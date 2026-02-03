Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı. Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından olan Toyota yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı. Ancak, tasarım, donanım ve yakıt verimliliği açısından müşteriyi memnun eden marka Corolla’dan Land Cruiser’e kadar tüm modellerinde uyguladığı fiyat politikasıyla alıcının yüzünü güldürüyor. İşte kalem kalem 2026 Toyota otomobil fiyatları…
Şubat ayının gelmesiyle otomobil markalarının yeni fiyat listeleri yayınlanmaya başladı. BU kapsamda Japon otomotiv devi de Türkiye’de satışa çıkan otomobillerinin zamlı fiyatlarını resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı. Toyota sıfır otomobil fiyatlarına bakıldığında yeni yıl zamları net bir şekilde görülebiliyor. Ancak otomotiv piyasasındaki hareketliliğe bakıldığında bu artışların oldukça sınırlı kalması dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ocak ayında 1.650.000 TL’ye satılan Toyota Coralla Şubat ayında 1.699.000 TL fiyatla piyasaya sunulurken, Land Cruiser Prado ocak ayı fiyatıyla satılıyor. İşte ayrıntılar…
Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
Corolla 1.650.000 TL 1.699.000 TL
Corolla Hybrid 2.266.000 TL 2.379.000 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 2.484.000 TL 2.534.000 TL
C-HR Hybrid 2.090.000 TL 2.150.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.115.000 TL 2.157.000 TL
Yaris Cross Hybrid 2.203.000 TL 2.269.000 TL
Yaris Hybrid 1.878.000 TL 1.934.000 TL
Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 12.000.000 TL
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.699.000 TL
1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.940.000 TL
1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 2.030.000 TL
1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 2.225.000 TL
1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.600.000 TL
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Türkiye’de 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satışa çıkan Corolla, tüm versiyonları ile talep görüyor. Donanım ve tasarımı ile beğeni kazanan marka piyasa koşullarına bakıldığında satın alınabilecek en iyilerden bir tanesi.
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.8, Hibrit Dream, Otomatik 2.495.000 TL
1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 2.379.000 TL
1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.498.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.829.500 TL
Düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, sahip olduğu tüm özelliklerinin yanına bir de yakıt ekonomisi eklenince kullanıcılar için vazgeçilmez bir hal alıyor. Ayrıca model şehir içi yolculuklar için en çok tavsiye edilenler arasında.
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 16.100 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.8L 140 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.534.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion, Otomatik 2.775.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.220.000 TL
Hem Toyota Corolla olsun hem de sedan olmasın diyenler için Corolla Cross vazgeçilmez bir seçenek. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan model, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, yakıt cimriliği ile de memnuniyeti artırıyor.
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 22.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.8, Hibrit Flame, Otomatik 2.150.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.460.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.850.000 TL
Toyota’nın C-HR modeli Türkiye’de üreiliyor ve yıllardır en sevilenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen tasarımıyla piyasaya sürülen Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile oldukça tutuldu. Sahip olduğu teknolojik özelliklerle beğeni kazanan crossover, aynı zamanda şık görümü ile de beğeni topluyor.
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.269.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.658.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.683.000 TL
Sahip olduğu gösterişli cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km yakıt tüketimi ile daha kabul edilebilir bir ekonomi imkanı sunan Yaris Cross Hybrid, Türkiye’de sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Marka tarafından "şehir içi kullanım için doğdu" şeklinde lanse edilen otomobil, rakiplerine oranla yüksek sürüş pozisyonu ile keyifli yolculuklara kapı aralıyor.
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYATI
1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.934.000 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.292.000 TL
Bir ikon haline gelen şehir otomobili Toyota Yaris, fiyat dezavantajından dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Fakat bu iddialı araç sahip olduğu özellikler ile kullanıcısını üzmüyor. Passion X-Pack donanım seviyesi bir otomobilden beklenen tüm özellikleri sunarken, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile rakiplerine fark atıyor.
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYATI
1.8 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 2.157.000 TL
1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.468.000 TL
1.8 Hybrid, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.468.000 TL
İlk olarak 2019 yılında tanıtılan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu olarak nitelendirilen model, özellikle modifiye tutkunlarını tam kalbinden yakalıyor. Corolla Hatchback'in Türkiye’deki en ucuz versiyonu olan Flame paketi bile yüksek teknolojik özelliklere sahip.
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, GR SPORT
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYATI
2.8 D-4D 8 A/T, Dizel - Otomatik 12.000.000 TL
Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı Land Cruiser Prado sadece tasarımıyla bile adından söz ettiriyor. 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorlayan modelin bu performansı, D-4D motorun uzun ömürlü yapısıyla birleştiğinde ortaya unutulmaz bir kombinasyon çıkıyor.