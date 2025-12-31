Toyota ve Honda'yı üzecek tablo: Çinli devler arayı açıyor

Küresel otomobil pazarında tarihi bir değişimin yaşanıyor. 2025 yılına ait verilere göre Çinli üreticiler, satış rakamlarında Japon rakiplerini geride bırakarak 20 yılı aşkın süredir devam eden liderliğe son veriyor. Veriler, S&P Global Mobility ve üretici açıklamalarına dayandırılıyor.

Tahminlere göre Çinli otomobil devlerinin 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 27 milyon araç satışına ulaşması bekleniyor. Uzun yıllardır pazarın hakimi konumunda olan Japon üreticilerin 25 milyon barajının hemen altında kalarak ikinciliğe gerileyeceği öngörülüyor.

Rakamların hem binek hem de ticari araçları kapsadığını belirtmekte de fayda var.

BYD VE GEELY İLK 10'DA

Özellikle BYD ve Geely gibi markaların gösterdiği performans dikkatlerden kaçmadı. Sektör raporları, iki devin 2025 yılı itibarıyla satış hacmi bakımından küresel çapta ilk 10 üretici arasına girdiğini işaret ediyor.

Hatta öyle ki Chery, denizaşırı satışlardaki büyümesiyle Çin'in en büyük ihracatçılarından biri olarak öne çıkıyor. Çin pazarının kendi dinamikleri de yükselişte büyük rol oynuyor. Çinli üreticilerin toplam satışlarının kabaca yüzde 70'lik kısmı iç pazardan geliyor.

Bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleri kapsayan "yeni enerji araçları", Çin'deki binek otomobil satışlarının neredeyse yüzde 60'ını oluşturarak pastadan aslan payını alıyor.

JAPON MARKALARIN KALESİNE GİRDİLER

Çin menşeli araçların ihracatı da hız kesmeden devam ediyor. Uzun yıllardır Japon markaların kalesi olarak bilinen ve hakimiyet kurdukları Güneydoğu Asya pazarında yaklaşık 500 bin araçlık ciddi bir Çin satışı bekleniyor.

Mevcut ithalat vergilerine rağmen Avrupa pazarında ise Çinli üreticilerin satışlarını 2,3 milyon seviyesine çıkaracağı tahmin ediliyor. Söz konusu artışta, ek gümrük vergilerine tabi olmayan şarj edilebilir hibrit modellerin ihracat hacminin etkisi büyük.

Gelişmekte olan pazarlarda da tablo Çin lehine değişiyor. Afrika kıtasında geçen yıla göre yüzde 32'lik bir artışla 230 bin araç satışı öngörülürken, Latin Amerika'da ise yüzde 33'lük büyüme ile 540 bin adede ulaşılması bekleniyor.

JAPONYA'DA DÜŞÜŞ TRENDİ

Diğer tarafta ise Japon üreticiler için işler pek yolunda gitmiyor. Küresel satışları 2018 yılında 30 milyon araçla zirve yapan Japon markaların, 2025 yılında Çin'in gerisinde kalacağı belirtiliyor.

Rapora yansıyan bilgilere göre, bazı Japon markaları Amerika Birleşik Devletleri gibi kilit bölgelerde satış kaybı yaşarken, Çin pazarındaki payları da yerel üreticiler karşısında kademeli olarak eridi.