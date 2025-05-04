Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif

Yıllardır Türkiye yollarının en güvenilir ve ekonomik modellerinden biri olan Toyota Corolla, 2025 modelinde tasarımı, sürüş konforu ve teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor. Efsaneleşmiş birçok eski Corolla modeli, yeni versiyonla birlikte güzel bir anı olarak kalacak.
Toyota, 2025 model yılı için Corolla ailesine "FX Special Edition" adını verdiği sportif bir versiyon ekledi. Bu versiyon, özellikle dış görünümdeki agresif dokunuşları ve geliştirilmiş direksiyon hissiyle öne çıkıyor.
Todp Speed'in haberine göre, Yeni Corolla, bilgi-eğlence sisteminde önemli bir adım atıyor. Özellikle FX Special Edition ve XSE donanımlarında yer alan 10.5 inç dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart hale gelirken, araç içinde dört adet USB-C portu da sunuluyor.
Corolla, TNGA-C platformuyla daha sağlam ve sessiz bir sürüş sunuyor. Yol sesi, özel ses yalıtım malzemeleri ve kaporta boşluklarına yerleştirilen conta sistemleriyle ciddi ölçüde azaltılmış. Üst donanımlarda ise çok kollu arka süspansiyon sistemi ile yol tutuş daha da artırılmış.
Toyota Corolla, hibrit tercih etmeyen kullanıcılar için bile oldukça başarılı yakıt verimliliği sağlıyor. 2025 modellerde, şehir içi 32 km/l’ye kadar çıkan yakıt tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri.
2025 Corolla, Toyota Safety Sense 3.0 sistemini tüm versiyonlarda standart olarak sunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi ve otomatik uzun farlar gibi ileri seviye güvenlik donanımları artık standart.
Toyota Safety Sense 3.0 Özellikleri
Toyota, Corolla modelini sadece ekonomik ve dayanıklı bir araç olarak değil, aynı zamanda teknoloji, konfor ve tasarım açısından da cazip bir seçenek haline getiriyor. FX Special Edition gibi versiyonlarla genç sürücülere de göz kırpan Corolla, 2025 yılında da Türkiye pazarında çok konuşulacak gibi görünüyor.