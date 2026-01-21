TOGG'dan uygun fiyatlı model müjdesi! Adı ve satış tarihi belli oldu

Kategoriler
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG cephesinden araç piyasasını hareketlendirecek bir hamle geldi.
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen uygun fiyatlı yeni modelin adını ve takvimini ilk kez açıkladı.
Yerli otomobile erişimi kolaylaştırması beklenen bu adım, hem fiyat politikası hem de çıkış tarihiyle şimdiden büyük merak uyandırdı.
İşte tüm detaylar...
Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını cevaplayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, Togg’un gelecek planlarını anlattı.
YOLLARDAKİ TOGG SAYISI HIZLA ARTIYOR
TOGG'un 2025 yılında 40 bin adet üretim yaptığını söyleyen Tosyalı, yollardaki Togg sayısının da 100 bini aştığını açıkladı.
100 BİN ÜRETİM HEDEFİ
Üretim kapasitesinin bu yıl artacağını belirten Tosyalı, 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027'nin sonunda da yıllık 100 bin adet üretim hedefine ulaşılmasının planlandığı kaydetti.
GENİŞ KİTLEYE HİTAP EDECEK MODEL
Fuat Tosyalı’dan uygun fiyatlı Togg içinde yeni bilgiler geldi. Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek bir modelin piyasaya sürüleceğini söyledi.
İSMİ DE BELLİ OLDU
Tosyalı, A segmentinde olması beklenen bu model için T6 ismini kullandı.
T6X ve T6F model isimlerini en son Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıkmıştı.
Tescil edilen model isimleri arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar yer alıyor.