Toyota Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı! Corolla ve Yaris modelleri piyasaya meydan okudu

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:12
Toyota Mayıs 2026 fiyat listesi, Japon otomotiv devi tarafından paylaşıldı. Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden olan Corolla ve Yaris’in hibrit versiyonları ise fiyatları ile piyasaya meydan okudu. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan marka Mayıs ayında düzenlediği kampanyalarla dikkat çekerken, 1.892.000 TL’ye Corolla, 1.995.000 TL’ye Yaris Hybrid alıcıların dikkatini çekiyor.

Toyota Mayıs 2026 fiyat listesi ile piyasaya damga vurdu. Toyota, Corolla ve Yaris modellerindeki fiyatları ile adından söz ettirirken, düzenlenen kampanyalar otomobil almayı planlayanların iştahını kabarttı. İşte otomobil piyasasına meydan okuyan Toyota fiyat listesinin ayrıntıları…

TOYOTA MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

MODEL İSMİ FİYATI

  • Corolla  1.892.000 TL
  • Corolla Hybrid   2.530.000 TL
  • Corolla Cross Hybrid       2.765.000 TL
  • Toyota C-HR Hybrid        2.260.000 TL
  • Corolla Hatchback Hybrid 2.180.000 TL
  • Yaris Cross Hybrid 2.294.000 TL
  • Yaris Hybrid 1.995.000 TL
  • Land Cruiser Prado 13.100.000 TL

COROLLA MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.5 Benzinli        Vision Plus Multidrive S 1.892.000 TL
  • 1.5 Benzinli        Dream Multidrive S 2.040.000 TL
  • 1.5 Benzinli        Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL
  • 1.5 Benzinli        Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL
  • 1.5 Benzinli        Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL

COROLLA MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET

  • %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

COROLLA HYBRİD MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.8 Hybrid           Dream e-CVT 2.808.000 TL       
  • 1.8 Hybrid           Dream-X-Pack e-CVT 2.530.000 TL
  • 1.8 Hybrid           Flame X-Pack e-CVT 2.549.000 TL
  • 1.8 Hybrid           Passion X-Pack e-CVT 2.873.000 TL

COROLLA HYBRİD MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET

  • %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 17.500 TL İlgili versiyonlar
  • %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

TOYOTA C-HR HYBRİD MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.8 Hybrid           Flame e-CVT 2.260.000 TL
  • 1.8 Hybrid           Passion e-CVT   2.545.000 TL
  • 1.8 Hybrid           GR SPORT e-CVT 2.975.000 TL

TOYOTA C-HR HYBRİD MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET

  • %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL İlgili versiyonlar

COROLLA HATCHBACK HYBRİD MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.8 Hybrid           Flame e-CVT 2.180.000 TL
  • 1.8 Hybrid           Passion X-Pack e-CVT 2.495.000 TL
  • 1.8 Hybrid           GR SPORT e-CVT** 2.495.000 TL

COROLLA HATCHBACK HYBRİD MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET

  • %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL İlgili versiyonlar

YARİS CROSS HYBRİD MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.5 Hybrid 130 HP           Dream e-CVT    2.294.000 TL
  • 1.5 Hybrid 130 HP           Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.713.000 TL

YARİS CROSS HYBRİD MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET

  • %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 24.000 TL İlgili versiyonlar
  • %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 25.350 TL İlgili versiyonlar

YARİS HYBRİD MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.5 Hybrid           Flame e-CVT 1.995.000 TL
  • 1.5 Hybrid           Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT** 2.365.000 TL

YARİS HYBRİD MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET

  • %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

LAND CRUİSER PRADO MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT   

  • 2.8 L D-4D Mild Hybrid  Power 8 A/T 13.100.000 TL

