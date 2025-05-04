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 | Suat Vilgen

Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif

Yıllardır Türkiye yollarının en güvenilir ve ekonomik modellerinden biri olan Toyota Corolla, 2025 modelinde tasarımı, sürüş konforu ve teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor. Efsaneleşmiş birçok eski Corolla modeli, yeni versiyonla birlikte güzel bir anı olarak kalacak.

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Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 14:09

Toyota, 2025 model yılı için Corolla ailesine "FX Special Edition" adını verdiği sportif bir versiyon ekledi. Bu versiyon, özellikle dış görünümdeki agresif dokunuşları ve geliştirilmiş direksiyon hissiyle öne çıkıyor.

Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif
Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif

10,5 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN

Todp Speed'in haberine göre, Yeni Corolla, bilgi-eğlence sisteminde önemli bir adım atıyor. Özellikle FX Special Edition ve XSE donanımlarında yer alan 10.5 inç dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart hale gelirken, araç içinde dört adet USB-C portu da sunuluyor.

Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif

SÜRÜŞ KONFORUNDA YENİ SEVİYE

Corolla, TNGA-C platformuyla daha sağlam ve sessiz bir sürüş sunuyor. Yol sesi, özel ses yalıtım malzemeleri ve kaporta boşluklarına yerleştirilen conta sistemleriyle ciddi ölçüde azaltılmış. Üst donanımlarda ise çok kollu arka süspansiyon sistemi ile yol tutuş daha da artırılmış.

Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif

YAKIT EKONOMİSİNDE YİNE ZİRVEDE

Toyota Corolla, hibrit tercih etmeyen kullanıcılar için bile oldukça başarılı yakıt verimliliği sağlıyor. 2025 modellerde, şehir içi 32 km/l’ye kadar çıkan yakıt tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri.

Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif
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GÜVENLİK STANDARTLARI YÜKSEK

2025 Corolla, Toyota Safety Sense 3.0 sistemini tüm versiyonlarda standart olarak sunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi ve otomatik uzun farlar gibi ileri seviye güvenlik donanımları artık standart.

Toyota Safety Sense 3.0 Özellikleri

  • Yaya algılamalı çarpışma önleyici sistem
  • Şerit takip sistemi
  • Trafik işareti algılama
  • Otomatik uzun farlar
  • Proaktif Sürüş Asistanı (kamera + radar destekli yönlendirme)
Toyota'dan eski efsaneleri unutturacak Corolla versiyonu! Ekonomik, güvenli, teknolojik ve sportif
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COROLLA’DAN BEKLENENİN ÖTESİ

Toyota, Corolla modelini sadece ekonomik ve dayanıklı bir araç olarak değil, aynı zamanda teknoloji, konfor ve tasarım açısından da cazip bir seçenek haline getiriyor. FX Special Edition gibi versiyonlarla genç sürücülere de göz kırpan Corolla, 2025 yılında da Türkiye pazarında çok konuşulacak gibi görünüyor.

ETİKETLER
#toyota
#Toyota Corolla
#Otomobil
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