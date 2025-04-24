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 | Suat Vilgen

Toyota hibrit teknolojisinde ünvana doymuyor! Soğukta en az yakıt tüketen aracı ürettiler

Hibrit araç teknolojisinin lider markalarından Toyota, soğuk ve zemini zorlu iklimlerde dahi en üst verim sağlayan otomobil ünvanını göğsüne taktı. Toyota'nın crossover SUV modeli Prius, karlı yolların en ekonomik ve verimli otomobili olarak gösterildi. Peki nasıl? İşte detaylar

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Toyota hibrit teknolojisinde ünvana doymuyor! Soğukta en az yakıt tüketen aracı ürettiler
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 11:59

Hibrit bir araç sahibi olmayı düşünüyorsanız ancak soğuk ve karlı bir iklimde yaşıyorsanız, büyük ihtimalle bir crossover SUV arıyorsunuzdur. Bu araçların en az yakıtla en çok mesafe gidenini ise yine Toyota yaptı... Toyota Prius karlı ya da buzlu zeminlerde güvenli sürüş yapabilmek için olmazsa olmaz şartlardan biri olan Dört tekerlekten çekiş sistemi AWD ile yakıt verimliliğini bir araya getiren en iyi araç seçildi.

Toyota hibrit teknolojisinde ünvana doymuyor! Soğukta en az yakıt tüketen aracı ürettiler

SUBARU İLE KIYASLAMA

Topspeed'de yer alan inceleme habere göre, mekanik AWD sistemi sürekli olarak dört tekerleğe güç gönderen Subaru gibi bir markanın aksine, Toyota'nın elektronik talep üzerine AWD'si farklı çalışır. Prius AWD çoğunlukla önden çekişli (FWD) olarak çalışır. Ancak sistem ön tekerleklerin tutuşta zorluk çektiğini tespit etmeye başlarsa, arka elektrik motorları arka tekerleklere güç göndermeye başlar.

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Sonuç olarak, Prius AWD, mekanik veya kalıcı AWD sistemine sahip diğer hibritlere kıyasla büyük bir yakıt ekonomisi cezasına maruz kalmıyor. Bu, Subaru'ların ralli parkuruna tabi tutulduğunda Prius'un etrafında daireler çizeceği anlamına gelse de, çoğu alıcı zaten arabalarına bunu yapmıyor.

Toyota hibrit teknolojisinde ünvana doymuyor! Soğukta en az yakıt tüketen aracı ürettiler
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TASARRUFTA COROLLA İLE YARIŞIYOR

En düşük verimli Prius AWD'nin birleşik 49 MPG olarak derecelendirilmesi, verimlilik açısından neredeyse bir AWD Corolla Hybrid ile eşleştiği anlamına gelir. Yine de, güç söz konusu olduğunda, Prius önemli ölçüde öne geçiyor. Bunun nedeni, Prius'un 194 beygir gücünde bir sistem çıkışı sunan 2.0 litrelik bir Toyota Hybrid Sistemi kullanması.

Toyota hibrit teknolojisinde ünvana doymuyor! Soğukta en az yakıt tüketen aracı ürettiler

Bu, 138 sistem beygir güç üreten Corolla Hybrid'in 1.8 litrelik Toyota Hybrid Sisteminden önemli ölçüde daha büyük bir güce işaret ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

AWD NEDİR?
AWD, (All Wheel Drive), iki teker tahrikli ve dört teker tahrikli sistemlerin karışımı olan bir elektronik çekiş sisteminin ismidir. Normal şartlarda iki tekerden çekişi sağlanan araçların, zemin şartlarına göre otomatik olarak dört tekerden çekişe geçmesine imkân tanır. (Kaynak: Wikipedia)
ETİKETLER
#toyota
#hibrit araç
#Toyota Corolla
#Hibrit Otomobil
#Hibrit Araba
#toyota prius
#hibrit suv
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