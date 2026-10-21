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Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:58
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1
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Toyota, dünyanın en çok satan otomobillerinden Corolla’nın üretim yerini değiştiriyor. Japon basınından Nikkei Asia'nın haberine göre, 2028'den itibaren Çin'de üretimine başlanması planlanan yeni Corolla tamamen elektrikli versiyonuyla da satışa sunulacak. Modelin Çin'deki üretimini, Toyota'nın ortak girişimi FAW Toyota gerçekleştirecek.

2
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Yeni nesil Corolla'nın 2028'den itibaren elektrikli, hibrit, benzinli ve diğer güç aktarma seçenekleriyle uyumlu "Multipathway" araç mimarisine geçmesi bekleniyor.

3
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Nikkei Asia’nın aktardığına göre Toyota aynı platformu ilerleyen dönemde Lexus modellerinde de kullanabilir. Lexus’un da 2027’den itibaren Çin’de tamamen elektrikli bir SUV üretmesi bekleniyor.

4
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Toyota'nın bu esnek platformu, şirketin farklı pazarlardaki ihtiyaçlara uyum sağlamasını sağlayacak. Japonya ve ABD gibi ülkelerde hibrit ve benzinli modellere ağırlık veren üretici, Çin’de ise bataryalı elektrikli araçlara öncelik veriyor.

5
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Toyota, Çin pazarına yönelik ilk elektrikli araçlarını FAW ve GAC ile kurduğu ortak girişimler aracılığıyla geliştirdi. bZ3C ve bZ3X modelleri, şirketin Çin'deki yerel pazar ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği elektrikli araçlar arasında yer alıyor.

6
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Corolla'nın elektrikli versiyona kavuşması, Toyota'nın elektrifikasyona geçişi açısından çok önemli. Dünya genelinde en çok satan otomobiller arasında gösterilen Corolla halihazırda içten yanmalı motor ve tam hibrit seçeneklerine sahip.

7
Toyota Corolla resmen elektrikli oluyor! Yeni nesli için tarih verildi

Toyota yeni nesille birlikte modelin güç aktarma seçeneklerini genişletmiş olacak.

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