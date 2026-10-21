Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Toyota, dünyanın en çok satan otomobillerinden Corolla’nın üretim yerini değiştiriyor. Japon basınından Nikkei Asia'nın haberine göre, 2028'den itibaren Çin'de üretimine başlanması planlanan yeni Corolla tamamen elektrikli versiyonuyla da satışa sunulacak. Modelin Çin'deki üretimini, Toyota'nın ortak girişimi FAW Toyota gerçekleştirecek.