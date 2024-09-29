Togg T10F adım adım yollara yaklaşıyor! Bakan Kacır test koltuğuna geçti

29 Eylül 2024 12:57 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:03

Togg'un ilk sedan modeli T10F 2025 yollara çıkmak için gün sayıyor. Menzili 80 kilometre daha da uzatılan yerli ve milli otomobilin koltuğuna geçerek test sürüşü yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aracın özelliklerine dair önemli ipuçları paylaştı.

Bursa'nın Gemlik​ ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsündeki hummalı çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan​ modeli T10F​'in banttan çıkması için son hazırlıklar yapılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kampüse bir ziyaret gerçekleştirdi.

HEM SPOR HEM SEDAN

Tesisteki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan T10F'un direksiyon koltuğuna geçti. Kacır, burada yaptığı açıklamada, Togg'un hem AR-GE​ hem de üretim faaliyetlerinin doludizgin devam ettiğini belirtti.

T10F'in gelecek yıl piyasaya sunulacağını aktaran Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak. Bu model, biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV​ modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında" ifadelerini kullandı.

ŞARJ İSTASYONU AĞI GENİŞLİYOR

Kacır, bir yandan da elektrikli araç şarj istasyonlarının tüm şehirlerde yaygınlaşmasını sağladıklarına dikkat çekerek, ülke genelinde 8 bini hızlı şarj özellikli olmak üzere 23 bin halka açık şarj noktası imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Gelecek dönemde desteklerle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceklerine dikkati çeken Kacır, "Türkiye, halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biri. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem AR-GE, inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleriyle Türkiye'nin gururu, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek."