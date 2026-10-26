TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?

TOGG, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modeli için hazırladığı Kehribar Serisi'ni duyurdu. Doğal kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan özel tasarım paketinin fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi. Dış tasarımda kullanılan özel detaylar ve iç mekândaki seriye özgü dokunuşlarla öne çıkan yeni paket, T10F 4More'un sportif karakterini vurguluyor. Peki, TOGG T10F Kehribar fiyatı ne kadar, paketin özellikleri neler?

TOGG T10F KEHRİBAR FİYATI NE KADAR?

TOGG T10F 4More için sunulan Kehribar tasarım paketinin fiyatı 100 bin TL olarak açıklandı. Doğadan ilham alan tasarım anlayışıyla hazırlanan paket, aracın dış görünümünde ve iç mekânında özel ayrıntılar içeriyor.

Kehribar Serisi, Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunuluyor. Işığa göre değişen yansımalar ve özel tasarım unsurları, aracın görünümünü farklı açılardan öne çıkarıyor.

TOGG T10F KEHRİBAR PAKETİNDE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

Kehribar tasarım paketinde aracın hem dış tasarımında hem de kabininde seriye özel ayrıntılara yer veriliyor. Ön difüzör, ayna kapakları, yan üst tasarım çizgisi ve logolar, paketin öne çıkan dış tasarım unsurları arasında bulunuyor.

Parlak siyah jantlar, yan alt cam çerçeveleri, Kehribar logoları ve siyah renkte isimlendirmeler de özel serinin görünümünü tamamlıyor. Araç anahtarında da seriye özgü tasarım detayları yer alıyor.

İç mekânda ise süet kumaş ve vegan deri kombinasyonuna sahip özel koltuklar, silüet imzası ve kapılardaki süet kumaş ayrıntıları dikkat çekiyor. Seriye özel dekoratif parçalarla dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumu kabine taşınıyor.

TOGG T10F 4MORE KEHRİBAR SERİSİ'NİN PERFORMANSI NASIL?

Kehribar Serisi, T10F 4More'un çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli altyapısını koruyor. Modelin teknik özellikleri şöyle:

Maksimum güç: 320 kW (435 PS)

Maksimum tork: 700 Nm

0-100 km/sa hızlanma: 4,3 saniye

Batarya kapasitesi: 89,6 kWh

WLTP menzili: 500 kilometre

Hızlı şarj süresi: 26,5 dakika

Bu özelliklerle T10F 4More, yüksek performansını özel tasarım ayrıntılarıyla bir araya getiriyor.

TOGG KEHRİBAR SERİSİ HANGİ RENKLERLE SUNULUYOR?

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi, toplam yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin renkleri, serinin tasarım anlayışının farklı tonlarla tercih edilebilmesini sağlıyor.

Kehribar adını, milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. TOGG, daha önce obsidyenin koyu tonlarından ilham alan Obsidiyen Serisi'ni tanıtmıştı. Kehribar Serisi ise sıcak renkleri ve zarif tasarım ayrıntılarıyla markanın özel seri yaklaşımının yeni üyesi olarak öne çıkıyor.