Togg peşinatsız araba verecek! 0 faizli kredi ve ücretsiz şarj ile erken bayram

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, mart ayına özel finansman desteğinin kapsamını genişleterek, Ramazan Bayramı öncesi de kullanıcıların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli; T10X V2 için de 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği devam ediyor. Bu seçeneklerin yanı sıra T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL; T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL ve T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 milyon TL krediye 2,32 ila 2,44 arasında değişen oranlarda faizli kredi alternatifleri yer alıyor.

