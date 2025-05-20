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 | Murat Makas

Toyota'dan ABD kararı! Üretimi durdurulan model geri geliyor: İşte C-HR'nin özellikleri

Japon devi Toyota yeni elektrikli modelleriyle ABD piyasasını hareketlendiriyor. Toyota 2022'de üretimini durdurduğu arabayı büyük bir değişiklikle geri getiriyor.

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Toyota'dan ABD kararı! Üretimi durdurulan model geri geliyor: İşte C-HR'nin özellikleri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:49

Küresel otomobil pazarında dev markalar yeni üretimleriyle gündeme geliyor. Dünyaca ünlü Toyota, ABD ile ilgili kararını verdi. Bir zamanlar üretimi durdurulan C-HR modeli, güç, menzil ve şık tasarımıyla geleceğin tamamen elektrikli SUV'u olarak geri dönüyor. Bu model ile birlikte Toyota’nın özellikle elektrikli modelleriyle ABD piyasasına daha fazla gireceği bekleniyor.

Toyota'dan ABD kararı! Üretimi durdurulan model geri geliyor: İşte C-HR'nin özellikleri

C-HR MODELİ 290 MİL MENZİLLE GELDİ

Toyota C-HR modeli 2022 yılından sonra üretimi durmuştu. Otomobil üreticisi, kompakt crossover'ı tamamen elektrikli bir SUV olarak yeniden tanıttı. Aracın üretici tarafından 290 mil menzille piyasaya çıktığı belirtiliyor.


ABD'DE TOYOTA RÜZGARI

Toyota geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 475.193 adet RAV4 satarak Camry ve Corolla sedanların çok önünde zirveye oturdu. Yaşına rağmen, kompakt crossover bir önceki yıla kıyasla satışlarda %9,3'lük bir artış gördü. Amerika'da üst üste sekizinci kez en çok satan SUV oldu.

ARAÇ 5 SANİYEDE 60 MİL HIZA ULAŞIYOR

14 Mayıs'ta tanıtılan yepyeni 2026 Toyota C-HR Akülü Elektrikli Araç (BEV), gazla çalışan köklerini yüksek performanslı bir elektrikli kurulumla değiştiriyor. Mensjournal'daki detaylarda 338 beygir gücüne sahip ve yaklaşık beş saniyede 0'dan 60 mil hıza ulaşabiliyor. Standart AWD, ona yol tutuş kabiliyeti kazandırırken, yeni bir zemin altı akü tasarımı daha yumuşak, daha çevik bir sürüş için ağırlık merkezini düşürüyor.

Toyota'dan ABD kararı! Üretimi durdurulan model geri geliyor: İşte C-HR'nin özellikleri


Toyota'nın özel e-TNGA EV platformu üzerine inşa edilen yeniden icat edilen C-HR, SE ve XSE donanımlarında gelecek ve devasa 14 inç dokunmatik ekran, özelleştirilebilir ortam aydınlatması ve çift kablosuz telefon şarj cihazı gibi bir dizi birinci sınıf özellik sunacak. Sürücüler ayrıca şeritten ayrılma uyarıları, adaptif hız sabitleyici ve acil frenleme ile birlikte Toyota'nın Safety Sense 3.0 paketine de sahip olacak.


YARIM SAATTE HIZLI ŞARJ

C-HR BEV, yaklaşık 30 dakikada %10'dan %80'e kadar batarya dolumunu sağlayan DC hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Plug & Charge teknolojisi ve bir NACS şarj portu, ülke çapında binlerce istasyona erişim sağlıyor. Toyota, rejeneratif frenleme kürek değiştiricileri ve Toyota uygulaması aracılığıyla uzaktan klima kontrolü de ekleyeceğini söylüyor.

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