Togg kullanıcılarına bayram sürprizi

Togg İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gürcan Karakaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Togg kullanıcılarını sevindiren bir haberi paylaştı.

Togg İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarına bayram sürprizi duyurdu. Karakaş’ın paylaşımına göre, Togg T10X sahipleri 29 Mart saat 00.00’dan 1 Nisan saat 23.59’a kadar şarj işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

“Togg T10X kullanıcılarına özel bayram enerjisi bizden” ifadesini kullanan Karakaş, arife günü ve bayram süresince tüm T10X sahiplerinin ücretsiz şarj imkanından faydalanabileceğini duyurdu.

https://x.com/ToggTrumore/status/1905605625947488740