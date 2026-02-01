Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

Kategoriler
Dünyanın en çok satan otomobil markalarından Toyota, ABD’de 161 bin 268 aracı arka görüş kamerasında yaşanan yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Japon otomotiv devi Toyota, ABD’de önemli bir geri çağırma sürecini başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, toplam 161 bin 268 araçta geri vitese geçildiğinde arka görüş kamerası görüntüsü ekranda doğru şekilde yansımıyor.
Yetkililer, söz konusu sorunun sürücünün arkayı görmesini zorlaştırabileceğini ve açıkçası bu durumun kaza riskini artırabileceğini vurguluyor. Özellikle park manevraları ve dar alanlarda yapılan geri sürüşlerde bu tür bir arıza, sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturabiliyor.
NHTSA’nın cumartesi günü paylaştığı bilgilere göre, tespit edilen arıza doğrudan sürüş güvenliğini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle geri çağırma kararının gecikmeden hayata geçirildiği belirtiliyor. Toyota cephesinden yapılan bilgilendirmede ise, sorunlu araçlarda gerekli yazılım güncellemelerinin ya da teknik müdahalelerin ücretsiz olarak yapılacağı ifade edildi.
Geri çağırmadan hangi modellerin etkilendiği ve onarım sürecinin nasıl işleyeceğine dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde araç sahiplerine doğrudan iletilmesi bekleniyor. Toyota’nın, sürücüleri bilgilendirmek için resmi kanallar üzerinden iletişime geçeceği belirtiliyor.