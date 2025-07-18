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 | Ömer Faruk Dogan

Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

1.8 litrelik tam hibrit motoru ile 140 PS güç ve 185 Nm tork üreten Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye pazarına ayak bastı. İşte fiyatı ve özellikleri.

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Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 12:09

Japonya merkezli otomotiv devi , yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye pazarına sundu. Beşinci nesil 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla T-Mate güvenlik sistemini barındıran ve daha modern bir ön yüze sahip olan otomobilin Türkiye fiyatı da belli oldu.

LANSMANA ÖZEL KAMPANYALI FİYATI

Toyota Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; lansmana özel kampanya ile 1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü, 2 milyon 75 bin TL'den satışa çıktı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT'nin fiyatı 2 milyon 190 bin TL, 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Motor: 1.8 litre hibrit, 140 PS güç, 185 Nm tork
  • Yakıt tüketimi: WLTP ölçümlerine göre 5.0-5.1 lt/100 km birleşik
  • Sürüş tipi: Önden çekiş
  • Multimedya sistemi: 10.5 inç ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
  • Kamera sistemi: Panoramik Görüntü Monitörü (kuş bakışı görünüm)
  • Park asistanı: Akıllı Park Asistanı (otomatik park, dikey ve yatay)
  • Ses sistemi: JBL premium ses sistemi
  • Hava kontrolü: Çift bölgeli otomatik klima
  • Toyota Safety Sense 3
  • Kablosuz şarj ünitesi
  • LED Ön ve arka farlar
  • Tavan rayı
  • Geri görüş kamerası

Passion donanım özellikleri:

  • Panoramik cam tavan
  • 12.3 inç dijital gösterge ekranı
  • Elektrikli bagaj kapağı
  • Premium tasarımlı LED farlar
  • Akıllı giriş sistemi
Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Passion X-Pack donanım özellikleri:

  • 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar
  • Gelişmiş ambiyans aydınlatma
  • 9 hoparlörlü JBL ses sistemi
  • Deri döşemeli spor koltuklar
  • Isıtmalı direksiyon
  • Nanoe X teknolojili klima
  • Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı
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Sıkça Sorulan Sorular

Toyota Corolla Cross Hybrid'in fiyatı ne kadar?
Toyota Corolla Cross Hybrid lansman fiyatları 2 milyon 75 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Fiyat, seçilen donanım seviyesine göre farklılık gösteriyor.
ETİKETLER
#Otomobil
#toyota
#Yeni Model
#Hibrit Otomobil
#Türkiye Pazarı
#Corolla Cross Hybrid
#Lansman
#Corolla Cross Hybrid
#Türkiye Piyasası
#T-mate
#Otomobil
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