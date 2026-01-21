TOGG'dan uygun fiyatlı model müjdesi! Adı ve satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG cephesinden araç piyasasını hareketlendirecek bir hamle geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen uygun fiyatlı yeni modelin adını ve takvimini ilk kez açıkladı.

Yerli otomobile erişimi kolaylaştırması beklenen bu adım, hem fiyat politikası hem de çıkış tarihiyle şimdiden büyük merak uyandırdı.

İşte tüm detaylar...