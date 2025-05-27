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Otomobil
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 | Suat Vilgen

Toyota'dan Corolla için flaş karar! Fiyat konusunda açıklama da geldi

Toyota, dünyanın en çok satan modeli Corolla'nın spor versiyonunun üretiminin bir kısmını İngiltere'ye taşıyor. Kararın ardında ABD'nin gümrük tarifeleri olduğu iddiası reddedilirken, Japon devi bu hamle sonrası fiyat konusunda da açıklama yaptı.

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Toyota'dan Corolla için flaş karar! Fiyat konusunda açıklama da geldi
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:49

Dünyanın en çok otomobil satan markası Toyota, GR Corolla modelinin üretiminin bir bölümünü Japonya’dan İngiltere’ye taşıma kararı aldı. Bu kapsamda, özellikle Kuzey Amerika’ya ihracat hedefiyle Derbyshire’daki Burnaston fabrikasında yeni bir üretim hattı kurulacak. Bu yatırım için Toyota yaklaşık 56 milyon dolar (8 milyar yen) bütçe ayıracak.

Toyota'dan Corolla için flaş karar! Fiyat konusunda açıklama da geldi

HEDEF TESLİMAT SÜRESİNİ KISALTMAK

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu adım ABD'nin otomobil ithalatına yönelik tarifelerinden etkilenmemek için atılsa da, doğrudan Donald Trump döneminde başlatılan gümrük politikalarına tepki olarak yapılmadı. İsmini açıklamayan kişiler, Toyota’nın Japonya’daki üretim kapasitesini azaltıp İngiltere’deki atıl kapasiteyi değerlendirerek GR Corolla'nın teslimat süresini kısaltmayı amaçladığını ifade etti.

Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde İngiltere'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisini yıllık 100.000 araç kotası kapsamında yüzde 10’a indirmeyi kabul etti.

Toyota'dan Corolla için flaş karar! Fiyat konusunda açıklama da geldi

REKABET GÜÇLEŞTİ

Öte yandan Japonya, ABD’nin genel otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25’lik verginin tamamen kaldırılmasını istiyor. Bunun yanında Otomotiv sektörü için sadece tarifeler değil, farklı bölgelerdeki emisyon standartları ve tüketici beklentileri de üreticilerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu da küresel pazarlarda rekabeti daha karmaşık hale getiriyor.

Toyota'dan Corolla için flaş karar! Fiyat konusunda açıklama da geldi
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PERFORMANS TUTKUNLARI HÜCUM EDİYOR

GR Corolla, Japonya'da yerel pazar için üretilirken aynı zamanda Kuzey Amerika ve diğer uluslararası pazarlar için de ihraç ediliyor. Ancak, benzinli motorlara olan yoğun talep özellikle Kuzey Amerika’da bu modelin tedarikinde sıkıntılara yol açıyor. Yeni üretim hattıyla birlikte, İngiltere’de yılda 10 bin GR Corolla üretilerek bu açığın kapatılması hedefleniyor.

GR Corolla, Toyota’nın Japonya’daki Motomachi fabrikasında özel bir hatta üretilen üç yüksek performanslı modelden biri. Bu hatta geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 bin araç üretilmiş ve bunların 8 bini GR Corolla olmuştu. Halihazırda kapasite sınırına ulaşan Motomachi fabrikası, yeni üretim taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca, Toyota’nın ABD’deki tesislerinde hibrit ve diğer modellerin üretimi yoğun talep gördüğü için, GR Corolla üretimini oraya kaydırmak da mümkün olmadı.

Toyota'dan Corolla için flaş karar! Fiyat konusunda açıklama da geldi
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FİYAT AÇIKLAMASI

Toyota yetkilileri, ister Japonya ister İngiltere kaynaklı olsun, ihracat maliyetlerindeki artışı iç süreçlerdeki verimlilik ve maliyet azaltıcı önlemlerle dengeleyeceklerini, bu nedenle GR Corolla'nın fiyatlarında artışa gitmeyeceklerini duyurdu. Bu açıklama, tüketiciler açısından oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER
#toyota
#toyota
#Toyota Corolla
#Otomotiv Pazarı
#Otomobil
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