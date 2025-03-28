TOGG'un akıllı sürüşüne 30 bin TL'lik fiyat etiketi!

Yerli otomobil Togg T10X'in merakla beklenen Adaptif Sürüş Paketi artık ücretli oluyor. 7 Nisan'dan itibaren araç sahipleri, akıllı sürüş özelliklerini kullanmak için 30 bin TL ödeyecek.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X kullanıcılarının beklediği haber sonunda geldi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 1.5 güncellemesiyle araçlara akıllı sürüş özellikleri eklenmiş ve belirli bir süre ücretsiz kullanım fırsatı sunulmuştu. Ancak bu ücretsiz dönem, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren sona erecek.

Togg'un resmi uygulaması Trumore'da yer alan bilgilere göre Adaptif Sürüş Paketi'nin fiyatı tam 30 bin TL olarak belirlendi. Üstelik bu paketi satın almak için abonelik gerekmiyor, ödeme tek seferlik olarak yapılıyor.

ÖDEME YAPMAYANLAR İÇİN SON TARİH: 7 NİSAN

Adaptif Sürüş Paketi için ödeme yapmayan T10X kullanıcıları, 7 Nisan tarihinden itibaren akıllı sürüş özelliklerini artık kullanamayacak. Ödeme yapanların ise özellikleri, satın aldıktan sonra en geç iki gün içinde aktif hale getirilecek.

YENİ SAHİPLERİNE 30 GÜN ÜCRETSİZ KULLANIM

7 Nisan sonrasında Togg T10X satın alacak kullanıcılar için güzel bir fırsat var. Yeni araç sahipleri, teslim aldıkları tarihten itibaren Adaptif Sürüş Paketi'ni tam 30 gün boyunca bedava kullanabilecek. Böylece kullanıcılar, ücret ödemeden Yoğun Trafik Pilotu (RHP), Adaptif Sürücü Asistanı (ADA) ve Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) gibi gelişmiş sistemleri deneyimleyebilecekler.

PAKETTE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

Adaptif Sürüş Paketi içerisinde bulunan akıllı sistemler şöyle:

Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)

Özellikle yoğun trafikte kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ACC, hızınızı ve öndeki araç ile mesafenizi otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca trafik işaretlerini tanıyarak hız limitlerini otomatik olarak öğreniyor ve sürüşü daha güvenli hale getiriyor.

Adaptif Sürücü Asistanı (ADA)

ADA sistemi sayesinde aracınız, belirlediğiniz hız ve mesafede otomatik olarak şerit takibi yapıyor. Şerit çizgileri net görünmese bile çalışmaya devam eden sistem, sürüş alışkanlıklarınızı zamanla öğreniyor ve size özel bir deneyim sunuyor.

Yoğun Trafik Pilotu (RHP)

Henüz kullanıma açılmayan ama pakette yer alan Yoğun Trafik Pilotu özelliği ise özellikle trafik çilesini azaltmayı hedefliyor. 15 km/s hıza kadar aktif olan sistem, sıkışık trafikte direksiyon desteği sunarak şeritte kalmanızı sağlıyor. Ayrıca sürücünün dikkat seviyesini ölçerek ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Ancak bu özelliğin tam olarak ne zaman aktif edileceği henüz belli değil.

Togg'un kullanıcılarına sunduğu akıllı sürüş teknolojileri, artık ekstra ücretle satın alınabilecek olsa da özellikle büyük şehirlerdeki trafik çilesini azaltmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.