay olması nedeniyle aylık ödeme tutarı yükseliyor.

TOGG 48 AY VADELİ KREDİ KAMPANYASI NE KADAR?

Togg, T10X V2 ve T10F V2 modellerinde sıfır faizli kredi seçeneklerinin yanında 48 ay vadeli finansman fırsatı da sunuyor. Kampanya kapsamında 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

TOGG Ekim kredi kampanyası ile yüzde 0 faiz imkanı sunuyor: T10X V2 ve T10F V2 finansman detayları

Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 78 bin 8 TL olarak belirtiliyor. Uzun vadeli kredi kullanmak isteyen müşteriler için hazırlanan bu finansman seçeneği, yüzde 0 faizli kampanyalardan farklı olarak faizli bir ödeme planı içeriyor.

TOGG T10X EKİM AYI FİYATI NE KADAR?

Togg'un ekim ayındaki T10X fiyatları donanım ve menzil seçeneklerine göre değişiyor. Güncel fiyatlar şu şekilde:

  • T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 909 bin 48 TL
  • T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 219 bin 668 TL
  • T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 411 bin TL
  • T10X V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 218 bin 137 TL

Sıfır faizli kredi kampanyasının T10X tarafında V2 versiyonu için geçerli olması dikkat çekiyor. Bu nedenle araç satın almayı planlayanların seçtikleri versiyonun kampanya kapsamındaki koşullarını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

TOGG T10F EKİM AYI FİYATI NE KADAR?

Togg'un elektrikli fastback modeli T10F için de farklı donanım ve menzil seçenekleri bulunuyor. Ekim ayındaki fiyatlar şöyle:

  • T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 884 bin 980 TL
  • T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 195 bin 600 TL
  • T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 370 bin 930 TL
  • T10F V2 4More: 3 milyon 217 bin 937 TL

T10F tarafındaki yüzde 0 faizli kredi seçenekleri V2 versiyonu için uygulanıyor. Kredi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin araç fiyatı ile kullanacağı kredi tutarı arasındaki farkı da karşılaması gerekiyor.

TOGG EKİM AYI KAMPANYASI ÖDEME TABLOSU

ModelKredi TutarıVadeFaizAylık Ödeme
T10X V2400 bin TL12 ay%033.334 TL
T10X V2600 bin TL8 ay%075.000 TL
T10X V2800 bin TL6 ay%0133.334 TL
T10F V2600 bin TL12 ay%050.000 TL
T10F V2800 bin TL8 ay%0100.000 TL
T10F V21 milyon TL6 ay%0166.667 TL
T10X V2 / T10F V21,7 milyon TL48 ay%2,9578.008 TL

TOGG EKİM AYI KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Togg'un ekim ayı kampanyası, ekim ayı içerisinde araç satın almayı planlayan müşteriler için farklı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında kredi tutarı, vade ve faiz oranı seçilen modele göre değişiklik gösteriyor.

Özellikle aylık ödeme tutarını düşük tutmak isteyenler için T10X V2 modelindeki 400 bin TL ve 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. T10F V2 tarafında ise 600 bin TL kredi ve 12 ay vade seçeneği bulunuyor.

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#TOGG
#kredi
#T10x V2
#T10f V2
#Ekim Ayı Kampanyası
#Otomobil
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