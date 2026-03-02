Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Togg peşinatsız araba verecek! 0 faizli kredi ve ücretsiz şarj ile erken bayram

Mart 02, 2026 11:51
1
Togg T10X ve T10F togg kampanya

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Ramazan Bayramı fırsatlarını erkenden başlattı. T10X ve T10F cihazlarında %0 faizli kredi avantajı da dahil pek çok seçeneği kullanıcılarla buluşturan Togg, mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40.000 kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakımı ücretsiz sunuyor. Togg ayrıca kurumsal kullanıcılara ilk kez %100 finansman desteği sağlıyor.

2
Togg, mart ayına özel finansman

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, mart ayına özel finansman desteğinin kapsamını genişleterek, Ramazan Bayramı öncesi de kullanıcıların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli; T10X V2 için de 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği devam ediyor. Bu seçeneklerin yanı sıra T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL; T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL ve T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 milyon TL krediye 2,32 ila 2,44 arasında değişen oranlarda faizli kredi alternatifleri yer alıyor.
 

3
TAMAMINA KREDİ

TAMAMINA KREDİ

Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra avantajlı koşullarda tamamına kredi opsiyonu da Togg tarafından sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonları için cihaz bedelinin tamamına 48 ay vadeli krediden faydalanmak mümkün oluyor. 

4
TOGG KAMPANYA MART

Örneğin 2 milyon 475 bin TL kredi kullanarak T10F V2’ye 48 ay vade, 2,69 faiz, 94 bin 807 TL aylık geri ödemeyle; T10X V2’ye 48 ay vade, 2,74 faiz, 95 bin 744 TL aylık geri ödemeyle peşinat olmadan sahip olma fırsatı sunuluyor. 

5
Togg’da mart ayına özel

Üstelik Togg’da mart ayına özel şirket filosunu dönüştürmek isteyen kurumsal kullanıcılar için 5 ve üzeri alımlarda ek fırsatlar da yer alıyor. 
 

6
6 aylık şarj ve ilk bakım ücretsiz

6 aylık şarj ve ilk bakım ücretsiz

Togg hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için mart sürprizlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda mart ayında sipariş edilen Togg akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40.000 kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakım ücretsiz sunuluyor.

7
TOGG KAMPANYA

 Bu sayede kullanıcılar, 80.000 kilometreye veya 4 yıla kadar (hangisi önce dolarsa) bakım masrafı ödemeden araçlarını kullanma avantajına sahip oluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.