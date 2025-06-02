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 | Murat Makas

Toyota 450 bin aracı için duyuru yaptı! İşte geri çağırılan modeller

Dünya devi Toyota teknik hata veren otomobillerini geri çağırmayla gündeme geldi. İddialara göre 450 bin Tundra ve Tundra hibrit araç kontrol amaçlı geri çağrıldı. İşte detaylar...

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Toyota 450 bin aracı için duyuru yaptı! İşte geri çağırılan modeller
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 22:35

Türkiye otomobil pazarında yüzde 51 büyüme kaydeden Japon devi Toyota'da son zamanlarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyada en sağlam araç markası olarak bilinen Toyota, geri çağırmalarıyla gündeme geldi. 2025'in ilk çeğreğinde 72 aracı geri çağıran Tesla gündem olurken Ford 63, BMW 36 geri çağırmasıyla otomobil piyasasında dikkat çekmişti.

Toyota 450 bin aracı için duyuru yaptı! İşte geri çağırılan modeller

TOYOTA TUNDRA GERİ ÇAĞRILIYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) araçları güvenlik standartlarına uygun olduklarından emin olmak için inceler incelemez, gerekirse geri çağırma işlemi yapabiliyor. Yaklaşık 450.000 mevcut nesil Tundra aracı bir sorunu gidermek için geri çağrıldı. Modelin geri vites lambası tertibatının yanlış olduğu, 2022 üretimlerinin de incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Toyota 450 bin aracı için duyuru yaptı! İşte geri çağırılan modeller

TEKNİK HATALAR GİDERİLECEK

Ecoportal.com'da yer alan detaylarda onarım ücretsiz olacak ve kablo demeti konnektörlerinde herhangi bir korozyon varsa o da değiştirilecek.

Toyota 450 bin aracı için duyuru yaptı! İşte geri çağırılan modeller

İŞTE DİĞER ARIZALAR

Diğer arızalara ilişkin yapılan bildirimlerde 2024-2025 Tacoma'da fren sorunları vardı, çamur ve kir kolayca birikiyordu; 2024 Rav4 ve 2025 Lexus NX'te gevşek cıvatalar vardı, bir süre sonra ön tekerleklerin ayrılmasına neden oldu; İki nesil Corolla Hybrid'de yazılım hataları vardı bu da sert bir fren pedalına neden oldu.

GERİ ÇAĞIRILANLAR

2022-2025 Toyota Tundra
2022-2025 Toyota Tundra Hibrit

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en dayanıklı arabası hangisidir?
Yapılan testlerin sonuçlarına göre %96 yetişkin koruması, %89 çocuk korumasına sahip. Yokuş kalkış desteği, acil fren destek sistemi gibi pek çok özelliği donanımı içerisinde barındıran Renault Clio birçok sürücü tarafından dünyanın en sağlam arabası olarak nitelendirilebiliyor.
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#Otomobil
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