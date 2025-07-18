Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye pazarına sundu. Beşinci nesil 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla T-Mate güvenlik sistemini barındıran ve daha modern bir ön yüze sahip olan otomobilin Türkiye fiyatı da belli oldu.

LANSMANA ÖZEL KAMPANYALI FİYATI

Toyota Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; lansmana özel kampanya ile 1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü, 2 milyon 75 bin TL'den satışa çıktı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT'nin fiyatı 2 milyon 190 bin TL, 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor : 1.8 litre hibrit, 140 PS güç, 185 Nm tork

: 1.8 litre hibrit, 140 PS güç, 185 Nm tork Yakıt tüketimi : WLTP ölçümlerine göre 5.0-5.1 lt/100 km birleşik

: WLTP ölçümlerine göre 5.0-5.1 lt/100 km birleşik Sürüş tipi : Önden çekiş

: Önden çekiş Multimedya sistemi : 10.5 inç ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

: 10.5 inç ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto Kamera sistemi : Panoramik Görüntü Monitörü (kuş bakışı görünüm)

: Panoramik Görüntü Monitörü (kuş bakışı görünüm) Park asistanı : Akıllı Park Asistanı (otomatik park, dikey ve yatay)

: Akıllı Park Asistanı (otomatik park, dikey ve yatay) Ses sistemi : JBL premium ses sistemi

: JBL premium ses sistemi Hava kontrolü : Çift bölgeli otomatik klima

: Çift bölgeli otomatik klima Toyota Safety Sense 3

Kablosuz şarj ünitesi

LED Ön ve arka farlar

Tavan rayı

Geri görüş kamerası

Passion donanım özellikleri:

Panoramik cam tavan

12.3 inç dijital gösterge ekranı

Elektrikli bagaj kapağı

Premium tasarımlı LED farlar

Akıllı giriş sistemi

Passion X-Pack donanım özellikleri:

18 inç alüminyum alaşımlı jantlar

Gelişmiş ambiyans aydınlatma

9 hoparlörlü JBL ses sistemi

Deri döşemeli spor koltuklar

Isıtmalı direksiyon

Nanoe X teknolojili klima

Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı