Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye pazarına sundu. Beşinci nesil 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla T-Mate güvenlik sistemini barındıran ve daha modern bir ön yüze sahip olan otomobilin Türkiye fiyatı da belli oldu.
LANSMANA ÖZEL KAMPANYALI FİYATI
Toyota Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; lansmana özel kampanya ile 1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü, 2 milyon 75 bin TL'den satışa çıktı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT'nin fiyatı 2 milyon 190 bin TL, 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor: 1.8 litre hibrit, 140 PS güç, 185 Nm tork
Yakıt tüketimi: WLTP ölçümlerine göre 5.0-5.1 lt/100 km birleşik
Sürüş tipi: Önden çekiş
Multimedya sistemi: 10.5 inç ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
Kamera sistemi: Panoramik Görüntü Monitörü (kuş bakışı görünüm)
Park asistanı: Akıllı Park Asistanı (otomatik park, dikey ve yatay)