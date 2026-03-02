Togg peşinatsız araba verecek! 0 faizli kredi ve ücretsiz şarj ile erken bayram

Kategoriler
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Ramazan Bayramı fırsatlarını erkenden başlattı. T10X ve T10F cihazlarında %0 faizli kredi avantajı da dahil pek çok seçeneği kullanıcılarla buluşturan Togg, mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40.000 kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakımı ücretsiz sunuyor. Togg ayrıca kurumsal kullanıcılara ilk kez %100 finansman desteği sağlıyor.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, mart ayına özel finansman desteğinin kapsamını genişleterek, Ramazan Bayramı öncesi de kullanıcıların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli; T10X V2 için de 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği devam ediyor. Bu seçeneklerin yanı sıra T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL; T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL ve T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 milyon TL krediye 2,32 ila 2,44 arasında değişen oranlarda faizli kredi alternatifleri yer alıyor.
Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra avantajlı koşullarda tamamına kredi opsiyonu da Togg tarafından sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonları için cihaz bedelinin tamamına 48 ay vadeli krediden faydalanmak mümkün oluyor.
Örneğin 2 milyon 475 bin TL kredi kullanarak T10F V2’ye 48 ay vade, 2,69 faiz, 94 bin 807 TL aylık geri ödemeyle; T10X V2’ye 48 ay vade, 2,74 faiz, 95 bin 744 TL aylık geri ödemeyle peşinat olmadan sahip olma fırsatı sunuluyor.
Üstelik Togg’da mart ayına özel şirket filosunu dönüştürmek isteyen kurumsal kullanıcılar için 5 ve üzeri alımlarda ek fırsatlar da yer alıyor.
Togg hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için mart sürprizlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda mart ayında sipariş edilen Togg akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40.000 kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakım ücretsiz sunuluyor.
Bu sayede kullanıcılar, 80.000 kilometreye veya 4 yıla kadar (hangisi önce dolarsa) bakım masrafı ödemeden araçlarını kullanma avantajına sahip oluyor.