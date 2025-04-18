TOGG T10F modelinin teknik özellikleri belli oldu!

Yerli otomobil markası TOGG, ürün yelpazesine yepyeni bir soluk katacak olan T10F modelinin teknik özelliklerini paylaştı. CES 2024'te tanıtılan ve 2025 yılında satışa sunulması planlanan T10F, hem şık fastback tasarımı hem de teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın merakla beklenen yeni fastback modeli T10F, 2025 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2022 yılında konsept olarak gösterilen aracın tanıtımı CES 2024'te yapılmıştı.

Togg'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, T10F modelinin sürtünme katsayısı yalnızca 0.23 Cd, bu da daha düşük enerji tüketimi ve daha uzun menzil anlamına geliyor.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

T10F, iki farklı motor konfigürasyonuyla geliyor. Arka tekerlekten çekişli versiyon, 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten tek motorla donatılmış. Bu versiyonun 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise sadece 7,2 saniye.

Daha yüksek performans arayanlar içinse dört tekerlekten çekişli bir versiyon mevcut. Bu seçenekte iki motor birlikte çalışarak toplam 435 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Hızlanma süresi ise 4,4 saniye ile spor otomobillere göz kırpıyor.

600 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

T10F'in batarya seçenekleri de performans kadar iddialı. Standart menzilli modelde 52,4 kWh, uzun menzilli versiyonda ise 88,5 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Uzun menzilli versiyon, tam şarjla yaklaşık 600 kilometre yol kat edebiliyor.

T10F'in iç tasarımı da teknoloji tutkunlarını memnun edecek detaylarla dolu. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik dev multimedya ekranı ve 8 inçlik klima kontrol ekranı sürücü ve yolculara modern bir deneyim sunuyor. Araçta ayrıca Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi, mobil internet, Wi-Fi erişim noktası ve sosyal kamera gibi teknolojik donanımlar da yer alıyor.