Togg'dan cazip kampanya! Sıfır faizli krediyle T10X sahibi olma fırsatı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, mayıs ayında da avantajlı kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Sıfır faizli finansman desteği veya 48 ay vade ile araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Yerli ve yenilikçi otomobil markası Togg, T10X modeli için sunduğu özel kredi kampanyasıyla otomobil sahibi olmayı planlayanlara cazip fırsatlar sunuyor. Mayıs ayına özel olarak duyurulan kampanya kapsamında, T10X V2 versiyonunu almak isteyen bireysel kullanıcılar için iki farklı finansman seçeneği öne çıkıyor.

400 BİN TL'YE SIFIR FAİZ, 12 AY VADE

Togg, T10X V2 modeli için 400 bin TL'lik krediye sıfır faiz uyguluyor. Bu seçenekle araca sahip olmak isteyenler, 12 ay boyunca aylık 33 bin 333 TL taksit ödeyerek faizsiz şekilde otomobil sahibi olabiliyor.

1 MİLYON TL KREDİYE 48 AY VADE

Daha uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi ihtiyacı olanlar içinse 1 milyon TL’ye kadar finansman desteği sunuluyor. Yüzde 3,33’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 ay vadeli olarak sunulan bu seçenek, aylık 49 bin 804 TL taksitlerle geri ödenebiliyor.