TOGG sahipleri dikkat! Yeni özellik geldi

ARAYÜZDE SADELİK, PERFORMANSTA İYİLEŞTİRME

Güncelleme sadece saat desteğiyle sınırlı değil. Ana sayfa tasarımı sadeleştirildi. Akıllı Cihaz ve Gez bölümlerinde çeşitli geliştirmeler yapıldı. Ayrıca akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışlarında da iyileştirmeye gidildi.

Bir diğer dikkat çeken başlık ise performans tarafında. Genel sistem optimizasyonlarıyla Trumore’un daha hızlı ve stabil çalışması hedefleniyor. Yani kullanıcılar artık daha akıcı ve entegre bir deneyimle karşılaşacak.