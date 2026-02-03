Menü Kapat
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

Şubat 03, 2026 13:52
1
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı. Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından olan Toyota yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı. Ancak, tasarım, donanım ve yakıt verimliliği açısından müşteriyi memnun eden marka Corolla’dan Land Cruiser’e kadar tüm modellerinde uyguladığı fiyat politikasıyla alıcının yüzünü güldürüyor. İşte kalem kalem 2026 Toyota otomobil fiyatları…

2
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

Şubat ayının gelmesiyle otomobil markalarının yeni fiyat listeleri yayınlanmaya başladı. BU kapsamda Japon otomotiv devi de Türkiye’de satışa çıkan otomobillerinin zamlı fiyatlarını resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı. Toyota sıfır otomobil fiyatlarına bakıldığında yeni yıl zamları net bir şekilde görülebiliyor. Ancak otomotiv piyasasındaki hareketliliğe bakıldığında bu artışların oldukça sınırlı kalması dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ocak ayında 1.650.000 TL’ye satılan Toyota Coralla Şubat ayında 1.699.000 TL fiyatla piyasaya sunulurken, Land Cruiser Prado ocak ayı fiyatıyla satılıyor. İşte ayrıntılar…

3
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

TOYOTA SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI   Şubat 2026

Model               Ocak Başlangıç Fiyatı       Şubat Başlangıç Fiyatı

Corolla               1.650.000 TL                      1.699.000 TL

Corolla Hybrid   2.266.000 TL                    2.379.000 TL

Yeni Corolla Cross Hybrid             2.484.000 TL      2.534.000 TL

C-HR Hybrid       2.090.000 TL      2.150.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid             2.115.000 TL      2.157.000 TL

Yaris Cross Hybrid            2.203.000 TL      2.269.000 TL

Yaris Hybrid       1.878.000 TL      1.934.000 TL

Land Cruiser Prado         12.000.000 TL   12.000.000 TL

4
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

TOYOTA COROLLA FİYATLARI - ŞUBAT 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

1.5, Benzinli       Vision Plus, Otomatik     1.699.000 TL

1.5, Benzinli       Dream, Otomatik             1.940.000 TL

1.5, Benzinli       Dream X-Pack, Otomatik              2.030.000 TL

1.5, Benzinli       Flame X-Pack, Otomatik               2.225.000 TL

1.5, Benzinli       Passion X-Pack, Otomatik            2.600.000 TL

 

5
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

TOYOTA COROLLA OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL            Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Türkiye’de 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satışa çıkan Corolla, tüm versiyonları ile talep görüyor. Donanım ve tasarımı ile beğeni kazanan marka piyasa koşullarına bakıldığında satın alınabilecek en iyilerden bir tanesi.

6
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

TOYOTA COROLLA HYBRİD FİYATLARI - ŞUBAT 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

1.8, Hibrit            Dream, Otomatik             2.495.000 TL

1.8, Hibrit            Dream X-Pack, Otomatik              2.379.000 TL

1.8, Hibrit            Flame X-Pack, Otomatik               2.498.000 TL

1.8, Hibrit            Passion, Otomatik           2.829.500 TL

Düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, sahip olduğu tüm özelliklerinin yanına bir de yakıt ekonomisi eklenince kullanıcılar için vazgeçilmez bir hal alıyor. Ayrıca model şehir içi yolculuklar için en çok tavsiye edilenler arasında.

COROLLA HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 16.100 TL            Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

7
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

YENİ COROLLA CROSS FİYATLARI - ŞUBAT 2026:

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

1.8L 140 HP, Hibrit          Flame, Otomatik              2.534.000 TL

1.8L 140 HP, Hibrit          Passion, Otomatik           2.775.000 TL

1.8L 140 HP, Hibrit          Passion X-Pack, Otomatik            3.220.000 TL

Hem Toyota Corolla olsun hem de sedan olmasın diyenler için Corolla Cross vazgeçilmez bir seçenek. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan model, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, yakıt cimriliği ile de memnuniyeti artırıyor.

COROLLA CROSS OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 22.000 TL            Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

8
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

C-HR HYBRİD FİYATLARI - ŞUBAT 2026:

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

1.8, Hibrit            Flame, Otomatik              2.150.000 TL

1.8, Hibrit            Passion, Otomatik           2.460.000 TL

1.8, Hibrit            Passion X-Sport, Otomatik           2.850.000 TL

Toyota’nın C-HR modeli Türkiye’de üreiliyor ve yıllardır en sevilenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen tasarımıyla piyasaya sürülen Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile oldukça tutuldu. Sahip olduğu teknolojik özelliklerle beğeni kazanan crossover, aynı zamanda şık görümü ile de beğeni topluyor.

C-HR HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL            Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style

9
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

YARİS CROSS FİYATLARI - ŞUBAT 2026:

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit              Dream, Otomatik            2.269.000 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit              Flame, Otomatik              2.658.000 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit              Flame X-Pack, Otomatik               2.683.000 TL

Sahip olduğu gösterişli cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km yakıt tüketimi ile daha kabul edilebilir bir ekonomi imkanı sunan Yaris Cross Hybrid, Türkiye’de sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Marka tarafından "şehir içi kullanım için doğdu" şeklinde lanse edilen otomobil, rakiplerine oranla yüksek sürüş pozisyonu ile keyifli yolculuklara kapı aralıyor.

YARİS CROSS OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL            Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

10
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

YARİS HYBRİD FİYATLARI - ŞUBAT 2026:

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYATI

1.5 Hybrid, Hibrit             Flame, Otomatik              1.934.000 TL

1.5 Hybrid, Hibrit             Passion X-Pack, Otomatik            2.292.000 TL

Bir ikon haline gelen şehir otomobili Toyota Yaris, fiyat dezavantajından dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Fakat bu iddialı araç sahip olduğu özellikler ile kullanıcısını üzmüyor. Passion X-Pack donanım seviyesi bir otomobilden beklenen tüm özellikleri sunarken, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile rakiplerine fark atıyor.

YARİS HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL            Flame, Passion X-Pack

11
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

COROLLA HATCHBACK HYBRİD FİYATLARI - ŞUBAT 2026:

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYATI

1.8 Hybrid, Hibrit             Flame, Otomatik              2.157.000 TL

1.8 Hybrid, Hibrit             Passion X-Pack, Otomatik            2.468.000 TL

1.8 Hybrid, Hibrit             GR SPORT, Otomatik      2.468.000 TL

İlk olarak 2019 yılında tanıtılan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu olarak nitelendirilen model, özellikle modifiye tutkunlarını tam kalbinden yakalıyor. Corolla Hatchback'in Türkiye’deki en ucuz versiyonu olan Flame paketi bile yüksek teknolojik özelliklere sahip.

COROLLA HATCHBACK HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - ŞUBAT 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL            Flame, Passion, GR SPORT

12
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun

LAND CRUİSER PRADO FİYATLARI - ŞUBAT 2026:

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYATI

2.8 D-4D 8 A/T, Dizel      - Otomatik          12.000.000 TL

Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı Land Cruiser Prado sadece tasarımıyla bile adından söz ettiriyor. 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorlayan modelin bu performansı, D-4D motorun uzun ömürlü yapısıyla birleştiğinde ortaya unutulmaz bir kombinasyon çıkıyor.

