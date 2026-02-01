Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

Şubat 01, 2026 11:44
1
Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

Dünyanın en çok satan otomobil markalarından Toyota, ABD’de 161 bin 268 aracı arka görüş kamerasında yaşanan yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

2
Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

Japon otomotiv devi Toyota, ABD’de önemli bir geri çağırma sürecini başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, toplam 161 bin 268 araçta geri vitese geçildiğinde arka görüş kamerası görüntüsü ekranda doğru şekilde yansımıyor.

3
Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

Yetkililer, söz konusu sorunun sürücünün arkayı görmesini zorlaştırabileceğini ve açıkçası bu durumun kaza riskini artırabileceğini vurguluyor. Özellikle park manevraları ve dar alanlarda yapılan geri sürüşlerde bu tür bir arıza, sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturabiliyor.

4
Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

NHTSA’DAN GÜVENLİK UYARISI

NHTSA’nın cumartesi günü paylaştığı bilgilere göre, tespit edilen arıza doğrudan sürüş güvenliğini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle geri çağırma kararının gecikmeden hayata geçirildiği belirtiliyor. Toyota cephesinden yapılan bilgilendirmede ise, sorunlu araçlarda gerekli yazılım güncellemelerinin ya da teknik müdahalelerin ücretsiz olarak yapılacağı ifade edildi.

5
Toyota araçlarda kritik sorun: Binlercesi geri çağrılıyor

Geri çağırmadan hangi modellerin etkilendiği ve onarım sürecinin nasıl işleyeceğine dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde araç sahiplerine doğrudan iletilmesi bekleniyor. Toyota’nın, sürücüleri bilgilendirmek için resmi kanallar üzerinden iletişime geçeceği belirtiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.