'Togg zarar ediyor' iddialarına jet yanıt: Şirketin CEO'sundan çok konuşulacak açıklama

30 May 2024 10:41 - Güncelleme : 30 May 2024 10:42

Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil Togg ile ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. Togg'un zarar ettiği ve bu nedenle şirkete ortak arandığı öne sürüldü. Çok konuşulan iddia sonrası şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan açıklamada bulundu. Yılın ilk 4 ayına Togg'un yüzde 35,29’luk payla pazar lideri olduğunu belirten Karakaş, "Nisan ayında yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı. Yollara çıkacak yeni akıllı cihazların her zaman yeni ve güncel kalmasını sağlamak için çalışmalar sürüyor. İhtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır” dedi.

YÜZDE 49,25'LİK PAZAR PAYINA ULAŞTI

Markanın bundan sonraki hedefinin ihracata başlamak olduğunu belirten Erdoğan, "Togg yola çıktığı ilk günden itibaren gelecek 15 yılı kapsayan bir plan çerçevesinde çalışıyor. 2024 yılının ilk 4 ayının sonuçlarına bakıldığında ise Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 7 bin 148 adetlik satış adedi ve yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu. Sadece nisan ayı verilerine bakıldığında Togg T10X 3 bin 3 adetlik satış rakamı ve yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı" dedi.

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Karakaş şöyle devam etti: "Profesyonel dünyada küresel şirketler için fırsatlar ortaya çıktığında değerlendirilebilir. Dünyanın önde gelen batarya üreticisi Farasis firmasıyla yüzde 50/50 ortaklıkla kurduğumuz Siro örneğinde olduğu gibi ihtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır."