Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOGG'dan uygun fiyatlı model müjdesi! Adı ve satış tarihi belli oldu

Ocak 21, 2026 09:46
1
TOGG'dan uygun fiyatlı model müjdesi! Adı ve satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG cephesinden araç piyasasını hareketlendirecek bir hamle geldi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen uygun fiyatlı yeni modelin adını ve takvimini ilk kez açıkladı. 

Yerli otomobile erişimi kolaylaştırması beklenen bu adım, hem fiyat politikası hem de çıkış tarihiyle şimdiden büyük merak uyandırdı.

İşte tüm detaylar... 

2
TOGG'dan uygun fiyatlı model müjdesi! Adı ve satış tarihi belli oldu

Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını cevaplayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, Togg’un gelecek planlarını anlattı.

3
TOGG

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI HIZLA ARTIYOR 

TOGG'un 2025 yılında 40 bin adet üretim yaptığını söyleyen Tosyalı, yollardaki Togg sayısının da 100 bini aştığını açıkladı. 

4
togg satış fiyatları

100 BİN ÜRETİM HEDEFİ 

Üretim kapasitesinin bu yıl artacağını belirten Tosyalı, 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027'nin sonunda da yıllık 100 bin adet üretim hedefine ulaşılmasının planlandığı kaydetti.

5
ucuz togg

GENİŞ KİTLEYE HİTAP EDECEK MODEL 

Fuat Tosyalı’dan uygun fiyatlı Togg içinde yeni bilgiler geldi. Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek bir modelin piyasaya sürüleceğini söyledi.

 

6
togg t6

İSMİ DE BELLİ OLDU 

Tosyalı, A segmentinde olması beklenen bu model için T6 ismini kullandı.

7
togg 2026

T6X ve T6F model isimlerini en son Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıkmıştı. 

8
TOGG'dan uygun fiyatlı model müjdesi! Adı ve satış tarihi belli oldu

Tescil edilen model isimleri arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.