Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

TOYOTA COROLLA OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Türkiye’de 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satışa çıkan Corolla, tüm versiyonları ile talep görüyor. Donanım ve tasarımı ile beğeni kazanan marka piyasa koşullarına bakıldığında satın alınabilecek en iyilerden bir tanesi.