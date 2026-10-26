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Otomobil
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 19:12

TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?

TOGG T10F 4More için hazırlanan Kehribar tasarım paketinin fiyatı 100 bin TL olarak açıklandı. Özel tasarım detayları, yedi farklı gövde rengi ve sportif görünümüyle dikkat çeken Kehribar Serisi, elektrikli otomobil tutkunlarının ilgisini çekti. TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 19:12

, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli 4More modeli için hazırladığı Kehribar Serisi'ni duyurdu. Doğal kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan özel tasarım paketinin fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi. Dış tasarımda kullanılan özel detaylar ve iç mekândaki seriye özgü dokunuşlarla öne çıkan yeni paket, T10F 4More'un sportif karakterini vurguluyor. Peki, TOGG T10F Kehribar fiyatı ne kadar, paketin özellikleri neler?

TOGG T10F KEHRİBAR FİYATI NE KADAR?

TOGG T10F 4More için sunulan Kehribar tasarım paketinin fiyatı 100 bin TL olarak açıklandı. Doğadan ilham alan tasarım anlayışıyla hazırlanan paket, aracın dış görünümünde ve iç mekânında özel ayrıntılar içeriyor.

TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?

Kehribar Serisi, Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunuluyor. Işığa göre değişen yansımalar ve özel tasarım unsurları, aracın görünümünü farklı açılardan öne çıkarıyor.

TOGG T10F KEHRİBAR PAKETİNDE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

Kehribar tasarım paketinde aracın hem dış tasarımında hem de kabininde seriye özel ayrıntılara yer veriliyor. Ön difüzör, ayna kapakları, yan üst tasarım çizgisi ve logolar, paketin öne çıkan dış tasarım unsurları arasında bulunuyor.

TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?

Parlak siyah jantlar, yan alt cam çerçeveleri, Kehribar logoları ve siyah renkte isimlendirmeler de özel serinin görünümünü tamamlıyor. Araç anahtarında da seriye özgü tasarım detayları yer alıyor.

İç mekânda ise süet kumaş ve vegan deri kombinasyonuna sahip özel koltuklar, silüet imzası ve kapılardaki süet kumaş ayrıntıları dikkat çekiyor. Seriye özel dekoratif parçalarla dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumu kabine taşınıyor.

TOGG T10F 4MORE KEHRİBAR SERİSİ'NİN PERFORMANSI NASIL?

Kehribar Serisi, T10F 4More'un çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli altyapısını koruyor. Modelin teknik özellikleri şöyle:

TOGG T10F kehribar fiyat ne kadar? TOGG T10F 4more kehribar serisi hangi özellikler var?
  • Maksimum güç: 320 kW (435 PS)
  • Maksimum tork: 700 Nm
  • 0-100 km/sa hızlanma: 4,3 saniye
  • Batarya kapasitesi: 89,6 kWh
  • WLTP menzili: 500 kilometre
  • Hızlı şarj süresi: 26,5 dakika

Bu özelliklerle T10F 4More, yüksek performansını özel tasarım ayrıntılarıyla bir araya getiriyor.

TOGG KEHRİBAR SERİSİ HANGİ RENKLERLE SUNULUYOR?

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi, toplam yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin renkleri, serinin tasarım anlayışının farklı tonlarla tercih edilebilmesini sağlıyor.

Kehribar adını, milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. TOGG, daha önce obsidyenin koyu tonlarından ilham alan Obsidiyen Serisi'ni tanıtmıştı. Kehribar Serisi ise sıcak renkleri ve zarif tasarım ayrıntılarıyla markanın özel seri yaklaşımının yeni üyesi olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER
#mardin
#TOGG
#t10f
#Ayder
#Kehribar Serisi
#Otomobil
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