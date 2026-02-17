Menü Kapat
TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

Şubat 17, 2026 10:37
TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

Trumore 2.1.16 güncellemesiyle birlikte TOGG sahipleri artık araç verilerine akıllı saatlerinden de ulaşabilecek. Yeni sürüm, tasarım ve performans tarafında da dikkat çeken yenilikler sunuyor.

TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için beklenen güncelleme yayınlandı. Trumore uygulamasının 2.1.16 sürümü, hem App Store hem de Google Play’de yerini aldı. Güncellemenin en çok konuşulan detayı ise Smart Watch desteği oldu. Yani artık araç sahipleri, otomobilleriyle ilgili bazı bilgilere doğrudan akıllı saatleri üzerinden erişebilecek.

TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

AKILLI SAATTEN ARACA ERİŞİM

Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, uyumlu akıllı saatlerini Trumore sistemine tanımlayabiliyor. Özellikle Apple Watch kullanıcıları için bu destek önemli bir adım olarak görülüyor. Saat üzerinden Trumore uygulamasına erişim mümkün hale geldi.

TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

Bu da günlük kullanımda pratiklik demek. Telefonu cebinizden çıkarmadan, bileğinizden araca dair verilere ulaşabilmek… Açıkçası kullanıcı deneyimi açısından küçük ama etkili bir detay.

TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

ARAYÜZDE SADELİK, PERFORMANSTA İYİLEŞTİRME

Güncelleme sadece saat desteğiyle sınırlı değil. Ana sayfa tasarımı sadeleştirildi. Akıllı Cihaz ve Gez bölümlerinde çeşitli geliştirmeler yapıldı. Ayrıca akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışlarında da iyileştirmeye gidildi.

Bir diğer dikkat çeken başlık ise performans tarafında. Genel sistem optimizasyonlarıyla Trumore’un daha hızlı ve stabil çalışması hedefleniyor. Yani kullanıcılar artık daha akıcı ve entegre bir deneyimle karşılaşacak.

